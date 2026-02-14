이민성 감독은 '아시안게임까지'... 올림픽은 '새 사령탑'

23세 이하 대표팀 수장인 이민성 감독이 아시안컵 부진으로 결국 일부 불신임을 얻었다. 오는 9월 예정된 아시안게임까지 팀을 지휘하고, 올림픽은 새로운 사령탑이 이끌게 된 것.대한축구협회(KFA)는 지난 13일 오후 공식 홈페이지를 통해 "전력강화위원회(전강위)는 U-23 아시안컵 직후 1차 회의를 가진 뒤 지난 10일 다시 한번 회의를 진행했다"면서 "현 체제로는 U-23 대표팀이 아이치·나고야아시안게임과 2028 LA올림픽을 동시에 대비하기 힘들다고 판단했다. 이에 이 감독이 아이치·나고야아시안게임까지만 U-23 대표팀을 이끌되, LA올림픽 준비는 다른 감독이 이끄는 팀이 빠르게 시작하는 게 낫다고 봤다"라고 밝혔다.1973년생인 이민성 감독은 선수 시절 부산-포항-FC서울에서 활약하며 K리그 200경기에 출전하며 이름을 알렸다. 특히 국가대표로서 두 번의 월드컵(1998년, 2002년)에 참가, 다양한 경험을 쌓은 바 있다.이후 2010년 내셔널리그 용인시청의 플레잉코치로 지도자 생활을 시작해 광저우 헝다(중국), 강원FC, 울산 등 다양한 클럽의 코치로 활동하며 경력을 쌓았다. 또 2018년에는 김학범 감독의 부름을 받아 U-23 대표팀 수석 코치로 부임해 자카르타-팔렘방 아시안게임 금메달과 2020 아시아축구연맹(AFC) U-23 챔피언십 우승에 일조했다.코치로서 10년 경력을 쌓은 이민성은 2021시즌을 앞두고 K리그1 승격을 노리고 있는 대전의 러브콜을 받고 생애 첫 프로 감독직 도전에 나섰다. 부임 첫해에는 아쉽게 승격에 실패했지만, 이듬해 기어코 팀을 1부로 올려놓았다. 2023년에는 화끈한 공격 축구로 1부에 안착했지만, 2024시즌 개막 후 13경기서 단 2승에 그치며 팀을 떠아냐만 했다.이후 1년 동안 공부에 매진한 이 감독은 새로운 도전에 나섰다. 바로 23세 이하 대표팀 수장으로 앉은 것. 지도자 커리어에서 가장 중요했던 선택이었다. 상승세가 잠시 꺾인 가운데 커리어 반등을 이뤄내야만 했던 그는 여기서 완벽한 지도력을 선보이게 된다면, 향후 행보도 훨씬 수월해질 수 있었다. 그러나 마지막 반전을 선보이지 못했다.지난해 6월 부임 후 호주와의 2연전에서는 1무 1패에 그쳤으나 9월에 열린 아시안컵 예선전에서는 반전을 보여줬다.객관적인 우위를 점하고 있는 마카오·라오스·인도네시아를 차례로 격파하며 손쉽게 아시안컵 본선 진출권을 따내면서 호평을 받았다. 하지만 이게 다였다. 10월 사우디아라비아 원정 2연전에서는 무려 6골을 내주면서 무너졌고, 11월 판다컵서는 한 수 아래 전력이었던 중국에 충격적인 0-2 패배를 당하기도 했다.이후 우즈베키스탄·베트남을 차례로 제압하며 극적으로 우승 트로피를 따냈으나 경기력에서는 합격점을 받지 못했다. 결국 이런 우려는 아시안컵에서 그대로 드러났다. 조별리그 3경기 중 무득점 경기는 2경기(이란·우즈베키스탄)나 됐고, 8강 호주전서는 전술 변화를 통해 극적인 승리를 따냈으나 호평을 받지 못했다.또 4강에서는 일본에 0-1로 패배했으며, 3~4위전에서는 23세 이하 연령대에서 단 한 번도 패배하지 않았던 베트남에 무릎을 꿇으면서 4위로 마감했다. 부진한 성과가 계속해서 나오며 이 감독에 대한 여론을 급격하게 악화되었고, 일부 팬들은 경질을 요구하기까지 했다. 하지만, 협회의 선택은 아시안게임까지 이 감독의 유임을 택했고, 올림픽은 새로운 감독이 이끌기로 합의했다.협회는 다시금 연령별 대표팀이 추구하는 방향성을 다시금 생각해야만 하는 단계에 봉착했다. 예로부터 23세 이하 대표팀은 장기적 육성보다는 단기적 성과주의에 집중하는 모습을 보여줬다. 그래도 효과는 있었다. 당장 대표팀은 2014 인천대회부터 직전 항저우까지 3연속 금메달이라는 쾌거를 달성했고, 이를 통해 손흥민·황희찬·김민재·설영우·이재성 등과 같은 현재 A대표팀에서 핵심으로 활약하는 자원들이 유럽에서 무리 없이 활약할 수 있는 발판을 만들기도 했다.하지만 이는 23세 이하 대표팀이 운영되는 본질을 흐리게 만들었다. 17세·20세 대표팀에서 좋은 활약을 보인 자원들을 잘 육성해 23세 그리고 대표팀까지 이어져야만 하는데, 아시안게임 금메달에서 멈추게 된다는 것. 최종적인 목표가 올림픽, 더 나아가 A대표팀까지 이어지는 공유의 장이 되어야 하지만, 그렇지 못했다는 거다. 이미 우려는 현실이 되고 있다. 2024 파리 올림픽 지역 예선에서 대표팀은 40년 만에 출전권을 얻지 못했다.당시 올림픽 진출에 실패했던 황선홍 감독은 "연령별 대표팀 운영 구조와 시스템은 절대적으로 바뀌어야 한다"라며 "제가 2년 정도 U-23 팀을 맡으면서 느낀 점은 지금의 시스템이면 격차는 더 벌어질 수밖에 없다. 모두를 다 말씀드리기 어렵지만 현장의 목소리를 듣고, 다 같이 노력해서 방법을 강구해야 한다"라며 목소리를 높였다.하지만, 2년이 지난 현재 여전히 협회는 제자리걸음이다. A대표팀과 연령별 대표팀과의 철학은 명확하게 공유되지 않고 있고, 결과는 처참한 상황. 이미 다른 국가들은 앞서가거나 수준을 빠르게 끌어올리고 있다. 당장 일본은 대표팀이 추구하는 방향성을 연령별 대표팀에도 확실하게 입히면서 뚜렷한 성과를 이룩하고 있고, 베트남·중국·인도네시아 등과 같이 한 수 아래 전력으로 봤던 상대들도 과감한 투자로 우리를 바짝 추격하고 있다.장기적인 육성 계획을 치밀하게 세우지 못하면 과거에 공들여 쌓아온 탑이 쉽게 무너질 수 있다는 것. 한편, 협회는 "2026 아시안게임 금메달을 위한 대표팀 지원을 강화하고, 2028 LA 올림픽을 대비한 별도 대표팀 감독 선임 절차를 조속히 진행할 예정이다"라고 밝혔다.