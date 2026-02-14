사이트 전체보기
'피겨 왕자'의 집념, 최선 다한 차준환의 새 역사

[2026 올림픽] 0.98점 차이로 4위... 카자흐스탄 미하일 샤이드로프 '대역전 금메달' 이변

박장식(trainholic)
26.02.14 10:31최종업데이트26.02.14 10:32
'피겨 왕자' 차준환이 한국 올림픽 남자 피겨 스케이팅 사상 최고의 성적을 올렸다. 차준환은 4년 전 2022 베이징 동계 올림픽의 5위에서 한 계단 상승한 4위의 기록으로 이번 올림픽을 마쳤다. 시즌 초반 고난을 극복하고 일어난 차준환은 이번 올림픽에서도 새 역사의 걸음을 내디뎠다.

차준환(서울시청)은 한국 시간으로 14일 새벽 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 경기장에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계 올림픽 남자 싱글 프리 프로그램에서 기술 점수(TES) 95.16점과 예술 점수(PCS) 87.04점을 기록했고, 감점 1.00점 포함 도합 181.20점을 기록했다. 쇼트 프로그램 점수를 더해 합계 273.92점을 기록한 차준환은 최종 4위를 기록했다.

이번 올림픽 남자 피겨 스케이팅은 이변의 장이었다. 카자흐스탄의 미하일 샤이드로프가 지난해 먼저 사대륙선수권 금메달 당시를 연상케 하는 최고의 연기를 펼치며 금메달에 오르는 이변을 연출했다. 금메달 유력 후보로 꼽혔던 미국의 일리야 말리닌은 쿼드러플 악셀 자체를 뛰지도 못하는 경기를 펼치며 '노메달'에 그치고 말았다.

아쉬움 딛고 투혼의 연기 펼친 차준환

13일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 남자 싱글 프리 스케이팅에 출전한 차준환이 연기를 펼치고 있다.
13일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 남자 싱글 프리 스케이팅에 출전한 차준환이 연기를 펼치고 있다.

지난 11일 열린 쇼트 프로그램을 6위로 마쳤던 차준환. 차준환은 이어지는 프리 프로그램에서 안정적인 연기를 펼치며 역전을 노렸다. 지난해 아시안 게임 금메달, 그리고 사대륙선수권 은메달이라는 최고의 기록을 마주했던 프리 프로그램, '미치광이를 위한 발라드(Balada para un loco)'로 올림픽 프로그램에 나선 차준환이었다.

차준환은 은반과 잘 어울리는 하얀 의상을 입고 경기에 나섰다. 이미 1월 중국 베이징에서 열린 사대륙선수권에서 훌륭한 연기를 펼쳤던 차준환은 익숙하게 선율에 맞춰 연기를 하고 나섰다. 첫 번째 점프인 쿼드러플 살코를 가볍게 성공한 차준환은 가볍게 경기를 펼쳐나갔다.

두 번째 점프가 아쉬웠다. 쿼드러플 토룹을 시도한 차준환은 가볍게 도약하며 점프에 나섰는데, 착지 과정에서 크게 넘어졌다. 2022 베이징 동계 올림픽 프리 프로그램에서 쿼드러플 토룹 수행 과정 넘어졌던 차준환에게 또 한 번 '악연의 점프'가 다가왔다. 일순간 일어나지 못하며 걱정을 샀던 차준환은 다시 씩씩하게 일어나 다음 점프 수행에 나섰다.

트리플 럿츠와 트리플 룹을 연이어 뛰는 동작을 성공적으로 수행하며 걱정을 불식한 차준환. 차준환은 이어지는 트리플 악셀까지 가볍게 뛰며 초반부 점프 수행을 마무리했다. 차준환은 후반부로 넘어가기 이전의 레벨 4의 스텝 시퀀스에 나서며 본인의 장기를 마음껏 뽐냈다.

이어진 후반부 점프. 차준환은 트리플 플립과 싱글 오일러, 트리플 살코를 연달아 뛰어내며 투혼을 불살랐다. 이어지는 트리플 악셀과 더블 악셀 시퀀스도 일부 감점이 있기는 했지만, 문제 없이 수행한 차준환은 레벨 3의 체인지 풋 콤비네이션 스핀 동작을 수행하며 프리 프로그램의 마지막 점프를 준비했다.

