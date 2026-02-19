최성준 vs 이한규... '-57kg 빅뱅' 차세대 에이스 가린다

MAXFC 제공

최성준(사진 왼쪽)은 공격적인 마인드를 앞세워 상대를 압박하는 플레이를 즐긴다.최성준은 국내 킥복싱 1세대 개척자로 평가받는 조부와 체육관을 운영 중인 부친의 뒤를 잇는 '3대 킥복싱 가문'의 후계자다. 현재 김제국제엑스짐 소속으로 활동 중인 그는 어린 시절부터 링 위에서 성장해왔다고 해도 과언이 아니다.그래서일까. 기본기 완성도와 경기 운영 능력은 또래 선수들 가운데 단연 돋보인다는 평가다.가장 큰 무기는 정통 킥복싱 스타일에서 나오는 탄탄한 원투 스트레이트와 로킥 연계다. 상대를 코너로 몰아넣으며 압박하는 전진 스텝, 그리고 타이밍을 읽는 능력이 뛰어나다. 최근 경기들에서는 단순한 난타전보다는 거리 싸움 이후 순간적으로 파고드는 콤비네이션으로 승부를 보는 모습이 자주 포착됐다. 특히 오른손 카운터와 바디 공격의 정확도는 그의 성장세를 상징한다.다만 이번 경기는 -57kg 계약체급이다. 평소 페더급에서 활동해온 만큼 감량과 스피드 적응이 변수로 작용할 수 있다. 체급을 낮춘 상황에서 파워 유지와 체력 안배가 승부의 관건이다. 그러나 어릴 적부터 쌓아온 풍부한 실전 경험은 큰 무대에서도 쉽게 흔들리지 않는 멘탈로 이어지고 있는 만큼 적응도 역시 다른 선수들 보도 좋을 것으로 예상된다.