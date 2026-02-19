사이트 전체보기
최성준 vs 이한규... '-57kg 빅뱅' 차세대 에이스 가린다

김종수(oetet)
26.02.19 14:57최종업데이트26.02.19 14:57
최성준과 이한규, 둘은 나이 대비 노련미가 돋보이는 선수들이다.
오는 3월 14일, 전북 익산실내체육관에서 있을 'MAXFC 31 IN 익산'은 올 상반기 국내 입식격투기 무대에서 가장 뜨거운 대회가 될 것으로 기대된다. 최근 국내 경량급은 세대교체 흐름이 본격화되며 신예들의 도전이 거세지는 양상이다.

기존 강자들이 구축해온 질서에 젊은 피가 균열을 내고 있는 가운데, 이번 대회는 그 흐름을 상징적으로 보여줄 무대라는 점에서 의미가 깊다.

특히 페더급에서 활동 중인 최성준(18·김제국제엑스짐)과 밴텀급 상위 랭커 이한규(24·진해정의회관)가 -57kg 계약체급으로 맞붙는 이번 경기는 '차세대 에이스 결정전'이라 불릴 만큼 상징성이 크다.

맥스 FC 역시 이번 매치를 흥행과 기술 완성도를 동시에 보여줄 핵심 카드로 내세우고 있다. 서로 다른 체급에서 두각을 나타낸 두 파이터가 교차지점에서 충돌하는 만큼, 승자는 단순한 1승 이상의 가치를 손에 쥘 전망이다. 물론 패했을 때의 데미지도 크다. '하이리스크 하이리턴'이라는 말이 나오고있는 이유다.

최성준(사진 왼쪽)은 공격적인 마인드를 앞세워 상대를 압박하는 플레이를 즐긴다.
3대 킥복싱 가문의 후계자, 최성준의 정통 압박

최성준은 국내 킥복싱 1세대 개척자로 평가받는 조부와 체육관을 운영 중인 부친의 뒤를 잇는 '3대 킥복싱 가문'의 후계자다. 현재 김제국제엑스짐 소속으로 활동 중인 그는 어린 시절부터 링 위에서 성장해왔다고 해도 과언이 아니다.

그래서일까. 기본기 완성도와 경기 운영 능력은 또래 선수들 가운데 단연 돋보인다는 평가다.

가장 큰 무기는 정통 킥복싱 스타일에서 나오는 탄탄한 원투 스트레이트와 로킥 연계다. 상대를 코너로 몰아넣으며 압박하는 전진 스텝, 그리고 타이밍을 읽는 능력이 뛰어나다. 최근 경기들에서는 단순한 난타전보다는 거리 싸움 이후 순간적으로 파고드는 콤비네이션으로 승부를 보는 모습이 자주 포착됐다. 특히 오른손 카운터와 바디 공격의 정확도는 그의 성장세를 상징한다.

다만 이번 경기는 -57kg 계약체급이다. 평소 페더급에서 활동해온 만큼 감량과 스피드 적응이 변수로 작용할 수 있다. 체급을 낮춘 상황에서 파워 유지와 체력 안배가 승부의 관건이다. 그러나 어릴 적부터 쌓아온 풍부한 실전 경험은 큰 무대에서도 쉽게 흔들리지 않는 멘탈로 이어지고 있는 만큼 적응도 역시 다른 선수들 보도 좋을 것으로 예상된다.

이한규는 경기운영 능력이 좋은 경험많은 파이터다.
밴텀급 강자 이한규, 폭발적인 스피드와 카운터

이에 맞서는 이한규는 진해정의회관 소속으로, 밴텀급에서 챔피언 도전권을 확보할 만큼 꾸준한 성과를 올려온 선수다. 24세의 나이지만 이미 여러 강자들과 실전을 치르며 노련미를 갖췄다는 평가를 받는다.

이한규의 파이팅 스타일은 한마디로 '스피드와 각도'다. 인앤아웃 스텝을 활용해 상대의 공격을 흘린 뒤, 측면으로 빠지며 날리는 훅과 미들킥이 날카롭다. 특히 상대의 공격 타이밍에 맞춰 들어가는 카운터는 그의 시그니처다. 난타전보다는 계산된 공방을 선호하며, 라운드 운영 능력도 뛰어나다.

-57kg 계약체급은 오히려 이한규에게 유리하게 작용할 수 있다. 평소 밴텀급에서 활동해온 만큼 체급 적응 부담이 적고, 스피드 우위를 살릴 여지가 크다. 상대가 전진 압박을 펼칠 경우, 백스텝 후 카운터라는 전형적인 승리 공식이 작동할 가능성도 있다.

최성준(사진 오른쪽)의 전진 압박은 양날의 검이 될 수도 있다.
전진 압박 vs 스피드 카운터, 승부의 분수령은?

이번 맞대결은 스타일 상성 면에서 뚜렷한 대비를 이룬다. 최성준이 전진 압박과 묵직한 콤비네이션으로 흐름을 장악하려 한다면, 이한규는 거리 조절과 카운터로 응수할 가능성이 높다. 결국 초반 주도권 싸움이 승패를 가를 핵심 포인트다.

1라운드에서는 탐색전 양상이 예상된다. 최성준이 로킥과 잽으로 압박 수위를 높이면, 이한규는 빠른 스텝으로 빠져나오며 타이밍을 엿볼 것이다. 2라운드부터는 체력과 감량 적응 여부가 드러날 가능성이 크다.

최성준이 체급 부담 없이 압박을 이어간다면 판정까지 유리한 구도를 만들 수 있다. 반대로 이한규가 카운터로 유효타를 누적한다면 경기 흐름은 단번에 뒤집힌다.

후반 라운드로 갈수록 멘탈과 경험이 중요해진다. '가문의 자존심'을 짊어진 10대 파이터와, 챔피언을 향해 질주하는 20대 중반의 도전자. 이번 경기는 단순한 한 경기 이상의 의미를 지닌다. 국내 경량급의 새로운 얼굴을 결정짓는 분수령이 될 전망이다.

3월 14일 익산에서 펼쳐질 이 한판 승부는, '누가 더 빠르고 강하냐'를 넘어 '누가 더 완성된 파이터인가'를 증명하는 무대가 될 것이다.

최성준 이한규 MAXFC31IN익산

