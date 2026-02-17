주목 받지 못한 '보상선수' 이예림의 '반전 드라마'

한국배구연맹

이예림은 정지윤의 부상 이탈 후 현대건설의 주전 아웃사이드히터로 활약하고 있다.김연경을 배출한 수원전산여고(현 한봄고)를 졸업한 이예림은 2015-2016 시즌 신인 드래프트에서 2라운드3순위(전체 8순위)로 현대건설의 지명을 받으며 프로 생활을 시작했다. 하지만 이예림은 실력을 보여줄 새도 없이 두 시즌 동안 2경기만 뛰고 방출됐다. 짧았던 프로 생활을 끝내고 대구시청과 수원시청 등 실업팀에서 선수 생활을 이어가던 이예림은 2021년 도로공사에 입단하며 V리그에 재입성했다.이예림은 도로공사에서 백업 아웃사이드히터로 활약하며 쏠쏠한 활약을 선보였고 특히 2023-2024 시즌에는 31경기에 출전해 36.6%의 성공률로 103득점을 기록하며 데뷔 후 첫 세 자리 수 득점을 올리기도 했다. 하지만 2024년 FA시장에서 강소휘를 3년 총액 24억 원에 영입한 도로공사는 연봉 상한선을 맞추기 위해 6명의 선수를 방출했고 그 중에는 프로에 적응하기 시작한 이예림의 이름도 있었다.두 번이나 방출의 아픔을 겪은 이예림은 2024년 6월 페퍼저축은행에 입단하며 프로 생활을 이어갔고 지난 시즌 수비가 불안한 박정아의 백업으로 활약하며 36경기에서 39.71%의 성공률로 87득점을 기록했다. 하지만 이예림은 세 번째 팀에서도 오래 머무르지 못하고 작년 4월 페퍼저축은행으로 이적한 FA 고예림의 보상 선수로 지명을 받아 프로 생활을 시작했던 '친정' 현대건설로 8년 만에 복귀했다.현대건설은 위파위와 고예림의 이탈, 정지윤의 잦은 부상으로 아웃사이드히터가 약해졌고 이예림은 그 빈자리를 잘 메우며 알토란 같은 활약을 선보였다. 특히 정지윤의 시즌 아웃이 결정된 후에는 주전 아웃사이드히터로 활약하고 있다. 이예림은 16일 GS칼텍스전에서도 43.56%의 리시브 점유율을 책임지며 50%의 높은 효율을 기록했고 블로킹 2개를 포함해 11득점을 올리는 눈부신 활약을 펼쳤다.이번 시즌 현대건설이 치른 29경기 중 27경기에 출전한 이예림은 38.48%의 공격 성공률로 163득점을 올리고 있을 뿐 아니라 36.07%의 리시브 효율(7위)을 기록하며 공수에서 맹활약하고 있다. 이예림의 현대건설 복귀에 직접적인 영향을 끼친 고예림이 이번 시즌 16경기에서 32득점에 그치고 있는 점을 고려하면 더욱 놀라운 활약이다. 아무도 주목하지 않았던 보상 선수 이예림이 현대건설의 '복덩이'가 되고 있다.