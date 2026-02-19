딸이 책상 서랍에서 발견한 낯선 이름, 아버지가 털어놓은 비밀

완전하지 않아서 더 아름다워졌다고 말해지는 작품들이 있다. 세상에서 가장 유명한 그림 '모나리자'의 눈썹은 지워져서 아름답다. 오랫동안 왜 모나리자에겐 눈썹이 없는가 하는 궁금증을 자아낸 그림은 21세기 들어 기술적 분석을 통해 실제론 있었으나 지워진 상태란 게 확인돼 충격을 던졌다. 레오나르도 다 빈치는 눈썹이 있는 모나리자를 그렸으나, 사람들은 눈썹이 없는 그림을 걸작이라 말하는 것이다. 외로 눈썹 없는 모나리자가 더 신비해 보이는 건 다 빈치 조차 예상하지 못한 일이었을 테다.
제목도 따로 붙지 않은 프란츠 슈베르트의 2악장 교향곡도 미완의 작품을 논할 때 빠지는 법이 없다. 31살의 나이로 죽은 천재적 작곡가 슈베르트는 통상 4악장으로 만들던 교향곡을 2악장까지만 만든 채로 눈을 감는다. 그리하여 이 곡은 흔히 미완성 교향곡이라고 불리는데, 이것이 아예 제목처럼 느껴질 정도다. 25살의 청년 시절 만들다 만 이 교향곡이 훗날 그의 대표작 중 하나라 여겨질 거라고 누가 짐작했을까. 그러나 후대의 음악 애호가들은 미완성 교향곡으로부터 완전한 음악적 아름다움을 느끼고는 하는 것이다.
완성되지 못해도 충분히 아름다운 것들이 있다. 안토니오 가우디의 '사그라다 파밀리아' 성당이 완성되지 않아 못난 기분을 주는가. 이소룡의 <사망유희>가 오로지 클라이맥스 액션신만 있다고 멋지지 않은가. 길버트 스튜어트가 머리만 제대로 그린 조지 워싱턴의 초상화는 미국 1달러 지폐에 들어가 거의 영원한 생명력을 얻었다. 세상사란 이렇게 알 수 없는 것이다.