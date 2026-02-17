사이트 전체보기
주목 받지 못한 '보상선수' 이예림의 '반전 드라마'

[여자배구] 16일 GS칼텍스전 공수 맹활약으로 3-2 승리 견인, 선두 맹추격

현대건설이 적지에서 GS칼텍스의 5연승 도전을 저지하며 3연승을 질주했다.

강성형 감독이 이끄는 현대건설 힐스테이트는 16일 서울 장충체육관에서 열린 진에어 2025-2026 V리그 여자부 5라운드 GS칼텍스 KIXX와의 원정 경기에서 세트스코어 3-2(26-24,22-25,20-25,25-20,17-15)로 승리했다. 5라운드 들어 4연승 행진으로 4위로 올라선 GS칼텍스의 5연승을 막아내며 3연승을 달린 현대건설은 선두 한국도로공사 하이패스와의 승점 차이를 2점으로 줄였다(18승11패).

현대건설은 카리 가이스버거가 21득점으로 41득점을 폭격한 지젤 실바와의 화력 대결에서 뒤졌지만 양효진이 블로킹 4개를 포함해 17득점, 자스티스 야우치가 서브득점 4개와 함께 14득점, 김희진도 블로킹 5개로 12득점을 기록했다. 그리고 무릎 부상으로 시즌 아웃된 '토종에이스' 정지윤의 자리를 메우고 있는 이예림은 알토란 같은 11득점과 함께 50%의 리시브 효율을 기록하며 현대건설의 3연승을 견인했다.

심한 전력 누수에도 상위권 지키는 현대건설

이예림은 작년 4월 FA 고예림의 보상선수 지명을 받아 8년 만에 현대건설 유니폼을 입었다.한국배구연맹

지난 시즌 막판 아시아쿼터 위파위 시통의 무릎 부상으로 플레이오프에서 정관장 레드스파크스에게 패했지만 현대건설은 최근 6시즌 동안 챔프전 우승 1회와 정규리그 1위 3회, 2위 2회를 기록하며 상위권을 유지했다. 현대건설이 꾸준히 좋은 성적을 올릴 수 있었던 비결은 국가대표로 성장한 김다인 세터의 안정된 경기 운영과 '트윈타워' 양효진,이다현(흥국생명 핑크스파이더스)의 활약이 결정적이었다.

하지만 지난 시즌이 끝나고 위파위와의 재계약을 포기한 현대건설은 FA자격을 얻은 이다현이 5억5000만원을 받고 흥국생명으로 이적했고 '살림꾼' 고예림(페퍼저축은행 AI페퍼스)마저 팀을 떠나고 말았다. 현대건설은 새 아시아쿼터로 일본 출신의 아웃사이드히터 자스티스를 지명했고 IBK기업은행 알토스에서 입지가 좁아진 베테랑 김희진을 영입해 미들블로커를 보강했지만 이다현과 고예림의 빈자리는 꽤 커 보였다.

그렇게 현대건설은 반야 부키리치(일 비종떼 피렌체), 메게왓티 퍼티위가 동시에 이탈한 정관장과 함께 이번 시즌 하위권으로 떨어질 위기의 팀으로 지목됐다. 실제로 정관장은 새 아시아쿼터 위파위가 1경기도 뛰지 못하고 몽골 출신의 인쿠시로 교체됐고 인쿠시 역시 팀 적응에 시행착오를 겪으면서 이번 시즌 최하위로 추락했다. 반면에 현대건설은 이번 시즌에도 변함 없이 상위권 경쟁을 이어가고 있다.

현대건설은 레티치아 모마 바소코(도로공사) 대신 지명한 최장신(197cm) 외국인 선수 카리가 뛰어난 높이를 과시하며 기대 이상의 활약을 선보이고 있고 아시아쿼터 자스티스 역시 위파위의 공백을 잘 메웠다. 이다현이라는 최고의 파트너를 잃은 양효진도 득점 9위(361점, 국내 선수 1위)와 함께 속공 (50.44%), 블로킹(세트당 0.76개) 부문 2위를 달리며 V리그 역대 최고 미들블로커의 위용을 뽐내고 있다.

