오디오 비주얼의 끝판왕, 일생일대의 체험을 하다

염동교

맥스 쿠퍼 내한 공연압도적인 체험과 여정.디지털 아트 플랫폼 프렉티스(PRECTXE)가 기획한 맥스 쿠퍼의 2026년 2월 12일 내한 공연을 축약할 언어다. 탁월한 무대 연출의 공연은 많아도 이 정도로 소리와 그림이 동등한 지위를 확보한 콘텐츠는 드물다. 좌우로 넓은 블루스퀘어 SOL트래블홀이 아티스트가 구현한 3차원 영상을 보좌했으며 훌륭한 음향 시스템은 대형 LED 속 이미지와 시너지를 냈다. 암막같이 어두운 공연장에 마지막까지 쿠퍼의 얼굴조차 보기 어려웠지만 음악 세계만큼은 또렷이 각인된 140분이었다.북아일랜드 벨파스트 출신 뮤직 프로듀서 맥스 쿠퍼는 자신만의 독자적인 음악 영지를 건설했다. 1980년생으로 비교적 늦은 2014년에 데뷔 앨범을 내놓았지만 같은 해 9월부터 오디오 비주얼(시청각 매체가 어우러지는 콘텐츠)을 개시, 야심가적 면모를 드러냈다. 2016년엔 영국 피아니스트 탐 호지(Tom Hodge)와 공동 작업한 2015년 음반 < Artefact >에 실린 'REMNANTS'로 베를린 뮤직 비디오 어워드의 '최우수 실험작' 부문 후보에 올랐다.기하학적인 도형과 각종 기호, 일상적 도시 풍경과 대자연이 스크린 위로 쏟아졌다. 구상과 추상을 가리지 않는 이미지들은 고도의 기술력과 과학성을 바탕으로 쉴 새 없이 그 모양새와 움직임을 달리했다. 노팅엄 대학교에서 생물학 박사를 취득한 그답게 세포 분열이 연상되는 패턴도 잦았다.일렉트로닉 뮤직 그 자체로도 대가로 공인받은 쿠퍼답게 소리의 공간감에 천착한 앰비언트 뮤직, 사뭇 과격한 테크노, 댄서블한 하우스를 가리지 않고 분출했다. 이미지의 움직임과 톱니바퀴처럼 정교하게 맞물리는 음의 파형은 비가시의 음파를 보이는 것처럼 착각하게끔 했고, 반대로 시각적 피사체에서 리듬이 들려왔다.