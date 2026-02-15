전재경 vs. 이소율, MAXFC 31 익산서 여성부 판도 흔든다

MAXFC 제공

전재경은 아마시절부터 닦아온 탄탄한 기본기와 경험이 강점이다.전재경은 꾸준히 성장 곡선을 그려온 선수다. 아마추어 무대부터 차근차근 단계를 밟으며 실전 경험을 쌓았고, 안정적인 경기 운영 능력을 기반으로 상위권에 안착했다.그의 가장 큰 강점은 균형감이다. 타격과 클린치, 로우킥과 미들킥의 분배가 안정적이며, 불필요한 난타전보다는 상대의 허점을 차분히 공략하는 운영형 스타일에 가깝다. 초반 탐색전에서 거리 감각을 빠르게 파악한 뒤, 라운드가 진행될수록 점유율을 높이는 패턴이 자주 나타난다.체급을 올린 이후에도 경기력 저하가 없다는 점은 특히 인상적이다. 오히려 체격 조건이 좋아지며 압박과 파워가 보강됐다는 평가다. 링 중앙을 점유하며 상대를 몰아넣는 압박형 운영, 그리고 유효타 위주의 깔끔한 득점이 전재경의 핵심 무기다.또한 위기 관리 능력도 돋보인다. 공격을 허용하더라도 감정적으로 맞불을 놓기보다는 클린치나 거리 조절로 흐름을 끊는다. 이런 경기 운영은 랭킹전처럼 부담이 큰 경기에서 더욱 빛을 발할 가능성이 높다.