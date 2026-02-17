1심 선고 앞둔 윤석열 내란 재판, 뮤지컬을 통해 경고한다

(주)오디컴퍼니

뮤지컬 <데스노트> 공연 사진적지 않은 수의 사람들이 라이토를 지지했고, 윤석열의 내란을 옹호하고 있다. 소위 말하는 '윤어게인'이 공당의 지도부 자리를 꿰찼고, 비상계엄이 내란이라는 법원의 판단이 속속 나오고 있는 와중에도 '제2의 건국' 같은 터무니없는 소리를 하는 세력이 있다. 문제는 라이토의 정의를 지지하는 사람들의 외침에 정의가 빠져있다는 것이다. 마찬가지로 내란을 옹호하는 이들이 외치는 자유에는 실제 자유가 빠져있고, 민주주의나 공화주의라는 말들은 실제 민주주의나 공화주의의 내용을 포함하고 있지 않다.사신은 라이토에게 자신의 행위를 교정하고 멈출 기회를 수차례 제공했다. 하지만 라이토는 끝내 멈추지 않았고, 사신에 의해 사회와 영구적으로 격리된다. 사신을 사회 제도, 법 등을 뛰어넘는 광의의 규범으로 이해해보면 어떨까. 인류 보편적 가치를 위해 반드시 지켜져야 하기에 과정의 어려움이 있더라도 언젠가 반드시 이행되는 윤리적 규범 말이다. 그렇다면 사신이 라이토에게 사회와의 영구 격리라는 처벌을 내렸던 것처럼, 인류 보편적 가치를 따르는 윤리적 규범도 윤석열에게 같은 벌을 내릴 것이다.내란은 권위주의로 회귀하려는 반민주적인 시도였다. 뮤지컬 <미드나잇: 액터뮤지션>은 스탈린 통치 하의 권위주의 사회를 배경으로 한다. 등장인물은 고유한 이름을 가지고 있지 않고 오직 '맨', '우먼', '비지터'라고 불릴 뿐이다. 당의 고위 간부인 맨과 그의 아내인 우먼의 집에 자신을 비밀 경찰 '엔카베데'라고 소개하는 비지터가 들이닥친다.비지터는 해석하기에 따라 엔카베데일 수도 있고, 맨이나 우먼의 내면일 수도 있다. 비지터가 하는 일은 맨이나 우먼을 잡아가는 게 아니라, 맨과 우먼이 무고한 이들을 죽음으로 몰아넣으며 자신의 자리를 유지했음을 폭로하는 것이다. 자신의 행동이 떳떳하지 않기에 맨은 우먼 앞에서 부끄러워하지만, 이내 살기 위해 어쩔 수 없는 선택이었다고 변명한다.권력 앞에서 힘없는 개인이 어쩔 수 없이 비윤리적인 선택을 해야 하는 순간이 있다. 하지만 그럼에도 자신의 자리를 내던지며 임무 수행을 거부한 이들이 내란 중에 있었다. 또 무고한 이들을 적극적으로 고발한 맨과 달리, 내란 과정에서 소극적으로 임무를 수행한 이들이 있었다. 헌법재판소는 "군경의 소극적인 임무 수행"이 시민의 저항과 더불어 조속한 계엄 해제를 가능하게 했다고 판단한 바 있다.