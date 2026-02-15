전재경 vs. 이소율, MAXFC 31 익산서 여성부 판도 흔든다

▲
전재경은 이번 승리를 발판삼아 타이틀 매치를 노리고 있다.MAXFC 제공
여성부 흥행의 분수령
이번 경기는 단순한 세대 대결을 넘어 향후 여성부 타이틀 경쟁 판도에 직접적인 영향을 준다. 승자는 상위권 진입은 물론, 차기 도전자 후보군에 이름을 올릴 가능성이 크다.
전재경이 승리할 경우, 체급 상승 이후의 도전이 완전히 자리 잡았음을 증명하게 된다. 이는 곧 타이틀전 로드맵에 본격 진입하는 신호탄이 될 수 있다.
반대로 이소율이 승리한다면, 10대 유망주가 단숨에 상위권 판도를 흔드는 이변이 된다. 이는 여성부 전체에 세대교체 바람을 불러일으킬 상징적인 결과가 될 것이다.
최근 MAXFC는 여성부 경기의 완성도와 경쟁력을 꾸준히 끌어올려 왔다. 이번 MAXFC 31 IN 익산 역시 다양한 타이틀전과 랭킹전이 예정돼 있으며, 그중에서도 전재경과 이소율의 맞대결은 흥행 포인트로 꼽힌다.
경험과 완성도를 앞세운 20대 중반의 랭커, 그리고 스피드와 패기로 무장한 10대 신성. 두 스타일의 충돌은 단순한 체급 경쟁을 넘어 여성 격투기의 방향성을 가늠하게 할 무대다.
3월 14일 익산에서 펼쳐질 이번 한판은 누가 웃느냐에 따라 여성 -48kg급 지형도가 크게 흔들릴 전망이다. 물러설 수 없는 승부 앞에 선 전재경과 이소율. 링 위에서 증명될 것은 말이 아닌 실력이다.