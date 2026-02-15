카롤리나 무호바, WTA 투어 1000 레벨 첫 우승 감격

WTA 카타르 토탈에너지스 오픈 2026 단식 결승 결과

(2월 15일 오전 0시 10분, 칼리파 인터내셔널 컴플렉스 센터 코트 - 도하)

★ 카롤리나 무호바 2-0 (6-4, 7-5) 빅토리아 음보코

◇ 주요 기록 비교

서브 에이스 : 무호바 2개, 음보코 4개

더블 폴트 : 무호바 2개, 음보코 1개

첫 서브 적중률 : 무호바 66.1%(39/59), 음보코 65.3%(49/75)

첫 서브로 포인트 성공률 : 무호바 79.5%(31/39), 음보코 57.1%(28/49)

세컨드 서브로 포인트 성공률 : 무호바 55%(11/20), 음보코 61.5%(16/26)

브레이크 포인트 성공률 : 무호바 37.5%(3/8), 음보코 100%(1/1)

브레이크 포인트 방어률 : 무호바 0%(0/1), 음보코 62.5%(5/8)

첫 서브 리턴 포인트 성공률 : 무호바 42.9%(21/49), 음보코 20.5%(8/39)

세컨드 서브 리턴 포인트 성공률 : 무호바 38.5%(10/26), 음보코 45%(9/20)

전체 포인트 : 무호바 73개, 음보코 61개

체코 공화국의 카롤리나 무호바는 2019년 9월 22일 서울에서 코리아 오픈 우승 트로피를 들어올리고 무려 2339일 만에 두 번째 WTA(세계 여자테니스협회) 투어 트로피를 받아들었으니 그 감회가 더욱 특별했다. 더구나 이번 대회가 그랜드슬램 다음으로 포인트와 상금이 풍성한 WTA 1000 레벨이기에 더 기쁠 수밖에 없었다.카롤리나 무호바(체코 공화국, 19위)가 한국 시각으로 15일 오전 0시 10분 카타르 도하에 있는 칼리파 인터내셔널 컴플렉스 센터 코트에서 벌어진 WTA 카타르 토탈에너지스 오픈 2026 단식 결승에서 빅토리아 음보코(캐나다, 13위)를 1시간 34분 만에 2-0(6-4, 7-5)으로 물리치고 당당히 우승 트로피를 차지했다.29살 무호바의 결승 상대는 19살 떠오르는 별 빅토리아 음보코였는데 음보코가 이번 대회 8강에서 2026 호주 오픈 챔피언 엘레나 리바키나(카자흐스탄, 3위)를 2-1(7-5, 4-6, 6-4)로 이기고 올라왔기 때문에 세계 여자 테니스계의 새로운 주역이 탄생할 것처럼 보였다.하지만 무호바의 스트로크는 2023년 롤랑 가로스 준우승 절정기를 떠올리게 할 정도로 날카로웠다. 특히 백핸드 슬라이스 실력이 돋보였다. 첫 세트 일곱 번째 게임에서 첫 번째 브레이크 포인트를 가져올 때 네트를 살짝 넘어간 무호바의 백핸드 슬라이스 드롭샷 위너는 모두가 입을 다물 수 없을 정도의 궤적과 타이밍이었다.이 브레이크 포인트 덕분에 무호바는 첫 세트를 6-4로 따냈다. 세트 포인트 마무리는 묵직한 서브 포인트였다. 이어진 두 번째 세트도 두 선수의 스트로크 싸움이 눈부셨는데 여섯 번째 게임에서 음보코가 먼저 브레이크 포인트를 가져왔다. 백핸드 다운 더 라인 위너로 2개의 브레이크 포인트 기회를 만든 뒤 네트 앞으로 달려온 무호바가 포핸드 하프 발리를 넘기지 못한 것이 반전 포인트(무호바 2-4 음보코)로 찍힌 것이다.하지만 카롤리나 무호바는 곧바로 다음 게임에서 브레이크 백에 성공했고 이어진 자기 서브 게임은 러브 게임으로 끝내버렸다. 음보코가 두 번째 세트를 휘어잡을 수 있는 기회에서 네트 앞 백핸드 발리 실수를 저지른 순간이 가장 결정적이었고, 여덟 번째 게임에서는 마음 급한 음보코의 실수가 더 늘어났다. 백핸드 스트로크가 왼쪽 옆줄 밖으로 길게 아웃되었고 무호바의 세컨드 서브 리턴을 노리며 급하게 달려들었다가 네트를 넘기지 못한 것이다.이렇게 우승 갈림길을 다시 자기 앞으로 돌려놓은 무호바는 열 한 번째 게임에서 사실상 우승을 결정짓는 브레이크 포인트를 따냈다. 침착하면서도 날카로운 서브 리턴이 인상적이었고, 음보코의 쫓기는 듯한 백핸드 스트로크가 네트에 걸린 순간이었다.그리고 열두 번째 게임에서 카롤리나 무호바의 우승 결정구가 묵직한 서브 포인트에 이은 음보코의 백핸드 스트로크 실수로 찍혀 나왔다.2019년 9월 22일 코리아 오픈 결승에서 마그다 리네트(폴란드)를 2-0으로 물리치고 우승 트로피를 들어올린 이후 6년 5개월이 다 되어서 생애 두 번째 WTA 트로피를 받아든 것이다. 금빛으로 만든 우승 트로피에는 카타르에서 부와 명예를 상징하는 멋진 매가 앉아 있다.