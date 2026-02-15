사이트 전체보기
전재경 vs. 이소율, MAXFC 31 익산서 여성부 판도 흔든다

초반 템포 싸움 vs. 중후반 경험전… 경기 흐름이 승부 가른다

김종수(oetet)
26.02.15 11:27최종업데이트26.02.15 11:27
여성 밴텀급 랭킹 3위 전재경과 여성 플라이급 랭킹 4위 이소율이 격돌한다.
다음달 14일 토요일 전북 익산시 익산실내체육관에서 있을 'MAXFC 31 IN 익산'대회서 여성부 상위 랭커 간 주목할 만한 맞대결이 성사됐다.

여성 밴텀급 랭킹 3위 전재경(25·군산엑스짐)과 여성 플라이급 랭킹 4위 이소율(16·남양주정진와일드)이 격돌한다. 이번 경기는 단순한 한 경기 이상의 의미를 지닌다. -48kg급 상위권 재편과 향후 타이틀 경쟁 구도에 직접적인 영향을 미칠 수 있는 핵심 랭킹전이기 때문이다.

두 선수는 나이, 체급 이력, 경기 운영 스타일에서 뚜렷한 차이를 보인다. 그만큼 대전 양상 또한 흥미롭게 전개될 가능성이 높다. 경험과 안정감을 앞세운 전재경, 패기와 스피드를 무기로 한 이소율의 충돌은 MAXFC 여성부의 현재와 미래를 동시에 보여주는 상징적인 매치업으로 평가받고 있다.

전재경은 아마시절부터 닦아온 탄탄한 기본기와 경험이 강점이다.
전재경, 완성형에 가까운 '밸런스 파이터'

전재경은 꾸준히 성장 곡선을 그려온 선수다. 아마추어 무대부터 차근차근 단계를 밟으며 실전 경험을 쌓았고, 안정적인 경기 운영 능력을 기반으로 상위권에 안착했다.

그의 가장 큰 강점은 균형감이다. 타격과 클린치, 로우킥과 미들킥의 분배가 안정적이며, 불필요한 난타전보다는 상대의 허점을 차분히 공략하는 운영형 스타일에 가깝다. 초반 탐색전에서 거리 감각을 빠르게 파악한 뒤, 라운드가 진행될수록 점유율을 높이는 패턴이 자주 나타난다.

체급을 올린 이후에도 경기력 저하가 없다는 점은 특히 인상적이다. 오히려 체격 조건이 좋아지며 압박과 파워가 보강됐다는 평가다. 링 중앙을 점유하며 상대를 몰아넣는 압박형 운영, 그리고 유효타 위주의 깔끔한 득점이 전재경의 핵심 무기다.

또한 위기 관리 능력도 돋보인다. 공격을 허용하더라도 감정적으로 맞불을 놓기보다는 클린치나 거리 조절로 흐름을 끊는다. 이런 경기 운영은 랭킹전처럼 부담이 큰 경기에서 더욱 빛을 발할 가능성이 높다.

이소율은 공격적인 전진압박이 특기다.
이소율, 스피드와 템포로 흔드는 '하이페이스 파이터'

이소율은 16세라는 어린 나이가 믿기지 않을 만큼 과감한 공격성을 지닌 선수다. 빠른 스텝과 연속 콤비네이션, 적극적인 전진 압박이 특징이다.

그의 강점은 경기 템포를 끌어올리는 능력이다. 초반부터 공격 빈도를 높이며 상대를 흔들고, 리듬을 빼앗는다. 특히 원투 이후 곧바로 이어지는 하이킥이나 로우킥 연결이 매끄럽다. 상대가 주춤하는 순간을 놓치지 않고 연속 공격으로 몰아붙인다.

경험 면에서는 전재경보다 부족할 수 있지만, 예측하기 어려운 움직임과 과감성은 큰 무기다. 체력 소모를 감수하더라도 초반 주도권을 장악하려는 스타일이기 때문에, 경기 초반 1라운드 양상이 승부의 중요한 분기점이 될 가능성이 높다.

다만 과감한 스타일은 '양날의 검'이다. 공격 후 빈 공간이 발생할 수 있고, 침착한 상대에게 카운터를 허용할 위험도 있다. 따라서 이소율이 얼마나 효율적인 공격을 펼치느냐가 관건이다.

이소율은 무서운 10대로 불린다.
예상 대전 구도… 초반은 이소율, 중후반은 전재경?

전문가들은 이번 경기를 '템포 싸움'으로 본다.

이소율이 초반부터 빠른 스피드로 흔들고 들어올 가능성이 크다. 잽과 스텝을 활용해 전재경의 거리 설정을 방해하고, 공격 빈도로 점수를 쌓으려 할 전망이다. 반면 전재경은 중심을 잡고 로우킥과 카운터 스트레이트로 리듬을 끊으려 할 것이다.

만약 이소율이 초반에 유효타를 연속으로 적중시키며 분위기를 잡는다면, 경기는 난타전 양상으로 흘러갈 수 있다. 그러나 전재경이 침착하게 대응하며 클린치와 바디 공격으로 체력을 소모시킨다면, 라운드가 거듭될수록 경험 차이가 드러날 가능성이 크다.

특히 중거리에서의 카운터 싸움은 핵심 포인트다. 전재경의 묵직한 스트레이트와 이소율의 연속 콤비네이션이 교차하는 순간이 승부의 키 포인트가 될 전망이다.

전재경은 이번 승리를 발판삼아 타이틀 매치를 노리고 있다.
여성부 흥행의 분수령

이번 경기는 단순한 세대 대결을 넘어 향후 여성부 타이틀 경쟁 판도에 직접적인 영향을 준다. 승자는 상위권 진입은 물론, 차기 도전자 후보군에 이름을 올릴 가능성이 크다.

전재경이 승리할 경우, 체급 상승 이후의 도전이 완전히 자리 잡았음을 증명하게 된다. 이는 곧 타이틀전 로드맵에 본격 진입하는 신호탄이 될 수 있다.

반대로 이소율이 승리한다면, 10대 유망주가 단숨에 상위권 판도를 흔드는 이변이 된다. 이는 여성부 전체에 세대교체 바람을 불러일으킬 상징적인 결과가 될 것이다.

최근 MAXFC는 여성부 경기의 완성도와 경쟁력을 꾸준히 끌어올려 왔다. 이번 MAXFC 31 IN 익산 역시 다양한 타이틀전과 랭킹전이 예정돼 있으며, 그중에서도 전재경과 이소율의 맞대결은 흥행 포인트로 꼽힌다.

경험과 완성도를 앞세운 20대 중반의 랭커, 그리고 스피드와 패기로 무장한 10대 신성. 두 스타일의 충돌은 단순한 체급 경쟁을 넘어 여성 격투기의 방향성을 가늠하게 할 무대다.

3월 14일 익산에서 펼쳐질 이번 한판은 누가 웃느냐에 따라 여성 -48kg급 지형도가 크게 흔들릴 전망이다. 물러설 수 없는 승부 앞에 선 전재경과 이소율. 링 위에서 증명될 것은 말이 아닌 실력이다.

여성48KG급 전재경 이소율

