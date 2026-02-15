사이트 전체보기
17년 만의 봅슬레이 재현… '무도' 추억 소환한 '놀면 뭐하니?'

17년 만의 봅슬레이 재현… '무도' 추억 소환한 '놀면 뭐하니?'

[리뷰] 재미 되찾은 요즘 <놀면 뭐하니?>... 설 연휴 큰 몫 담당한 박명수+정준하

김상화(steelydan)
26.02.15 13:47최종업데이트26.02.15 13:47
MBC '놀면 뭐하니?'
MBC '놀면 뭐하니?'MBC

<놀면 뭐하니?>가 시청자들에게 웃음 뿐만 아니라 17년 전 <무한도전> 시절의 추억을 동시에 선사했다. 지난 14일 방영된 MBC <놀면 뭐하니?> 317회 '쉼표, 클럽'편에선 정체를 알 수 없는 동호회 정모에 참석한 유재석, 하하, 주우재 등 고정 멤버를 비롯해서 허경환, 정준하, 그리고 박명수까지 합세해 깨알 같은 재미를 안겨줬다.

​올해 들어 '반고정 출연자' 허경환, 김광규 등의 가세로 점차 웃음을 되찾아가던 <놀면 뭐하니?>는 이날 <무한도전> 4인방의 재결합을 통해 기대 이상의 시너지 효과를 마련했다. '하와수' 박명수, 정준하 콤비의 두서없는 애드립 외에도 2009년 방영된 <무도> 봅슬레이 편까지 재현해 마치 설날 선물 같은 역할을 톡톡히 담당했다.

수양대군 이후 최고의 등장신(?)​

MBC '놀면 뭐하니?'
MBC '놀면 뭐하니?'MBC

매번 모일 때마다 회비 문제로 옥신각신 말싸움 벌이는 게 다반사인 모임 '쉼표 클럽'이 세 번째 정모를 위해 강원도 강릉에 모였다. '늙은 섞박지'(하하), '이윤석'(주우재), '잔땀'(허경환), '강변'(강남역 변우석 정준하) 등은 시작부터 시삽(sysop 운영자) '폐오르간'(유재석)에 대한 불신 의혹을 내비치면서 티격태격 케미를 과시했다.​

잠시 후 "오늘 오랜만에 동호회에 새로 오신 분이..."라고 언급하기가 무섭게 가발, 빨간색 의상, 선글라스를 착용한 박명수가 식당 문을 열고 등장하자 현장 분위기는 일순간에 웃음바다로 초토화되었다.

​선공개 영상만으로 50만 유튜브 조회수에 육박하는 관심을 모은 박명수의 출연은 "(관상) 수양대군 이정재 이후 최고의 등장신"이라는 칭찬 댓글이 일찌감치 쏟아질 정도였다.

​엔비디아 CEO 젠슨 황을 패러디한 '젠장 박'이라는 호칭을 부여받은 박명수는 각종 두서없는 애드리브를 내던지며 앞선 '쉼표 클럽' 방영분을 능가하는 재미를 마련하는 데 앞장섰다.

다시 뭉친 17년 전 봅슬레이 멤버들​

MBC '놀면 뭐하니?'
MBC '놀면 뭐하니?'MBC

카페 거리로 유명한 강릉 안목해변에 도착한 회원들의 기대감은 이내 실망으로 바뀌었다. 커피 유행의 시작점이라며 시삽 폐오르간이 이끈 곳이 길거리 자판기 앞이었기 때문이다. 이후 아이스크림을 맛보며 다소 누그러진 분위기는 오죽헌에 들러 신사임당과 율곡 이이에 대한 역사 이야기를 나누며 한층 부드러워졌다.​

이어 도착한 곳은 평창 올림픽 슬라이딩센터였다. 2018년 동계올림픽이 열렸던 장소로, 현재는 일반인도 봅슬레이와 스켈레톤 체험을 할 수 있도록 개방돼 있다. 동호회 회비보다 비싼 이용 요금을 두고 또 한 번 입씨름을 벌인 이들은 결국 두 팀으로 나뉘어 내기를 하기로 했다.

하하, 주우재, 허경환에 이어 스펀지 썰매에 몸을 실은 유재석, 박명수, 정준하의 탑승 장면은 곧바로 2000년대 <무한도전> 시절을 떠올리게 했다. 2009년 봅슬레이 국가대표 선발전에 도전했던 바로 그 멤버들이 다시 고속 질주에 나서면서, 이날 <놀면 뭐하니?>는 추억과 재미라는 두 마리 토끼를 모두 잡는 데 성공했다.

재미 되찾은 요즘 <놀면 뭐하니?>​

MBC '놀면 뭐하니?'
MBC '놀면 뭐하니?'MBC

지난해 10월 기존 멤버 이이경의 강제 하차 논란으로 <놀면 뭐하니?>는 한때 위기를 맞은 바 있다. 프로그램의 재미가 예전 같지 않다는 평가 속에 제작진에 대한 불신까지 겹치며 '80's 서울가요제', '인사모' 특집으로 쌓아 올린 공든 탑이 무너질 처지에 놓이기도 했다.

그러나 의외의 인물들이 활력을 불어넣으며 한동안 혼란에 빠졌던 프로그램의 중심을 다시 잡아가고 있다. '사실상 고정'으로 자리매김한 허경환에 대한 시청자들의 신뢰, 또 다른 단골 초대 손님 김광규의 활약이 점차 효과를 발휘하기 시작한 것이다. 덕분에 지난 7일 방영분의 유튜브 편집 영상은 조회수 100만 회, 미방송분은 50만 회를 기록하며 좋은 반응을 얻었다.

특히 이날 방영분에는 <무도> 핵심 멤버 4인이 모처럼 한자리에 등장해 그때의 기억을 되살리는 다채로운 입담과 몸개그로 시청자들의 큰 호응을 이끌어냈다. 공교롭게도 2009년 봅슬레이를 탔던 3인(유재석, 정준하, 박명수)이 다시 썰매에 탑승한 장면은 웃음뿐만 아니라 뭉클함을 함께 선사했다.​

"때론 추억으로 행복감을 느낀다", "이 멤버들의 봅슬레이를 17년 만에 다시 보네", "오늘 방송만큼은 나에게 무도 시즌2였음" 등 응원의 유튜브 속 댓글이 쏟아질 만큼 박명수, 정준하 등 옛 <무도> 멤버들의 깜짝 등장은 설 연휴 첫날 시청자들의 마음을 따뜻하게 채워줬다.
덧붙이는 글 이 기사는 김상화 칼럼니스트의 블로그( https://blog.naver.com/jazzkid )에도 실립니다.
놀면뭐하니 놀뭐

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
김상화 (steelydan) 내방

jazzkid@naver.com

이 기자의 최신기사 "하이브, 민희진에 255억 지급하라"... 법원 판결의 의미