KIA 불펜 전쟁 본격화… 성영탁의 성장과 김현수의 도전

KIA 타이거즈

지난 시즌 KIA 투수진 최고 신데렐라는 단연 성영탁이다.지난 시즌 프로야구 KIA 타이거즈 마운드에서 가장 인상적인 반전을 써 내려간 인물은 단연 성영탁(22·우투우타)이었다. 시즌 초반만 해도 무명에 가까웠던 그는 불펜이 흔들리던 시점에 기회를 받아 안정적인 투구를 이어가며 팀 운용의 핵심 카드로 자리매김했다.위기 상황에서의 침착한 경기 운영과 꾸준한 구위는 코칭스태프의 신뢰를 이끌어냈고, 결국 2025시즌 KBO 신인왕 후보로까지 거론되며 강한 존재감을 남겼다. 구단의 평가는 연봉에서 명확히 드러났다. 지난해 3000만 원이던 연봉이 1억 2000만 원으로 300% 인상되며 팀 내 최고 인상률을 기록했다.단순한 숫자 이상의 의미였다. 이는 구단이 그의 현재 기량은 물론 향후 성장 가능성까지 높이 평가하고 있음을 상징적으로 보여주는 대목이다.달라진 위상 만큼이나 올 시즌 스프링캠프에서도 성영탁의 입지는 견고하다. 개막을 앞두고 1군 마운드 진입을 위해 25명의 투수들이 14개 자리를 놓고 경쟁하는 가운데, 그는 기존 불펜 자원 중 핵심 전력으로 분류된다.상황에 따라 이닝 소화 범위를 넓힐 수 있는 카드로도 평가받으며, 시즌 중반 이후 역할이 확대될 가능성 역시 충분하다는 전망이 나온다. 특히 외국인 선발 보강과 FA 영입으로 마운드의 기본 골격이 강화된 만큼, 불펜 운용의 다양성 속에서 그의 활용 가치는 더욱 높아질 것으로 보인다.