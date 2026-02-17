'정의'를 위한 살인, 허용될 수 있을까

"우린 테러리스트다. 정의의 이름으로."
연극 <정의의 사람들>은 테러 집단의 이야기다. 이들은 압제를 물리치기 위한 총독 암살을 계획한다. 두 달 동안 잠입해 총독의 극장행 경로를 입수하고 날짜를 알아낸다. 기다렸던 결행의 순간, 첫 번째 시도는 실패하지만, 결국 성공한다. 폭탄을 던진 야네크는 잡혀가 죽는 순간까지 '정의'의 이름을 빌린다. 목적이 옳다면, 행동도 정당화될 수 있을까?
링크아트센터드림 4관에서 지난 14일 관람한 이 연극은 이번달 22일까지 공연된다. 1905년 러시아 혁명기를 배경으로 한 알베르 까뮈의 희곡이 원작이다. 제작사 더블케이엔터테인먼트는 '젠더 프리' 캐스팅을 진행했다. 야네크, 야넨코프, 부아노프 역에 남녀 배우가 각각 한 명씩 캐스팅됐고 내가 관람한 날은 야네크와 야넨코프를 각각 배우 이서현, 이정화가 연기했다. 이 작품에서 성별은 테러 조직 내에서 사랑을 언급하는 경계가 된다.
인물들은 혁명을 통해 세상에 대한 항의와 변화를 함께 부르짖지만 서로 다른 신념으로 부딪힌다. 3년간의 감옥생활을 겪고 분노로 점철된 스테판은 폭탄을 던지겠다고 나서면서도 시를 읊는 야네크가 미덥지 않다. 리더를 맡고 있는 야넨코프는 폭탄을 던지는 일에 나서고 있지만, '대장'이라는 책무에 휩싸여 쉽사리 나서지 못한다.
도라는 한층 더 복잡한 인물이다. 직접 폭탄을 던지진 않지만, 테러에 대한 준비와 아지트를 지키는 일을 맡는다. 그 과정에서 테러의 정당성이나 한계를 지적한다. 그는 인민들을 사랑하는 마음으로 테러에 참여하지만, 야네크에 대한 사랑으로 인해 그들이 말하는 '정의'에 의문을 제기하기도 한다.