스켈레톤 정승기, 올림픽 두 대회 연속 '톱 텐' 들었다

로이터/연합뉴스

주행을 마친 정승기 선수.1956년 코르티나담페초 동계 올림픽 당시 사용되었던 트랙을 철거하고 다시금 트랙을 가설해 이번 시즌에 개장한 에우제니오 몬티. 지난해 11월 올림픽 테스트 이벤트를 겸해 열렸던 IBSF 1차 월드컵에서는 정승기가 1분 54초 12의 기록으로 5위에 오르며 선전하는 등, 이번 올림픽에서도 기대감을 높였다.하지만 테스트 이벤트와 올림픽의 무게감은 다를 터. 한국 시간으로 지난 12일 열린 남자 스켈레톤 1·2차 주행. 지난 올림픽 시즌 '거북선 헬멧'을 연상케 했던 용머리 헬멧을 쓰고 주행에 나선 정승기는 1차 주행 4초 64의 비교적 늦은 기록으로 스타트에 나섰다. 초반 주행을 매끄럽게 이어갔던 정승기는 막판 트랙에 몸이 닿으며 속도가 줄어들면서 56초 57로 첫 주행을 마쳤다. 순위는 9위.2차 주행에서 정승기는 4초 61로 스타트에 나섰다. 하지만 빠른 스피드와 달리 일부 충돌이 발생했고, 속도를 내는 구간에서 라인에서 약간의 이탈이 발생하는 등 스타트 기록에 비해 속도에서 약간의 손해를 봤다. 정승기는 2차 주행을 56초 65로 마치며, 1·2차 주행 도합 1분 53초 22로 공동 9위에 올랐다.이어 한국 시간으로 14일 새벽 열린 3·4차 주행. 3차 주행에 나선 정승기는 4초 62의 비교적 빠른 스피드 기록을 만든 데 이어, 초반 주행 역시 부담감을 딛고 안정적으로 라인을 유지해 나갔다. 역시 어려움을 겪던 막판 구간에서 충돌이 발생했지만, 125.0km/h의 탑 스피드를 기록하는 등 선전하며 56초 19의 더욱 빠른 기록으로 3차 주행을 마쳤다.마지막 4차 주행에 나선 정승기. 그는 4초 67의 스타트 기록으로 출발해 지난 세 번의 주행보다 안정적으로 라인을 따라 활주했다. 후반 큰 충돌 없이 주행에 나섰던 정승기는 중반 컨트롤에서 아쉬움을 보였던 탓에 탑 스피드에서는 손해를 보며 56초 49로 레이스를 마쳤다. 도합 3분 45초 90. 10위의 기록이었다.하지만 정승기는 2022 베이징 동계 올림픽의 10위에 이어 이번 대회에서도 10위를 기록하며 한국 썰매 역사상 처음으로 두 번의 대회 연속 '톱 텐'의 성적을 올렸다.한국 스켈레톤의 '맏형' 김지수(강원도청)는 1차 주행을 57초 15, 2차 주행과 3차 주행을 각각 57초 00과 57초 03으로 마쳤다. 마지막 주행에서는 56초 93으로 좋은 성적을 기록한 김지수는 도합 3분 48초 11을 기록, 16위에 오르며 평창 대회 이후 8년 만에 오른 올림픽 경기를 마쳤다.한편, 이번 남자 스켈레톤의 포디움에는 '왕좌 교체'가 이루어졌다. 지난 베이징의 금메달리스트인 독일의 크리스토퍼 그로테어가 도합 3분 44초40의 기록으로 동메달에 그쳤고, 영국의 맷 화이트가 도합 3분 43초 33의 기록으로 금메달을 따냈다. 맷 화이트는 1차부터 4차 주행까지의 모든 주행에서 '트랙 레코드'를 경신하며 이번 시즌 최고의 선수임을 스스로 증명했다. 은메달에는 독일의 악셀 융크가 올랐다.한편 스켈레톤에 이은 썰매 종목 중 하나인 루지에서는 여자 1인승 정혜선만이 이번 대회 출전권을 얻었다. 루지 대표팀은 '평창 세대'가 은퇴한 이후 대대적인 세대 교체에 나서면서 정혜선이 홀로 출전권을 따냈다. 세 번의 도전 끝에 올림픽 문을 두드린 정혜선은 3차 시기까지 도합 2분 43초 781의 성적을 기록, 최종 24위로 대회를 마무리했다.한국 시간으로 지난 13일 저녁 열린 여자 스켈레톤 1·2차 시기에서는 홍수정(경기BS연맹)이 나서 선전했다. '케이팝 데몬 헌터스'의 '더피'에서 영감을 얻은 헬멧을 쓰고 주행에 나선 홍수정은 1차 시기 58초 88, 2차 시기 58초 45로 주행하며 도합 1분 57초 33을 기록, 전체 22위에 올랐다. 홍수정은 한국 시간 오는 15일 새벽 열리는 3·4차 시기에 나선다.정승기는 한 번의 도전에 더 나선다. 한국 시간으로 오는 16일 새벽 열리는 스켈레톤 혼성 단체전에 나서기 때문. 홍수정과 함께 나서는 정승기가 이번 주행에서 어떤 모습을 펼칠 지 주목된다.이어 봅슬레이 대표팀도 출격에 나선다. 세 번 연속 올림픽에 나서는 여자 봅슬레이 김유란이 나서고, 남자 4인조에서는 이번 시즌 코르티나 월드컵에서 동메달을 따냈던 김진수·김선욱·김형근·이건우가 나선다. 지난 올림픽에 나섰던 석영진도 두 번 연속 올림픽에 출전한다. 봅슬레이 대표팀은 한국 시간 오는 16일 오후 열리는 남자 2인승을 시작으로 본격적인 활약을 시작한다.