김희진의 재기 스토리도 극적이다. V리그를 대표하는 스타로 이름을 날리다가 지난 두 시즌 동안 44경기에서 51득점에 그친 후 현대건설로 이적한 김희진은 이번 시즌 29경기에서 세트당 0.54개의 블로킹(11위)과 함께 37.5%의 공격 성공률로 175득점을 기록하며 재기에 성공했다. 그리고 작년 4월 FA 고예림의 보상 선수로 8년 만에 현대건설로 복귀한 이예림은 시즌 후반 정지윤의 자리를 잘 메워주고 있다.

떠난 FA 그립지 않은 보상 선수 성공 사례

이예림은 정지윤의 부상 이탈 후 현대건설의 주전 아웃사이드히터로 활약하고 있다.한국배구연맹

김연경을 배출한 수원전산여고(현 한봄고)를 졸업한 이예림은 2015-2016 시즌 신인 드래프트에서 2라운드3순위(전체 8순위)로 현대건설의 지명을 받으며 프로 생활을 시작했다. 하지만 이예림은 실력을 보여줄 새도 없이 두 시즌 동안 2경기만 뛰고 방출됐다. 짧았던 프로 생활을 끝내고 대구시청과 수원시청 등 실업팀에서 선수 생활을 이어가던 이예림은 2021년 도로공사에 입단하며 V리그에 재입성했다.

이예림은 도로공사에서 백업 아웃사이드히터로 활약하며 쏠쏠한 활약을 선보였고 특히 2023-2024 시즌에는 31경기에 출전해 36.6%의 성공률로 103득점을 기록하며 데뷔 후 첫 세 자리 수 득점을 올리기도 했다. 하지만 2024년 FA시장에서 강소휘를 3년 총액 24억 원에 영입한 도로공사는 연봉 상한선을 맞추기 위해 6명의 선수를 방출했고 그 중에는 프로에 적응하기 시작한 이예림의 이름도 있었다.

두 번이나 방출의 아픔을 겪은 이예림은 2024년 6월 페퍼저축은행에 입단하며 프로 생활을 이어갔고 지난 시즌 수비가 불안한 박정아의 백업으로 활약하며 36경기에서 39.71%의 성공률로 87득점을 기록했다. 하지만 이예림은 세 번째 팀에서도 오래 머무르지 못하고 작년 4월 페퍼저축은행으로 이적한 FA 고예림의 보상 선수로 지명을 받아 프로 생활을 시작했던 '친정' 현대건설로 8년 만에 복귀했다.

현대건설은 위파위와 고예림의 이탈, 정지윤의 잦은 부상으로 아웃사이드히터가 약해졌고 이예림은 그 빈자리를 잘 메우며 알토란 같은 활약을 선보였다. 특히 정지윤의 시즌 아웃이 결정된 후에는 주전 아웃사이드히터로 활약하고 있다. 이예림은 16일 GS칼텍스전에서도 43.56%의 리시브 점유율을 책임지며 50%의 높은 효율을 기록했고 블로킹 2개를 포함해 11득점을 올리는 눈부신 활약을 펼쳤다.

이번 시즌 현대건설이 치른 29경기 중 27경기에 출전한 이예림은 38.48%의 공격 성공률로 163득점을 올리고 있을 뿐 아니라 36.07%의 리시브 효율(7위)을 기록하며 공수에서 맹활약하고 있다. 이예림의 현대건설 복귀에 직접적인 영향을 끼친 고예림이 이번 시즌 16경기에서 32득점에 그치고 있는 점을 고려하면 더욱 놀라운 활약이다. 아무도 주목하지 않았던 보상 선수 이예림이 현대건설의 '복덩이'가 되고 있다.

