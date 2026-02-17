'정의'를 위한 살인, 허용될 수 있을까

한별

큰사진보기 ▲연극 <정의의 사람들> 에필로그연극 <정의의 사람들> 에필로그 장면이다. 이날 야네크 역의 이서현(앞줄 왼쪽부터 반시계방향으로), 도라 역의 최하윤, 스테판 역의 김준식, 야넨코프 역의 이정화, 부아노프 역의 김민호가 출연했다. 한별

사랑과 결의, 정당성을 판단하는 건



스쿠라토프의 의도대로 조직은 야네크가 조직을 배신하고 용서를 빌었다고 생각한다. 도라만이 야네크가 그럴 리 없다고 믿는다. 도라는 다른 조직원들을 비판한다. 야네크가 살아 돌아온다면 배신자라 비난할 것이며, 죽어야만 그를 사랑할 것이라고 말이다. 야네크의 교수형 집행 과정을 보고 돌아온 스테판과 부아노프는 도라의 말을 부정하지 못한다.



야네크가 후회 없이 죽음을 택했다는 것을 알게 된 도라는 다음 테러의 폭탄을 직접 던지겠다고 선언한다. 그의 선언은 기꺼이 정의를 위해 자신의 목숨을 내비친 야네크에 대한 경의이자 사랑으로 보인다. 야넨코프가 '여자는 최일선에 내세우지 않는다'는 말로 거절하자 도라는 반문한다. "내가 여기서 여자야?" 이 대사는 사랑으로 인해 테러 행위에 소극적인 태도를 지녔던 도라가 발화하면서 사랑 역시 혁명의 도화선이 될 수 있음을 시사한다.



총독 혹은 야네크 등 개인의 죽음으로 전제주의가 사라지진 않겠지만 그들이 계속 혁명하는 이유는 참고 있을 수 없기 때문일 것이다. 사람은 누구나 신념을 통해 행동에 나선다. <정의의 사람들> 속 인물들처럼 경험을 통한 결의는 쉽게 무너지지 않는다.



다만 그 결의와 행동에 대한 평가는 달라질 수 있다. 어떤 시각으로 누구의 입장에서 바라보느냐에 따라 달라진다. 그렇다면 그 판단의 주체는 누가 될지, 자격은 누구에게 주어질지가 관건이다. 역사의 평가자일까 아니면 그들의 성패를 바라본 동시대인일까. 정답은 없다.



글 한별 (onestar720)
별안간 마주한 순간의 반짝임을 기록합니다.
이 기자의 최신기사 불빛이 사라진 무대, 그 속에서 관객들이 듣는 것

지난 14일 <정의의 사람들> 커튼콜에서 배우 이서현과 최하윤이 객석을 향해 인사하고 있다. 이날 이서현은 야네크를, 최하윤은 도라를 연기했다.​야네크의 첫 번째 암살 시도가 실패한 원인은 차에 총독의 조카들이 타고 있었기 때문이다. 야네크는 총독을 죽이는 일과 아이들을 죽이는 일은 다르다고 말한다. 도라와 야넨코프는 야네크에게 동조하지만 스테판은 야네크를 비난한다. 감옥생활 중 동료 수감자를 채찍으로 때려야 하는 상황에서 수치심을 느낀 스테판은 최악의 상황이 되기 전에 모든 것을 끝내야 한다고 주장한다.결국 아이들을 죽일 수 없다고 판단한 조직은, 다시 한번 총독의 암살을 계획한다. 두 번째 시도가 성공했지만 야네크의 체포로 남은 사람들은 차마 기뻐하지 못한다. 잡혀간 야네크는 스쿠라토프의 덪에 걸려 배신한 것처럼 노출된다. 또 총독부인과의 면담을 통해 회개하는 것을 요구받지만 거절한다. 야네크는 정의를 위해 행한 행위가 살인일지라도, 후회하지 않는다는 점을 강조한다.아이들을 죽이지 않고, 인민을 사랑하는 마음에서 총독을 살해했지만, 그의 죽음을 슬퍼하는 누군가가 있다면 그것은 옳지 못한 일이 될까. <정의의 사람들> 속 조직원들은 테러의 방식과 목적에 대해서 다른 시각으로 말한다. 관객들은 그 시선을 제삼자의 시선으로 바라보며 각각의 '정의'에 대해 생각해 볼 수 있다.도라는 야네크의 선택에 가장 큰 지지를 보낸다. 도라는 총독의 아이들을 죽이지 못했다는 야네크에게 '자신도 그랬을 것'이라며 그 아이들을 죽이는 것이 인민들에게 지지를 받지 못해 혁명의 정당성을 잃게 될 것이라고 주장한다. 스테판은 그런 도라를 보고 '여성'이기 때문에 사랑을 입에 올린다고 비꼬지만, 도라는 물러서지 않는다.반면 야네크의 테러로 남편을 잃은 총독부인은 그의 모순을 짚는다. 총독부인은 야네크가 망설인 총독의 조카들이 결코 '좋은 아이들'이 아니라며, 오히려 죽은 자신의 남편이 농민들의 편이었다고 말한다. 야네크에게는 총독이 마땅히 죽어야 할 인물이고, 아이들은 보호해야 하는 대상인 것과는 다른 시각이다. 총독부인은 야네크를 이해하려 하고 야네크의 사면을 청하겠다고 말한다. 자신의 행동에 책임지겠다는 야네크를 뒤로 하고 그를 떠난다.