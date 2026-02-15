17년 만의 봅슬레이 재현… '무도' 추억 소환한 '놀면 뭐하니?'

▲
'놀면 뭐하니?'
카페 거리로 유명한 강릉 안목해변에 도착한 회원들의 기대감은 이내 실망으로 바뀌었다. 커피 유행의 시작점이라며 시삽 폐오르간이 이끈 곳이 길거리 자판기 앞이었기 때문이다. 이후 아이스크림을 맛보며 다소 누그러진 분위기는 오죽헌에 들러 신사임당과 율곡 이이에 대한 역사 이야기를 나누며 한층 부드러워졌다.
이어 도착한 곳은 평창 올림픽 슬라이딩센터였다. 2018년 동계올림픽이 열렸던 장소로, 현재는 일반인도 봅슬레이와 스켈레톤 체험을 할 수 있도록 개방돼 있다. 동호회 회비보다 비싼 이용 요금을 두고 또 한 번 입씨름을 벌인 이들은 결국 두 팀으로 나뉘어 내기를 하기로 했다.
하하, 주우재, 허경환에 이어 스펀지 썰매에 몸을 실은 유재석, 박명수, 정준하의 탑승 장면은 곧바로 2000년대 <무한도전> 시절을 떠올리게 했다. 2009년 봅슬레이 국가대표 선발전에 도전했던 바로 그 멤버들이 다시 고속 질주에 나서면서, 이날 <놀면 뭐하니?>는 추억과 재미라는 두 마리 토끼를 모두 잡는 데 성공했다.
재미 되찾은 요즘 <놀면 뭐하니?>