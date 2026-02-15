홍길동 체포 30년 뒤... 조정 뒤흔든 '홍길동의 그림자'

KBS2

1530년에 '강도 순석'의 조직원들이 체포되자, 중종 임금의 조정은 30년 전의 '강도 홍길동'을 떠올렸다. 그래서 연산군 때의 매뉴얼을 끄집어냈다. 위의 정광필과의 대화에서 중종은 "길동의 사례에 의거해" 사건을 처리하고 있다고 말했다.



연산군 6년 12월 29일자(1501.1.18.) <연산군일기>는 홍길동이 옥 장식이 달린 모자를 쓰고 붉은 허리띠가 달린 관복을 입은 채로 정3품 무관인 첨지를 자칭했다고 알려준다. 이런 차림으로 홍길동은 무장 병력을 이끌고 관아를 기습했다.



홍길동은 군사적 실력뿐 아니라 정치적·행정적 권위까지 과시했다. 그 결과, 지방의회와 비슷했던 유향소의 간부들도 홍길동을 편들었다. 위 <연산군일기>에 따르면, 연산군은 그런 지방 유지들을 적발해 변방으로 유배를 보내라는 왕명을 내렸다.



순석 조직은 홍길동을 연상시키는 방법으로 지방과 도성에서 반체제 조직을 구성했다. 중종의 조정은 이들을 적발하자마자 홍길동 때의 매뉴얼을 적용했다. 홍길동으로 인한 충격이 그가 체포된 지 30년이 넘도록 가시지 않았음을 알 수 있다.



익명으로 기부된 대량의 곡물을 보고 아무 근거도 없이 홍길동을 떠올리는 드라마 속의 민중들처럼, 1530년 당시의 조선 지배층도 순석 조직을 적발하자마자 홍길동부터 떠올렸다. 홍길동이 얼마나 강렬한 인상을 남겼고 얼마나 큰 공포심을 줬는지를 상상케 된다.



그런 홍길동 현상을 반영해 후대에 <홍길동전>이 출판됐고, 이는 새로운 방식으로 홍길동을 재차 각인시켰다. <연산군일기>와 달리 소설 속의 홍길동은 혁명가나 반체제 활동가가 아니라 의적이었다. 그래서 소설 속의 홍길동은 조선왕조 체제 내에서 좀더 안정적인 방법으로 기억될 수 있었다.



<홍길동전>이 생명력을 발휘한 것은 홍길동의 활약을 목격한 최초의 세대가 그에 대한 강렬한 느낌을 후대에 생생하게 전달했기 때문이다. 고위 관원을 자칭하며 군대를 이끌고 봉건왕조에 도전하는 그의 모습을 보고 충청도의 행정체계와 민심은 10년 넘게 수습되지 않았다. 그 정도로 강한 인상을 남겼기에 그는 민중과 지배층 양쪽에서 두고두고 기억될 수 있었다.

