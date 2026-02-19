중종반정 숨은 주역이 된, 조카와 스캔들 휘말린 여자

KBS

KBS <은애하는 도적님아> 관련 이미지.광해군이 축출된 1623년의 인조 쿠데타(인조반정) 때는 여성의 적극적 참여가 있었다. 조선 후기에 나온 위인전인 <국조인물지>와 전 의령현감 서유영이 쓴 <금계필담>에 소개된 우씨라는 여성이 그런 행적을 남겼다.두 기록에 따르면, 우씨는 한양 서대문 밖 대로변에서 식당을 운영했다. 그는 점잖아 보이는 사대부들이 인근의 인왕산에서 자주 내려오는 모습을 보고, 뭔가 이상하다는 느낌을 갖게 됐다. 그래서 그들에게 접근해 술과 음식을 공짜로 제공하겠다며 자기 집 단골로 만들었다. 그런 뒤 그들이 역모를 꾸미는 사실을 알아내고 자신도 참여하겠다며 음모에 끼어들었다.우씨의 남편은 효령대군의 후손인 이기축이다. 우씨는 쿠데타 모의 장소를 제공하고 음식을 무상으로 줬을 뿐 아니라 남편을 반군의 선봉장으로 만들었다. 그는 개혁적인 광해군 정권을 무너트리는 반역사적인 쿠데타의 주모자급은 아니지만, 그렇다고 빼놓을 수도 없는 존재였다.연산군을 무너트린 중종반정에서는 우씨 같은 여성이 등장하지 않았다. 하지만, 이 반정의 기폭제 역할을 한 여성은 있었다. 이 여성은 우씨처럼 거사 모의에 참여하지는 않았다. 그러나 그가 입은 피해와 불명예가 거사의 중요한 기폭제가 됐다. 성희안·유순정과 더불어 중종반정의 3대 주역인 박원종(1467~1510)을 남동생으로 둔 승평부대부인 박씨의 비참한 경험이 그런 기능을 했다.박씨는 성종의 형인 월산대군 이정(李婷)의 후처다. 세조의 손자며느리였던 것이다. 성종의 아들이 연산군이므로, 성종의 형수인 그는 연산군에게는 큰어머니가 됐다.그런데 박씨는 조카인 연산군과 스캔들에 휘말렸다. 음력으로 연산군 12년 7월 20일자(양력 1506.8.8) <연산군일기>는 이날 박씨가 작고한 일을 전하면서 "사람들은 왕의 총애를 입고 잉태 조짐이 생기자 약을 먹고 죽었다고들 말한다"는 내용을 알려준다.실상이 어떻든 간에 박씨와 연산군에 관한 소문은 실제로 존재했다. 그런 상태에서 박씨가 임신 징후를 보인 뒤에 세상을 떠났기 때문에 소문이 힘을 받을 수밖에 없었다.검찰총장에 해당하는 대사헌을 역임한 이정형(李廷馨)의 <동각잡기>는 연산군이 박씨를 자주 불러들이고 특별한 의복과 도장을 만들어주며 비빈(妃嬪) 급으로 대우했다고 알려준다. 이 때문에 박씨는 "참괴(慙愧)"함을 느꼈다. 남편의 조카가 세상이 다 알 정도로 자신을 대궐로 불러들이고 왕후나 정1품 후궁 급으로 대우했으니 말이다.중종 5년 4월 17일자(1510.5.24.) <중종실록>은 연산군이 박씨를 우대하면서 그 동생인 박원종의 품계도 높여줬다고 알려준다. 박원종의 일대기를 정리한 이 기록은 그 같은 연산군의 배려가 도리어 박원종을 화나게 만들었다고 기술한다. 이에 따르면, 박원종은 누나에게 "무엇 때문에 참고 사십니까?"라며 명예로운 선택을 종용했다.