외모지상주의 저격하는 한국형 로맨스, 세계에 통할까?

한국 멜로에도 전성시대가 있었다. 지금으로부터 30년쯤 된 일이다. <접속> <8월의 크리스마스> <약속> <편지> <미술관 옆 동물원> <시월애> 등 이름만 대도 알 만한 작품들이 줄줄이 나오던 때가 있었다. 최진실, 심은하, 전도연, 전지현 등의 스타가 줄줄이 등장하던 시절. 시간이 흘러 2000년대 초가 되어서도 이 같은 흐름이 아주 끊이지는 않았다. 손예진이 주연한 <클래식> <내 머리 속의 지우개> 같은 작품들이 그래도 한국영화 안에 사랑이란 코드가 아직은 작동하고 있음을 증명했으니까.
그 시절, 그러니까 남녀는 사랑하는 것이 당연하고 사회 안엔 그래도 낭만이랄 것이 남아 있던 때에는 한국영화 가운데 굵직한 줄기로써 로맨스가 자리했다. 그러나 오늘은? 하하하. 그저 웃고 넘길 따름.
영화계 관계자, 또 극작하는 이들은 더는 사람들이 사랑 이야기를 찾지 않는다고 말한다. 진짜 진한 사랑보다는 코미디와 섞은 가벼운 로맨틱코미디, 아니면 판타지를 가미한 작품군이 그나마 승부가 된다는 이야기다. 청년들이 연애 않고 결혼 않는 것이 시대적 문제가 된 세상에서 사랑 이야기가 팔리지 않는 건 어쩌면 자연스런 수순일지도 모를 일이다.