'첫 선발 데뷔전' 전진우, 번뜩였으나 옥스퍼드는 FA컵 '탈락'

프리미어리그 팀을 상대로 잉글랜드 첫 선발 데뷔전을 치른 전진우다.맷 블룸필드 감독이 이끄는 옥스퍼드 유나이티드는 15일 오후 11시(한국시간) 잉글랜드 옥스퍼드셔주에 자리한 카삼 스타디움에서 열린 '2025-26시즌 잉글랜드 FA컵' 4라운드서 선덜랜드에 0-1로 패배했다. 이로써 선덜랜드는 다음 라운드로 올라섰고, 옥스퍼드는 FA컵 여정을 마무리했다.4라운드에서 마주했던 이들은 경기를 대하는 온도가 확실하게 달랐다. 홈에서 경기를 치렀던 옥스퍼드는 현재 챔피언십(2부)에서 강등권 싸움을 하고 있었다. 승점 28점으로 최하위 셰필드 유나이티드와의 격차는 35점이었지만, 여전히 23위로 다이렉트 강등권에 자리하고 있었다. 그렇기에 FA컵보다는 리그에 집중할 필요성이 존재했다.다만, 최근 리그 4경기 연속 무승(1무 3패)을 기록하고 있었기에, 분위기를 반전하기 위해서는 좋은 경기력이 요구됐다. 반면, 원정을 떠나온 프리미어리그에 자리하고 있는 선덜랜드는 비교적 여유가 있는 상황이었다. 이번 시즌 승격 후 안정적인 모습으로 현재 11위에 자리하고 있었던 이들은 강등권과의 격차는 12점 차로 FA컵에 집중할 수 있는 여건이 조성됐다.또 앞서 열린 리그 2경기 맞대결(아스널·리버풀)에서 모두 패배를 당했기에, 객관적인 전력상 우위를 점하고 있는 옥스퍼드를 상대로 경기력·결과를 가져와야만 하는 '미션'이 존재했다. 예상대로 경기 분위기는 선덜랜드가 주도했고, 전반 30분 페널티킥을 얻어냈다. 이후 키커로 나선 디아라가 깔끔하게 성공하면서 선제골을 만들었다.일격을 허용한 옥스퍼드도 반격에 나섰지만, 위협적인 장면을 만들지 못했다. 의미 없는 롱패스만 이어지면서 답답함을 더했고, 교체 카드를 통해 반전을 주려고 시도했으나 효과적이지 않았다. 만약 최후방을 지키고 있는 맷 잉그램의 선방 쇼가 없었다면, 이들은 추가 실점이 명백한 장면이 수두룩하기도 했다.이처럼 1-0으로 선덜랜드가 승리를 가져간 상황 속 이번 겨울 이적시장을 통해 팀을 옮긴 전진우는 첫 선발 데뷔전을 치렀다. 1999년생인 그는 수원 삼성·상무·전북 현대를 거치면서 성장하는 모습을 보여줬다. 특히 2024년, 여름에는 수원을 떠나 전북 유니폼을 입으며 기량을 만개했고, 지난 시즌에는 거스 포옛 감독 지휘 아래 '커리어 하이' 시즌을 보냈다.공식전 40경기에 나서 16골 3도움을 기록, 전북에 사상 두 번째 더블(리그·코리아컵)을 안겨주면서 포효했다. 비록 고대했던 K리그 득점왕·BEST 11 수상에는 실패했지만, 시즌 종료 후에는 꿈이었던 유럽 진출에 성공한 모습을 보여줬다. 행선지는 챔피언십에 자리하고 있었던 옥스퍼드 유나이티드.비록 챔피언십에서도 강등권에 자리하고 있는 팀이었으나 출전 시간 확보와 해외 무대 적응에 유리한 점을 고려하면, 나쁘지 않은 선택으로 보였다. 빠르게 팀에 합류한 그는 레스터 시티와 리그 경기서 벤치 명단에 이름을 올렸다. 하지만, 출전이 불발되면서 아쉬움을 삼켰고, 이후 버밍엄 시티·셰필드 유나이티드·코번트리 시티의 일전에서도 모습을 드러내지 못했다.또 훈련 중 뇌진탕 증세까지 발현되면서 우려를 낳았지만, 전진우는 포기하지 않았다. 지난 11일(한국시간) 노리치 시티를 상대로 옥스퍼드 유나이티드 데뷔전을 치르는 데 성공했으며 이번 경기에서는 첫 선발 데뷔전이라는 영광을 누렸다. 4-2-3-1 전형의 좌측 윙어로 나선 그는 화끈한 모습을 보였던 전북 시절과는 다르게, 좌측 윙어로 나섰다.블룸필드 감독은 전진우에 측면 연계 플레이와 함께 크로스를 주문, 또 좌측 풀백인 잭 커리가 볼을 잡게 되면 페널티 박스 안으로 들어가 골문을 타격하는 임무를 내렸다. 효과는 괜찮았다. 전반 5분에는 상대 수비를 떨쳐내고 크로스를 올렸으며, 이어 볼을 가져오는 장면을 만들어 내면서 번뜩이는 모습을 선보였다.특히 전반 34분에는 좌측에서 상대 수비를 완벽하게 따돌리는 턴 동작을 선보이면서 트라이 흄에 경고장을 유도하기도 했다. 이후 65분간 경기장을 누볐던 전진우는 패스 성공률 89%·수비적 행동 1회·볼 경합 성공 2회로 준수한 모습을 보여줬다. 나쁘지 않았던 첫 선발 경기였으나 아쉬운 포인트는 있었다.수원·전북 시절에는 실패하더라도 과감하게 밀고 들어가는 게 전진우의 최대 장점으로 꼽혔지만, 옥스퍼드 유니폼을 입고는 다소 그 느낌이 덜하다. 실제로 2경기를 치르면서 슈팅이 단 1회에 그치고 있는 상황. 주전 경쟁에서 우위를 점하기 위해서는 조금 더 과감함이 필요하다.특히 경쟁자인 에마쿠·프와헤타·로스컨이 부진한 가운데 블룸필드 감독의 마음을 사로잡기 위해서는 K리그 때 보여줬던 과감함이 살아나야만 한다.한편, 전진우의 옥스퍼드는 오는 22일(한국시간) 미들즈브러를 상대로 리그 33라운드 일전을 치르게 된다.