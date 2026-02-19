오디오 비주얼의 끝판왕, 일생일대의 체험을 하다

사이트 전체보기
[공연 리뷰] 'Max Cooper 3D AV Live in Seoul 2026'을 다녀오다

염동교(ydk8811)
26.02.19 10:43최종업데이트26.02.19 10:43
맥스 쿠퍼 내한 공연
압도적인 체험과 여정.

디지털 아트 플랫폼 프렉티스(PRECTXE)가 기획한 맥스 쿠퍼의 2026년 2월 12일 내한 공연을 축약할 언어다. 탁월한 무대 연출의 공연은 많아도 이 정도로 소리와 그림이 동등한 지위를 확보한 콘텐츠는 드물다. 좌우로 넓은 블루스퀘어 SOL트래블홀이 아티스트가 구현한 3차원 영상을 보좌했으며 훌륭한 음향 시스템은 대형 LED 속 이미지와 시너지를 냈다. 암막같이 어두운 공연장에 마지막까지 쿠퍼의 얼굴조차 보기 어려웠지만 음악 세계만큼은 또렷이 각인된 140분이었다.

북아일랜드 벨파스트 출신 뮤직 프로듀서 맥스 쿠퍼는 자신만의 독자적인 음악 영지를 건설했다. 1980년생으로 비교적 늦은 2014년에 데뷔 앨범을 내놓았지만 같은 해 9월부터 오디오 비주얼(시청각 매체가 어우러지는 콘텐츠)을 개시, 야심가적 면모를 드러냈다. 2016년엔 영국 피아니스트 탐 호지(Tom Hodge)와 공동 작업한 2015년 음반 < Artefact >에 실린 'REMNANTS'로 베를린 뮤직 비디오 어워드의 '최우수 실험작' 부문 후보에 올랐다.

상상력의 끝은 어디인가?

기하학적인 도형과 각종 기호, 일상적 도시 풍경과 대자연이 스크린 위로 쏟아졌다. 구상과 추상을 가리지 않는 이미지들은 고도의 기술력과 과학성을 바탕으로 쉴 새 없이 그 모양새와 움직임을 달리했다. 노팅엄 대학교에서 생물학 박사를 취득한 그답게 세포 분열이 연상되는 패턴도 잦았다.

일렉트로닉 뮤직 그 자체로도 대가로 공인받은 쿠퍼답게 소리의 공간감에 천착한 앰비언트 뮤직, 사뭇 과격한 테크노, 댄서블한 하우스를 가리지 않고 분출했다. 이미지의 움직임과 톱니바퀴처럼 정교하게 맞물리는 음의 파형은 비가시의 음파를 보이는 것처럼 착각하게끔 했고, 반대로 시각적 피사체에서 리듬이 들려왔다.

폴록과 쿠퍼

캔버스에 물감을 흩뿌리는 육체적이면서도 즉흥적인 행위의 '액션페인팅'으로 20세기 미술 권위자로 부상한 미국 작가 잭슨 폴록. 도전적이고 창의적인 이미지를 화폭에 풀어헤친다는 점에서 "음악계의 잭슨 폴록"이란 별칭을 얻은 쿠퍼는 그 명성에 걸맞은 스펙터클로 관객을 끌어당겼다. 청중은 휴대폰 카메라로 기념사진을 남기고, 빛의 운동을 주의 깊게 관찰하며 장인의 실력을 만끽했다. 실시간으로 오디오 비주얼을 송출하는건 매한가지지만 폴록과의 차이점이라면 쿠퍼의 방법론이 훨씬 계산적이고 사전 작업이 두텁다.

8시부터 10시 20분까지. 결코 짧은 시간은 아니었지만, 오디오 비주얼의 끝판왕을 본 느낌이랄까, 실로 비범한 음악적 체험 혹은 여정을 보냈다는 생각으로 몸에 싹 혈류가 돌았다. 세상을 향한 만화경 같은 그의 이미지들은 빨려 드는 듯한 몰입감과 정신 착란적 효과까지 자아냈지만, 생명이 잉태하는 과정을 묘사하는 듯한 종반부 시퀀스에서 인간성과 대한 관심과 인류에 대한 근원적 애정이 이 모든 작업의 밑바탕임을 읽을 수 있었다.

대중음악 전설 밴 모리슨, 블루스 기타의 대가 개리 무어와 마찬가지로 벨파스트 출신인 맥스 쿠퍼는 선배들과는 또 다른 방향으로 북아일랜드의 전설을 쌓고 있다. 2023년 4월 성수동 에스팩토리의 내한으로 국내 마니아와 인연을 맺은 그는 근 3년 만에 더 확장된 형태로 이태원동 블루스퀘어 SOL트래블홀에 돌아왔다. 그 사이 축적한 경험과 고유의 무한한 상상력을 바탕으로 펼쳐질 세 번째 내한이 머지않아 열리길 고대한다.
염동교 (ydk8811) 내방

대중음악웹진 이즘(IZM) 에디터 염동교라고 합니다. 대중음악을 비롯해 영화와 연극, 미술 등 다양한 문화 예술 관련 글을 쓰고 있습니다.

