여자 컬링, 중국에 극적인 재역전승...4강 불씨 살리다

박정훈

16일(현지시간) 이탈리아 코르티나담페초 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 컬링 여자 라운드로빈 한국과 중국의 경기에서 10-9로 승리를 거둔 한국 대표팀 선수들이 관중에 손을 흔들고 있다.한국 여자 컬링 대표팀 '팀 5G'가 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에서 중국과 치열한 접전 끝에 극적인 역전승을 거두고, 4강 진출 가능성을 한껏 높였다.스킵 김은지, 서드 김민지, 세컨드 김수지, 리드 설예은, 핍스 설예지(이상 경기도청)으로 구성된 한국은 17일(한국시간) 이탈리아 코르티나담페초의 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 중국과의 라운드로빈 6차전에서 10-9로 승리했다.이로써 한국은 4승 2패를 기록하며 스위스, 미국과 함께 공동 2위로 뛰어올랐다. 1위는 6승을 거둔 스웨덴이다.초반은 다소 탐색전 분위기였다. 한국은 2엔드까지 모두 블랭크 엔드로 마감하며 후공을 유지했다. 3엔드부터 조금씩 차이가 발생하기 시작했다. 중국 스킵 왕루이가 치명적인 샷 실수를 범했다. 이후 한국은 하우스 안으로 스톤을 모으면서 단숨에 3득점을 가져갔다.중국도 4엔드에서 2점을 따라붙었다. 하지만 한국은 5엔드에서 왕루이의 7번째 샷 실수에 힘입어 대량 득점 기회를 잡았다. 마지막 김은지가 스톤을 정확하게 집어넣으며 4점을 추가했다.7-2로 벌어지면서 한국의 무난한 승리가 예상되는 흐름이었다. 그런데 6엔드에서 다시 분위기가 반전됐다. 6엔드에서 3실점, 후공을 잡은 7엔드마저 1실점을 내주고 말았다.한국은 8엔드에서 김수지가 하우스 안에 있던 상대 스톤 3개를 쳐낸데 이어 김민지가 더블 테이크아웃을 만들어 위기를 넘겼다. 1점을 추가해 8-6으로 달아난 한국은 선공인 9엔드에서 대거 3점을 잃으며, 8-9로 역전을 허용했다.패색이 짙었던 한국은 포기하지 않았다. 마지막 10엔드에서 극적인 재역전극을 연출했다. 중국은 중앙에 2개의 스톤을 세워두는 투 가드 작전을 구사했고, 한국은 침착하게 상대 팀 가드를 밀어냈다. 김은지가 7번째 스톤으로 하우스 안에 있던 중국 스톤 2개를 걷어냈다.중국은 마지막 샷에서 1번 스톤을 만들었으나 김은지는 마지막 샷으로 중국 1번 스톤을 쳐내며 하우스 가운데 안착, 2점을 획득했다. 최종 점수는 10-9 한국의 승리였다.이번 대회 컬링 여자부는 10개 팀이 한 차례씩 맞붙는 라운드 로빈 방식을 거쳐 상위 4개 팀이 준결승에 올라 토너먼트로 메달 색깔을 가린다.한국 컬링은 2018년 평창 대회에서 '팀 킴' 강릉시청이 은메달을 획득하며 선풍적인 인기몰이를 했다. 이번 올림픽에서는 경기도청의 '팀 5G'가 출전권을 얻었다.한국은 1차전에서 미국에 4-8로 패하며 불안하게 출발했다. 이탈리아, 영국을 연달아 잡으며 2연승을 기록한 한국은 덴마크에 덜미를 잡혔다. 하지만 하루 전 운명의 한일전에서 승리하며 반등했다.이날 중국전은 매우 중요한 경기였다. 3승 2패로 주춤하는 상황에서 중국에마저 패하면 4강 진출을 기대하기 어려웠다.한일전에서 쾌조의 컨디션을 보인 서드 김민지는 이날 중국전에서도 단연 돋보였다. 상대 스톤을 하우스 바깥으로 걷어내는 테이크 아웃 성공률이 92%에 달했다. 중국에 7-2로 크게 앞서간 한국은 8-9로 역전을 허용하며 위기를 맞았지만 마지막 10엔드에서 2점을 따내며 재역전승을 거뒀다.한국은 이번 대회에서 2018 평창 대회 이후 8년 만에 포디움 입성이자 최초의 컬링 금메달까지 노리고 있다. 각 팀당 3경기를 남겨둔 가운데 상위권 경쟁이 매우 치열하다. 6전 전승의 스웨덴이 사실상 준결승 진출을 확정함에 따라 한국, 스위스, 미국(이상 4승 2패), 캐나다, 덴마크(이상 3승 3패)가 남은 3자리를 놓고 싸우는 형국이다.일정상으로는 한국이 다소 불리하다. 마지막 7, 8, 9차전에서 강호 스위스(세계랭킹 1위), 스웨덴(세계랭킹 4위), 캐나다(세계랭킹 2위)와 연달아 맞붙기 때문이다. 남은 3경기에서 2승은 거둬야 4강 진출의 유리한 고지를 점할 것으로 보인다.한편, 한국은 17일 밤 10시 5분 스위스와 라운드로빈 7차전을 치른다.