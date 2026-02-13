이현중, 대표팀 합류 전 군마 원정... B.리그 3점 신기록 도전

B.리그 제공

이현중은 일본 프로농구(B.리그) 3점슛 신기록을 노리고 있다.일본 프로농구(B.리그) 나가사키 벨카에서 활약 중인 이현중(25·201cm)이 마줄스호 합류를 앞두고 화력 시위에 나선다.이현중은 대한민국 남자 농구 국가대표팀의 첫 외국인 사령탑이 된 니콜라이스 마줄스의 첫 명단에 이름을 올렸다. 당연한 결과다. 이현중은 국가대표팀 부동의 에이스로 안준호 전 감독, 전희철 임시감독 시절부터 각종 대회나 평가전에서 기대 이상의 성적을 올리는 데 중심 역할을 하고있는 선수다.빅맨급 신장(아시아 기준)에 3점슛을 주무기로하는 스윙맨이라는 점에서 희소성도 높고 수비나 허슬플레이도 열심히해 대표팀의 전체적인 에너지 레벨을 높이고 분위기를 바꾸는 데 큰 공헌을 했다는 평가다.국가대표팀 1옵션이면서도 루즈볼을 잡기 위해 서슴 없이 몸을 날리는 등 마인드 자체가 남다르다. 경기 중 어지간한 상황에서도 흥분하는 법이 없으며 자신의 공격뿐 아니라 동료의 찬스를 봐주는 센스와 마인드도 가지고 있다.여기에 대해 전 대우제우스(현 한국가스공사) 주전 가드 출신 조성훈씨는 전화 인터뷰를 통해 "대한민국 농구에 이런 선수가 있었나 싶었을 정도로 대단하다. 현재 기량만으로도 역대급이지만 경기를 치를수록 성장하고있으며 궂은 일에 누구보다도 적극적이다. 거기에 코트 안팎에서 모범적인지라 종목은 다르지만 손흥민이 연상된다"고 말했다.앞서 언급한 것처럼 이현중은 현재 B.리그에서 뛰고 있다. 최종 목표가 NBA진출인지라 좀 더 운신의 폭이 자유로운 일본에서 활동하며 계속해서 미국 무대를 두드릴 예정이다. 활약상도 좋다. 국내리그보다 규모가 큰 B.리그에서 외국인선수 포함 팀내 2~3옵션으로 인정받고 있으며 특히 장기인 3점슛은 아시아 최고 슈터라고 해도 무방할 정도로 위력을 톡톡히 떨치고 있는 모습이다.