'로테이션' 돌린 히로시마에 쩔쩔맨 FC서울... 여전한 수비 불안

지난해 문제점으로 지적받았던 수비 불안. 이번 경기에서도 나오면서 아쉬움을 더한 FC서울이다.김기동 감독이 이끄는 FC서울은 17일 오후 7시 서울 목동종합운동장에서 열린 '2025-26시즌 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE)' 리그 스테이지 동아시아 그룹 7차전에서 산프레체 히로시마와 2-2 무승부를 기록했다. 이로써 서울은 2승 4무 2패 승점 10점 7위에, 히로시마는 4승 3무 1패 승점 15점 3위로 조별 스테이지를 마감했다.서울은 승점 3점이면 자력으로 16강 진출을 확정할 수 있었다. 앞서 열린 비셀 고베(일본)와의 리그 스테이지 6차전에서 2-0으로 패배하며 아쉬운 출발을 선보였으나 희망은 있었다. 원정을 떠나온 히로시마는 이미 토너먼트 직행을 확정한 상황 속 '로테이션'을 예고했다. 주축 수비수 김주성을 비롯해 시오타니·오사코 등은 선발 명단에 이름을 올리지 않았다.김 감독은 승리 의지를 확실하게 드러냈다. 경기 전 사전 기자회견을 통해 "조별리그 마지막 경기를 앞두고 있다. 경우의 수가 있지만 서울월드컵경기장에서 할 수 없지만 모든 분을 위해 최선을 다해 자력으로 올라가야 한다. 고베전을 마친 뒤 선수들 모두 심기일전했다. 다른 모습 보여드리기 위해 최선을 다하겠다"라며 각오를 다지기도 했다.서울은 고베전과는 달리, 선발에 변화를 줬다. 구성윤 골키퍼를 필두로 최준·박성훈·이한도·김진수·송민규·바베츠·이승모·정승원·클리말라·조영욱이 김 감독의 선택을 받았다. 전반은 서울의 흐름이었다. 전반 9분에는 최준이 페널티킥을 얻어냈고, 키커로 나선 클리말라가 선제골을 터뜨렸다. 기세를 이어 전반 30분 코너킥서는 나오토의 자책골이 나오며 달아나는 데 성공했다.일찌감치 2골을 터뜨리면서 승점 3점과 16강 진출을 확정하는 듯했지만, 순간의 방심은 치명적으로 다가왔다. 후반 중반부터 기세를 완벽하게 내줬던 이들은 후반 48분에는 저메인 료에 만회 골을 내줬고, 3분 뒤에는 기노시타 고스케에 동점 득점을 내주면서 다잡았던 승리를 눈앞에서 놓쳤다.주심 휘슬이 울린 직후 경기장은 순간적으로 고요해졌고, 야유가 나오면서 서울 선수단과 김 감독은 고개를 떨궜다. 승점 3점과 함께 자력으로 16강 무대에 올라설 수 있었던 기회를 놓친 부분도 상당히 아쉬웠지만, 수비 불안 문제가 고쳐지지 않고 있다는 것이 매우 불만족스러웠던 경기였다.김기동 감독이 2024시즌 부임한 후 서울의 최대 장점은 탄탄한 수비력이었다. 리그 38경기를 치르면서 단 42실점(최소 실점 3위·최다 클린시트 2회)으로 호평을 받았고, 시즌 중반에 팀이 흔들릴 때 이런 강점은 다시 올라설 수 있게 만드는 원동력이 되기도 했다. 그렇게 기대감을 형성했던 이들은 지난해 수비에 국가대표 수비수 김진수를 추가, 업그레이드를 진행했다.이들은 김진수·야잔·김주성·최준으로 이어지는 리그 최상급 수비진을 구축할 수 있었고, 시즌 중반까지는 나쁘지 않은 호흡을 보여줬다. 20라운드까지 19골을 내줬으나 무실점 경기는 7경기나 될 정도였으며, 수비보다는 공격에 관해서 초점이 맞춰지기도 했다. 하지만, 여름 이적시장을 통해 김주성이 이탈하면서 문제가 발생했고, 수비가 약점으로 뒤바뀌는 상황이 나왔다.결국 지난해 38경기를 치르면서 52실점을 내주면서 리그 최다 실점 4위에 자리했고, 이들보다 위에 있는 팀은 전부 강등권에 자리한 팀이었다. 즉, 수비 조직력은 승강 플레이오프를 걱정했어야 하는 수준이었다는 것. 보강이 필요했던 가운데 서울은 겨울 이적시장에서 뜻밖의 악재가 발생했다. 핵심 수비수 야잔과 계약 연장 협상이 지체됐고, 현재 선수단에 없는 상황.김 감독은 이를 메우기 위해 바르셀로나 출신 후안 로스를 품으며 공백에 대비했으나 직전 고베전에서는 아직 적응해야 할 포인트가 많이 비쳤다. 또 팀은 2-0으로 완벽하게 패배하면서 고개를 숙였고, 이번 히로시마전에서도 수비 문제점은 더욱 확실하게 나왔다. 로스를 대신해 박성훈이 선발로 나서 이한도·최준·김진수와 호흡을 맞췄으나 아쉬움이 가득했다.전후반 통틀어서 총 유효 슈팅을 7개나 내주면서 흔들렸고, 구성윤의 슈퍼 세이브가 없었다면 대량 실점 패배로 이어질 수 있는 장면들이 수두룩했다. 히로시마는 서울 수비진의 벌어진 틈 사이를 절묘하고 집요하게 공략했고, 측면과 중앙을 가리지 않으면서 공격 작업을 진행했다. 결과적으로 2골을 먼저 넣었으나 종료 직전 2골을 내주며 다잡은 승리를 놓친 서울이다.2시즌 연속 수비에서 불안한 부분이 노출됐지만, 김 감독은 부정적인 측면보다는 긍정적인 부분을 봤다. 그는 경기 종료 후 인터뷰를 통해 "첫 경기보다는 이번 경기가 더 좋아졌다고 생각한다. 결과를 가져오지 못했지만, 경기를 풀어가는 과정과 수비에서 더 좋아졌다고 생각한다."라고 답했다.이어 "후반에 교체로 들어간 선수들의 활약과 후반에 체력적인 문제가 있어서 집중력이 떨어졌다. 긍정적인 부분은 두 번째 경기가 더 좋았다는 것이다. 계속 후반까지 경기력을 이어갈 수 있도록 노력해야 하고, 기대감을 가지고 있다"라며 끝맺음을 지었다.한편, 서울은 오는 28일 인천 유나이티드와 K리그1 개막전을 치르게 된다.