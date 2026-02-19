최성준 vs 이한규... '-57kg 빅뱅' 차세대 에이스 가린다

▲
최성준(사진 오른쪽)의 전진 압박은 양날의 검이 될 수도 있다.MAXFC 제공
전진 압박 vs 스피드 카운터, 승부의 분수령은?
이번 맞대결은 스타일 상성 면에서 뚜렷한 대비를 이룬다. 최성준이 전진 압박과 묵직한 콤비네이션으로 흐름을 장악하려 한다면, 이한규는 거리 조절과 카운터로 응수할 가능성이 높다. 결국 초반 주도권 싸움이 승패를 가를 핵심 포인트다.
1라운드에서는 탐색전 양상이 예상된다. 최성준이 로킥과 잽으로 압박 수위를 높이면, 이한규는 빠른 스텝으로 빠져나오며 타이밍을 엿볼 것이다. 2라운드부터는 체력과 감량 적응 여부가 드러날 가능성이 크다.
최성준이 체급 부담 없이 압박을 이어간다면 판정까지 유리한 구도를 만들 수 있다. 반대로 이한규가 카운터로 유효타를 누적한다면 경기 흐름은 단번에 뒤집힌다.
후반 라운드로 갈수록 멘탈과 경험이 중요해진다. '가문의 자존심'을 짊어진 10대 파이터와, 챔피언을 향해 질주하는 20대 중반의 도전자. 이번 경기는 단순한 한 경기 이상의 의미를 지닌다. 국내 경량급의 새로운 얼굴을 결정짓는 분수령이 될 전망이다.
3월 14일 익산에서 펼쳐질 이 한판 승부는, '누가 더 빠르고 강하냐'를 넘어 '누가 더 완성된 파이터인가'를 증명하는 무대가 될 것이다.