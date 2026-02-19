딸이 책상 서랍에서 발견한 낯선 이름, 아버지가 털어놓은 비밀

▲남쪽스틸컷 M&M인터내셔널

남쪽을 향한 두 가지 시선



아버지에게 그가 자랐고, 또 떠나왔던 남쪽 지방은 추억과 향수, 이뤄지지 못한 꿈이며 누릴 수 없었던 다른 삶의 선택지가 있었던 공간이다. 딸에게 남쪽은 제가 사랑하는 이를 빚어낸 미지의 세계이자 낯설지만 다가서고 싶은 곳이다. 나이든 이가 가슴에 묻은 상실과 회한, 그리고 그리움이 막 자라나는 이의 감성과 감정을 깨우는 일이 미처 언어가 되지 못한 눈빛과 몸짓들로 이뤄진다. <남쪽>은 구체적인 사건보다도 인물들의 표정과 독백, 대화 아래 깔린 여백과 분위기로써 분명히 일어난 둘의 이야기를 풀어내는 것이다.



그리고 아마도 다음 장이 있었을 테다. 영화는 아버지에게 딸이 제가 보았고 느꼈으며 겪어냈던, 그러나 아버지는 이제껏 짐작하지 못했을 진실을 털어놓는 자리를 마련한다. 그 뒤 또 얼마의 시간이 흘러, 훌쩍 자란 십대의 딸은 직접 남쪽으로 향할 기회를 얻는다. 드디어 남쪽, 아버지가 자랐고 떠나왔던 세상의 초청을 받게 되는 것이다. 아마도 그 뒤에 벌어질 일은 무엇일까. 무엇이 오늘 딸이 제 지난 시간을 돌아보며 아버지를 추억하게 하는 것일까. 남쪽에서 만난 사람들과 겪은 일은 그녀에게 어떤 영향을 미쳤을까. 딸은 아버지를 더 이해하게 되었을까.



영화는 그를 보여주지 않는다. 자의가 아닌 타의로써, 영화는 그저 그렇게 중단되고 끝맺는다. 그리하여 94분이라는 짧지 않은 러닝타임을 가진 <남쪽>은 상당히 긴 호흡으로, 어쩌면 다른 영화에선 도입 정도에 불과할 이야기를 풀어내다가 본론에 돌입하기 이전에 마치고 마는 것이다. 그러나, 그럼에도, 많은 이들이 이 영화를 그 자체로 완전하다고 말하는 건 상당히 흥미로운 일이다. 고백하자면 나 또한 어느 정도는 그러하다.



더 많은 관객과 만나기를



타인에게 어떤 작품이라고 속속들이 말할 수 있는 줄거리, 극적 서사가 영화란 매체의 전부는 아니다. 전부가 아닐뿐더러, 때로는 중요하지 않을 수도 있다. 종합예술인 영화는 줄거리를 가진 극인 동시에, 영상과 음향의 예술이다. 그리고 그 모두가 뒤섞이고 합쳐져 빚어내는 조화로움이기도 하다.



배우와 배우 사이를 오가는 미묘한 감정과 그 대화가 차마 드러내지 못하는 진실과, 그 아래 깔린 기억과 감상들이 관객과 마주 닿는 순간에 일어나는 변화가 또한 영화라는 예술의 목적이기도 하다. <남쪽>은 그와 같은 경험을 선사할 수 있는 그리 흔치 않은 작품 중 하나다.



지난해와 올해, 빅토르 에리세를 한국 영화계가 다시 조명하고 있다는 건 개인적으로는 몹시 놀라운 일이다. 수입사와 배급사, 또 극장들이 갈수록 버티기 어렵다는 자조가 나오는 한 편으로 여전히 특별하고 매력적인 작품을 찾는 관객들의 요구가 있음을 깨닫는다. 때로는 수십 년의 시간을 건너서까지, 또 때로는 시대의 주된 흐름을 거스르면서 이들은 영혼을 깨우고 마음을 일으키는 진짜 작품을 찾는다. 그와 같은 요구가 있어 빅토르 에리세 같은 진실한 작가들이 작품을 만들어왔고 또 만들어갈 수가 있는 것일 테다. 이달 극장에 걸린 <남쪽>에 더 많은 영화팬들의 관심이 닿기를 바라는 것도 그래서다.



