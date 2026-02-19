중종반정 숨은 주역이 된, 조카와 스캔들 휘말린 여자

KBS 사극 <은애하는 도적님아>에는 난폭한 군주에 맞서 반정을 준비하는 홍 숙의(숙의 홍씨, 한지혜 분)라는 전직 후궁이 등장한다. 산중의 사찰에서 비구니 생활을 하는 그는 살상과 향락에 탐닉된 폭군 이규(하석진 분)를 축출하기 위한 반란 모의를 주도한다.
지난 7일 제11회에서는 홍 숙의가 영의정 한승록(최광일 분)을 비롯한 사대부들을 길다란 방에 쭉 앉혀놓고 비밀회의를 주재하는 장면이 묘사됐다. 홍 숙의가 "적기가 다가오고 있음입니다"라고 말하자, 한승록은 "이제는 왕위에 올릴 왕자(王者)를 정해야 합니다"라며 "새로운 군주가 먼저 서야 다른 사대부를 설득하고 규합할 수 있습니다"라는 말로 동조의 뜻을 표시한다.
홍 숙의는 대신들과 은밀한 회동도 하고, 궁궐도 출입하며 거사의 기회를 살핀다. 그가 거사를 준비하는 것은 일차적으로 그의 가슴에 맺힌 한 때문이다. 이 드라마에서는 그가 품은 한이 폭군에 대한 세상 사람들의 한을 대변한다.
1일 방송된 제10회는 의녀 홍은조(남지현 분)와 의적 홍길동으로 이중생활을 하는 이 드라마의 주인공에게 홍 숙의가 접근하는 장면을 보여준다. 홍 숙의는 "아들을 왕에게 빼앗긴 어느 어미"라고 자신을 소개한다. 그는 자신과 처지가 비슷한 사람들이 거사에 동조하고 있다고 말한 뒤, "우리는 세상을 빼앗긴 어느 누구요"라는 말로써 동지들의 심정을 전달한다.
실존인물 홍길동이 활약한 때는 연산군 시대다. <연산군일기>에는 홍길동이 1500년에 체포된 사실이 기록돼 있다. 이로부터 6년 뒤에 연산군을 축출하는 중종반정이 일어났다. 이 시기에 여성이 반정에 주도적으로 참여했다는 기록은 발견되지 않았다. <은애하는 도적님아>가 보여주는 홍 숙의의 활약상은 상상력의 산물이다.
거사에 참여한 여성들