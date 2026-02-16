원태인 부상 WBC 대표팀 하차... 고민 깊어지는 류지현 감독

삼성 라이온즈

원태인(왼쪽)의 부상 하차로 작년 정규리그 3위 삼성의 국가대표는 구자욱 한 명만 남게 됐다.해외에서 활동하는 선수들은 물론이고 그 나라의 피가 흐르는 선수라면 해당 대표팀으로 출전할 수 있는 WBC는 각 나라가 자존심을 걸고 '진검승부'를 펼치는 '야구의 월드컵'이다. 따라서 각 나라마다 가장 강한 전력을 꾸리기 위해 최선을 다하지만 뜻하지 않는 부상 때문에 주력 선수들이 이탈하는 경우가 자주 발생한다. 그리고 이는 17년 만에 1라운드 통과를 노리는 올해 한국 대표팀도 마찬가지다.LA 다저스에서 활약하며 2년 연속 월드시리즈 우승을 차지한 토미 '현수' 에드먼은 재미교포 어머니를 둔 혼혈 선수로 지난 2023년 WBC에서 태극마크를 달고 대회에 출전했다. 비록 당시 성적은 타율 .181(11타수2안타)2타점1득점으로 부진했지만 현재 한국에서 에드먼보다 화려한 빅리그 경력을 가진 선수는 없다. 하지만 작년 시즌이 끝나고 발목 수술을 받은 에드먼은 일찌감치 이번 대회 불참이 확정됐다.작년 12월 1년2000만 달러에 애틀랜타 브레이브스와 재계약한 김하성은 자타가 공인하는 한국 대표팀의 주전 유격수 0순위 후보였다. 하지만 김하성은 지난 1월 한국에 체류하던 중 빙판길에 미끄러져 오른손 중지 힘줄이 파열되는 부상을 당해 수술을 받았고 이로 인해 대표팀에서도 낙마했다. 부동의 주전 유격수 김하성이 하차하면서 한국은 유일한 전문 유격수 김주원(NC 다이노스)의 부담이 더욱 커졌다.작년 전 경기에 출전해 타율 .315 181안타26홈런90타점103득점25도루로 최고의 활약을 선보인 후 빅리그 도전을 선언한 송성문은 작년 12월 샌디에이고 파드리스와 4년1500만 달러에 계약을 체결했다. 송성문은 이번 WBC에서 주전 3루수 또는 내야의 슈퍼 유틸리티로 활약해 줄 것으로 기대를 모았지만 지난 1월 타격 훈련 도중 옆구리 내복사근 부상으로 4주 진단을 받고 WBC 엔트리에서 제외됐다.작년 프로 데뷔 4년 만에 두 자리 승 수를 거둔 문동주(한화 이글스)는 2022 항저우 아시안게임 대만과의 결승전 6이닝 무실점, 작년 플레이오프 MVP 등 큰 무대에서 더욱 강한 면모를 보였던 투수다. 시속 160km를 넘나드는 빠른 공을 던지는 문동주는 이번 WBC에서도 한국 선발진의 한 축을 담당할 예정이었지만 스프링캠프 도중 어깨 부상을 당하면서 최종 엔트리가 아닌 예비투수 명단(DDP)에 이름을 올렸다.대구에서 나고 자라 대구의 야구 명문 경북고를 졸업한 원태인은 2019년 신인 드래프트 1차 지명을 받고 입단한 삼성의 '로컬보이'다. 삼성은 입단 당시부터 원태인을 사자 군단의 차세대 에이스로 키우려 했고 원태인은 프로 3년 차가 되던 2021년 14승7패3.06의 성적을 기록하며 KBO리그를 대표하는 젊은 선발투수로 떠올랐다. 원태인은 모든 구단이 바라는 유망주의 바람직한 성장 과정을 보여준 선수다.원태인은 여전히 만25세에 불과한 젊은 선수지만 이미 만만치 않은 대표팀 경력을 가지고 있다. 2020 도쿄 올림픽을 통해 처음 성인 대표팀에 선발된 원태인은 2023년 WBC 대표팀에도 선발돼 또 한 번 큰 무대를 경험했다. 원태인은 2022 항저우 아시안게임에서도 홍콩전 4이닝1피안타8탈삼진 무실점, 중국전 6이닝3피안타6탈삼진 무실점으로 호투하며 금메달을 목에 걸고 병역 혜택까지 받았다.원태인은 2024년 메이저리그 베이스볼 서울시리즈 샌디에이고전에서도 3회 한국의 두 번째 투수로 등판해 2이닝3피안타3탈삼진 무실점의 깔끔한 투구를 선보였다. 특히 메이저리그 올스타 7회 출전에 빛나는 매니 마차도를 삼진으로 잡아내며 강한 인상을 남겼다. 그렇게 대표팀에서 꾸준히 좋은 성과를 보여주던 원태인이기에 팔꿈치 부상으로 인한 WBC 하차는 더욱 아쉽게 느껴질 수밖에 없다.원태인의 대체 선수로 LG의 마무리 유영찬이 선발됐기 때문에 대표팀은 기존의 선발진으로 1라운드 4경기를 치러야 하다. 현재 대표팀에서 선발투수는 류현진(한화)과 소형준, 고영표(kt 위즈), 곽빈(두산 베어스), 손주영, 송승기(LG), 그리고 한국계 데인 더닝이 있는데 이 중 손주영과 송승기는 '좌완 스페셜리스트'로 활약할 가능성도 적지 않다. 확실한 선발 자원 원태인이 빠진 빈자리가 상당히 크다는 뜻이다.이번 WBC에서는 1라운드 65구, 8강 80구, 준결승과 결승에서는 95구로 투구 수 제한이 있다. 30구 이상 던지거나 이틀 연속 등판하면 무조건 하루를 쉬어야 하고 50구 이상 던지면 4일 휴식을 위무화한다. 따라서 이번 대회에서는 선수들의 활약 만큼이나 류지현 감독과 김광삼 투수코치의 투수운용이 매우 중요하다. 과연 류지현호는 원태인의 낙마라는 큰 위기를 극복하고 이번 WBC에서 좋은 성적을 낼 수 있을까.