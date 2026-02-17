1심 선고 앞둔 윤석열 내란 재판, 뮤지컬을 통해 경고한다

내란 우두머리 혐의로 기소된 전직 대통령 윤석열씨에 대한 1심 선고 공판이 오는 19일 진행된다. 전직 국무총리 한덕수씨는 내란에 가담한 혐의로 징역 23년을 선고받았고, 전직 행정안전부 장관 이상민씨는 징역 7년을 선고받은 바 있다. 윤석열씨의 유죄가 인정될 경우 법이 정한 형량은 사형 또는 무기징역이며, 내란 특별검사팀(특별검사 조은석)은 사형을 구형한 바 있다.
내란 재판이 속속 진행 중인 가운데 내란 이후 민주주의를 회복하고 새로운 정치 질서를 고민하는 '내란 극복' 과정도 계속 이루어져야 한다. 현재 상연 중인 세 편의 뮤지컬 <데스노트> <미드나잇: 액터뮤지션> <킹키부츠>를 통해 내란을 주도하고 가담한 이들을 경고하고, 현재의 양상을 비판적으로 짚어보며, 향후 우리 사회에 필요한 것을 상상해보고자 한다.
뮤지컬 <데스노트>, 괴물이 된 권력자를 향한 경고
일본 애니메이션을 원작으로 만들어진 뮤지컬 <데스노트>는 주인공 '야가미 라이토'가 데스노트를 손에 넣으면서 시작된다. 사신의 장난으로 지상에 떨어진 데스노트를 주운 라이토는 시험 삼아 흉악범의 이름을 노트에 적는데, 그 흉악범이 실제로 사망하자 라이토의 눈빛은 돌변한다. 이제 라이토는 자신이 정의를 바로 세울 적임자임을 자처하며, 정의를 실현하기 위해 죽어야 한다고 판단한 사람들의 이름을 데스노트에 적기 시작한다.
라이토의 정의는 합의된 정의가 아니다. 또 자신이 생각하는 정의를 실현하기 위해 사용하는 방법도 부적절한데, 공적 제도와 절차를 무시하기 때문이다. 부정선거, 반국가 세력 따위를 이야기하며 위헌·위법한 비상계엄을 선포한 윤석열이 겹쳐 보인다. 라이토가 그렇게 행동할 수 있었던 건 데스노트가 있었기 때문이고, 윤석열이 내란을 저지를 수 있었던 것도 대통령 직위에 있었기 때문이다.
하지만 기억해야 한다. 데스노트는 처음부터 라이토의 것이 아니었고, 대통령 직위도 처음부터 윤석열의 것이 아니었다. 데스노트의 원래 주인인 사신은 라이토에게 데스노트의 부적절한 사용을 경고했고, 대통령 직위를 부여한 주권자 역시 이전부터 있었던 윤석열의 권한 남용을 비판했다. 하지만 끝내 라이토는 세상의 악당을 다 제거하겠다며 멈추지 않았고, 사신은 "그럼 악당은 너만 남겠네" 하고 묵직한 경고를 날린다.