마지막 도약 과제인 트리플 플립 역시 성공하며 연기의 대단원으로 들어선 차준환. 차준환은 자신의 특기, 경탄이 절로 나오는 이나바우어를 수행했다. 이윽고 무릎을 꿇고 앉아 하늘을 올려다보며 연기를 마쳤다. 차준환의 얼굴에는 약간의 아쉬움이 섞인 듯한 표정도, 그럼에도 시즌 초의 어려움을 딛고 올림픽에서 성공적인 연기를 펼친 데 대한 후련함도 섞였다.

차준환은 이로써 지난 사대륙 대회의 기록보다 0.30점 높은 시즌 최고점 경신에 성공했다. 아쉬움은 있을지언정, 후회는 없었을 연기였다.

미하일 샤이드로프, 이변의 '금메달'

13일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 남자 싱글 프리 스케이팅에 출전한 차준환이 연기를 마친 뒤 관중에 인사하고 있다. 차준환은 이날기술점수(TES) 95.16점, 예술점수(PCS) 87.04점, 감점 1점, 총점 181.20점을 받아 4위를 기록했다.
13일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 남자 싱글 프리 스케이팅에 출전한 차준환이 연기를 마친 뒤 관중에 인사하고 있다. 차준환은 이날기술점수(TES) 95.16점, 예술점수(PCS) 87.04점, 감점 1점, 총점 181.20점을 받아 4위를 기록했다.

한편 앞선 그룹에서 연기를 펼친 사토 슌이 쇼트 88.70점과 프리 186.20점을 합친 274.90점으로, 차준환보다 0.98점 높은 점수를 바탕으로 우위에 섰다. 이어진 마지막 그룹은 '대이변의 연속'이었다.

다음 순서로 나온 카자흐스탄의 미하일 샤이드로프가 그야말로 '인생 연기'를 펼친 것. 미하일 샤이드로프는 2014년 소치 대회에서 동메달을 따냈던 영웅, 고 데니스 텐의 연기를 완벽하게 뛰어넘는 최고의 연기를 펼쳤다. 미하일 샤이드로프의 는 쇼트 95.50점과 프리 198.64점을 합친 291.58점. 퍼스널 베스트(개인 최고점)였다.

미하일 샤이드로프 이후 나선 선수들이 삐걱댔다. 이탈리아의 다니엘 그라슬이 후반 점프에서 수 차례 실수하며 메달권에서 벗어났고, 쇼트 프로그램에서 최고의 연기를 펼친 프랑스의 아담 샤오 힘 파도 수 차례 실수를 범하며 차준환보다 아래 순위에 머물렀다.

일본의 카기야마 유마 역시 초반 점프에서 넘어지며 지난 하얼빈 동계 아시안 게임이 생각나는 실수를 연발 하며 탄식을 샀으나, 프리 프로그램을 176.99점으로 수행하며 총점 280.06점을 기록, 미하일 샤이드로프에 이은 2위를 기록했다.

미국의 피겨 괴물, 일리야 말리닌은 더 충격적인 경기를 펼쳤다. 일리야 말리닌은 초반 쿼드러플 악셀 수행 과정에서 망설이더니, 싱글 악셀로 연기를 마치며 모두의 당혹감을 샀다. 일리야 말리닌은 이어진 점프 수행 동작에서 연달아 실수를 범했다.

일리야 말리닌의 프리 프로그램 점수는 156.33점, 도합 264.49점으로 메달권과는 크게 멀어진 8위로 떨어졌다. 그렇게 미하일 샤이드로프의 우승이 확정되었다. 조국에 바친 32년 만의 동계 올림픽 금메달이 되었다.

차준환 역시 아쉬움이 남지만 만족할 만한 경기로 남았다. 0.98점 차이로 포디움을 놓치며 지난 쇼트 프로그램에서 유독 본인에게 짜게 배정되었던 점수가 아쉬웠지만, 이번 시즌 부츠 문제로 경기를 기권하고, 부상으로 인해 시달렸던 초반의 기억을 떠올린다면 4위라는 성적은 차준환의 집념, 그리고 투혼을 누구보다도 잘 보여주는 성적이었다.

이제 피겨 스케이팅 대표팀의 활약은 여자 싱글로 이어진다. 한국 시간으로 오는 18일 오전 열리는 여자 싱글 쇼트 프로그램에는 대한민국의 신지아(세화여고), 그리고 이해인(고려대)이 나선다.

차준환 올림픽 피겨스케이팅 2026밀라노코르티나담페초동계올림픽 미하일샤이드로프

