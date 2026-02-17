'전남 FA컵 우승 주역' 은나마니가 시래깃국 찾는 이유

류호진

- 그동안 어떻게 지냈는지?

- 승격을 축하한다. 지금 구단은 어떤 곳인가?

- 스웨덴에서 1~3부를 모두 겪었다. 한국과의 차이점은?

스톡홀름에서 만난 사무엘 은나마니스웨덴에서 시래깃국을 찾는 축구선수가 있다.전남드래곤즈에게 지난 2021년은 유독 특별한 한 해였다. 한국 축구 역사상 최초의 2부리그 소속 구단이 FA컵(현 코리아컵) 우승 트로피를 들어 올린 것이다. 그 중심에는 많은 선수가 있었지만, 그 중 유독 화제가 되었던 나이지리아 출신의 선수가 있었다. 'K-아다마 트라오레'로 불렸던 사무엘 은나마니. 그는 대회에서의 맹활약에 힘입어 이듬해 부천FC로 둥지를 틀었지만, 부상 등의 문제로 인해 여러 리그를 전전하다 배우자와 자녀들의 고향인 스웨덴으로 복귀했다.그런 그가 지난 2025년 말 반가운 소식을 전했다. 스웨덴 3부 리그 소속 노르딕 유나이티드의 승격에 일조한 것이다. 하지만 그는 여전히 한국이 가장 그립다는 말을 전했다. 그리고 그가 그리워하는 것은 K리그뿐만이 아닌 한국 문화와 음식이었다.다음은 지난 9일, 스웨덴 스톡홀름의 한 카페에서 만난 그와의 인터뷰를 정리한 내용이다."한국 무대 이후에는 태국과 베트남을 거쳤다. 그곳에서도 좋은 시간을 보냈지만, 부상으로 많은 아쉬움이 있었던 것도 사실이다. 이후에는 스웨덴에서 가족들과 함께 지내며 뛰고 있다. 지난해에는 구단이 2부리그로 승격하게 되어 기쁘다. 스웨덴은 여느 유럽 리그와 다르게 한국과 리그 일정이 비슷하다. 지금은 다음 시즌을 위해 몸을 만들고 있다.""아시아에서의 커리어 이후, 스웨덴으로 처음 돌아왔을 때가 생생하다. 많은 팀이 나를 잊은 것처럼 보였고 내게 손 내밀어 주는 곳이 없었다. 그 과정에서 기회를 준 팀이 노르딕 유나이티드다. 구단의 승격에 일조할 수 있어서 감사한 마음이다.""이곳 스웨덴에는 말뫼나 AIK와 같이 유럽에서도 큰 규모에 속하는 구단들이 있다. 하지만 최상위 리그 소속이라고 하더라도 소규모 구단은 그 규모가 압도적으로 작다. 그에 비해, 한국은 모든 구단이 평균 이상의 인프라를 갖추고 있고, 어느 팀이 우승하더라도 놀랍지 않은 것이 큰 차이라고 말할 수 있을 것 같다.그리고 솔직히 말하자면 한국 무대에서 뛰기 전까지는 스웨덴 무대가 더 높은 수준을 갖췄을 것으로 생각했다. 하지만 내가 완전히 틀렸다. K리그는 정말 높은 수준과 빠른 경기를 자랑하는 곳이었고, 그 어느 곳보다 뛰어난 프로 정신을 갖춘 선수들이 뛰는 곳이다."