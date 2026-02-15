홍길동 체포 30년 뒤... 조정 뒤흔든 '홍길동의 그림자'

▲
KBS2 <은애하는 도적님아>의 한 장면.KBS2
<연산군일기>에 따르면, 실제의 홍길동이 체포된 것은 1500년 11월 13일(음력 10.22) 이전이다. 그런데 홍길동으로 인한 국가적 혼란은 그 뒤 10년 넘게 이어졌다. 음력으로 중종 8년 8월 29일자(양력 1513.9.27.) <연산군일기>에는 지금의 재정경제부에 해당하는 호조가 '충청도는 홍길동이 다녀간 뒤로 조세를 거두기 힘들다'는 취지로 중종 임금에게 보고하는 장면이 담겨 있다.
홍길동이 휩쓸고 지나간 뒤로 충청도 행정체계가 제대로 작동하지 못해 이 지역의 징세 작업이 원활치 못했다. 홍길동을 목격한 뒤로 지역 민심마저 어수선해져 더욱더 그러했다. 홍길동이 체포된 후로 10년이 넘도록 '홍길동 현상'이 이어진 것은 그가 얼마나 강렬한 인상을 남겼는지를 보여준다.
그것을 반영하는 또 하나의 사례로 1530년에 발생한 순석(順石) 사건을 들 수 있다. 중종 25년 12월 28일자(1531.1.16.) <중종실록>에 따르면, 중종은 1530년 12월 20일(음 12.1) 경기도관찰사에 의해 보고된 순석 사건을 홍길동 체포 당시의 메뉴얼대로 처리했다. 순석의 활동 방식이 홍길동과 비슷하다는 판단에서였다. 순석 사건이 홍길동 모방 사건으로 비칠 만한 이유들이 있었던 것이다.
<중종실록>은 순석을 도적(원문은 賊人)으로 표현했다. 그런데 그는 일반적 의미의 강·절도가 아니었다. 반군 지도자에 가깝다고 볼 수 있는 인물이었다.
위 실록의 중종 25년 12월 1일자 기록에 따르면, 경기도 용인현 관아에 구금된 순석의 조직원은 순석을 포함해 39명이었다. 나머지 조직원들은 경기도와 한성부는 물론이고 전라도와 충청도에도 암약하고 있었다. 조정은 전국에 분포된 조직원 규모를 근 100명으로 파악했다.
순석 조직은 전국적 네트워크를 갖췄을 뿐 아니라 관료조직 비슷한 이미지도 연출했다. 위 실록의 중종 26년 1월 1일자(1531.1.16.)에 의하면, 중종은 영의정 정광필 등과의 대화에서 "이 도둑들은 옥관자를 갖추고 있다"는 말을 했다.
중종이 말한 것처럼, 순석 조직원들은 고위 관료들처럼 망건과 귀가 닿는 부분에 옥관자를 붙이고 다녔다. 자신들의 정치적·행정적 권위를 그런 식으로 보여주고자 했던 것이다. 이런 데서도 나타나듯이, 이 집단은 단순한 도적떼가 아니었다.
왕조시대에는 남의 물건을 훔치는 사람뿐 아니라 왕실의 권력을 훔치는 사람도 도적이나 강도로 불렸다. 조선시대의 형법전 중 하나인 <대명률직해>의 형률은 모반대역죄를 재물강도죄와 똑같이 도적 편에서 규정했다. 왕조시대의 법률은 왕실의 이해관계를 반영했으므로, 이 시대의 법률체계에서는 반란이나 역모가 그렇게 규정될 수밖에 없었다.
정치범을 강도로도 지칭하는 이 같은 습관은 조선왕조를 넘어 일제강점기에도 존재했다. 일제가 조작한 데라우치 총독 암살모의사건(신민회사건, 105인 사건)에 연루돼 서대문감옥에 수감된 백범 김구도 강도로 불렸다.
<백범일지>는 "나도 처음 서대문 감옥에 들어갔을 때에는 먼저 들어온 패들이 나를 멸시하였으나, 소위 국사 강도범이란 것이 알려지면서부터는 대접이 변하였다"고 말한다. 국사범이 강도로도 불렸던 시절을 반영하는 장면이다.
홍길동을 연상시킨 '순석 사건'