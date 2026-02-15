'무주공산' KIA 좌익수... 이번 시즌 주전은 누가 될까

KIA타이거즈

지난 시즌 KIA에서 좌익수 출장이 가장 많았던 오선우(오른쪽), 올해는 1루수로 포지션 변경을 한다KIA에게 지난 시즌은 악몽과도 같았다. 2년 전 통합우승을 이루던 팀이 1년 만에 8위로 고꾸라지면서 포스트시즌 진출이 불발되었다. 설상가상 핵심코어였던 박찬호와 최형우가 각각 두산과 삼성으로 FA 이적을 하면서 전력에 누수가 생겼다.FA로 이적한 선수들의 공백은 내부 자원으로 어느 정도 채워질 것으로 보인다. 그럼에도 KIA는 또 다른 문제점이 있다. 좌익수 자리가 무주공산이라는 점이다.지난 시즌만 해도 좌익수에서의 성적이 좋지 않았다. 좌익수 WAR이 -2.12로 리그 최하위였다. wRC+와 타율, OPS도 각각 56.6, 0.204, 0.569로 리그 최하위였다. WAR을 토대로 말하자면, KIA 좌익수는 상대에게 약 2승을 주는 공격력인 셈이다.수비 지표인 WAA도 마찬가지다. 좌익수 WAA가 -3.397로 리그 최하위다. 이 데이터를 토대로 말하자면, KIA 좌익수 수비로 인해 약 3승 정도를 헌납했다는 소리다.지난 시즌만 해도 좌익수로 가장 많이 나온 선수는 오선우(155타석)였다. 하지만 144타수 34안타(6홈런) 16타점 13득점 타율 0.236 OPS 0.665로 공격에서 아쉬움을 남겼다. 수비에서는 56경기를 좌익수로 나와 333이닝을 소화하면서 실책은 없었다. 하지만 WAA가 -0.352로 음수였다.그 다음으로 많이 나온 선수는 이우성(118타석)이다. 하지만 105타수 25안타(2홈런) 9타점 7득점 타율 0.238 OPS 0.693으로 공격 지표는 좋지 않았다. 수비에서는 38경기를 좌익수로 나와 235이닝을 소화하면서 실책 2개를 저질렀다. WAA도 -0.447로 음수였다. 하지만 이우성은 지난 시즌 도중 NC로 트레이드가 되었다.