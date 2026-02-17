주목 받지 못한 '보상선수' 이예림의 '반전 드라마'

현대건설이 적지에서 GS칼텍스의 5연승 도전을 저지하며 3연승을 질주했다.
강성형 감독이 이끄는 현대건설 힐스테이트는 16일 서울 장충체육관에서 열린 진에어 2025-2026 V리그 여자부 5라운드 GS칼텍스 KIXX와의 원정 경기에서 세트스코어 3-2(26-24,22-25,20-25,25-20,17-15)로 승리했다. 5라운드 들어 4연승 행진으로 4위로 올라선 GS칼텍스의 5연승을 막아내며 3연승을 달린 현대건설은 선두 한국도로공사 하이패스와의 승점 차이를 2점으로 줄였다(18승11패).
현대건설은 카리 가이스버거가 21득점으로 41득점을 폭격한 지젤 실바와의 화력 대결에서 뒤졌지만 양효진이 블로킹 4개를 포함해 17득점, 자스티스 야우치가 서브득점 4개와 함께 14득점, 김희진도 블로킹 5개로 12득점을 기록했다. 그리고 무릎 부상으로 시즌 아웃된 '토종에이스' 정지윤의 자리를 메우고 있는 이예림은 알토란 같은 11득점과 함께 50%의 리시브 효율을 기록하며 현대건설의 3연승을 견인했다.
심한 전력 누수에도 상위권 지키는 현대건설