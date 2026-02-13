부자 소녀와 고아 소년의 사랑은 이루어질 수 있을까?

워너브러더스 코리아㈜

영화 ‘폭풍의 언덕’의 한 장면동명의 영화는 서로를 간절히 원하지만 함께할 수 없는 운명의 캐시(마고 로비)와 히스클리프( 제이콥 엘로디)의 폭풍처럼 강렬하고 파괴적인 사랑을 그린 이야기다. 영화는 사랑이라 부르기엔 지나치게 폭력적이고, 복수라 하기엔 지나치게 집요한 감정의 잔혹극을 통해 인간 내면의 어둠을 응시한다.황량한 요크셔의 외딴 저택 폭풍의 언덕에 고아 소년 히스클리프가 들어온다. 주인의 딸 캐시와 히스클리프는 마치 하나의 영혼을 나눈 것처럼 서로에게 빠져들지만, 시간이 갈수록 신분과 현실의 두터운 벽은 두 사람 사이를 잔인하게 갈라놓는다.결국, 캐시가 이웃의 대부호 에드거(샤자드 라티프)의 청혼을 받아들인다. 버림받은 히스클리프는 깊은 상처를 안고 자취를 감춘다. 5년 후, 폭풍의 언덕의 새 주인이 되어 나타난 히스클리프는 이미 에드거의 아내가 된 캐시의 삶을 거침없이 뒤흔들기 시작한다.영화 '폭풍의 언덕'의 가장 큰 미덕은 감정을 설명하지 않고 풍경으로 체현한다는 점이다. 광활한 황야, 거칠게 몰아치는 바람, 음울한 하늘은 단순한 배경이 아니라 히스클리프와 캐서린의 정념을 시각화하는 장치다. 특히 두 인물이 함께 서 있는 장면에서 카메라는 인물을 클로즈업하기보다 바람과 지형의 질감을 강조한다.히스클리프는 낭만적 영웅이 아니다. 그는 상처받은 타자이자, 그 상처를 타인에게 되돌려주는 복수의 화신이다. 캐서린 역시 단순한 피해자가 아니다. 그녀는 계급적 욕망과 자기애, 그리고 파괴적인 사랑 사이에서 스스로를 소진한다. 이 관계는 서로를 구원하지 못한 채 서로를 파괴한다. 영화는 이를 미화하지 않는다. 오히려 그 집요함을 차갑게 응시한다.황량한 요크셔 황야, 자신을 둘러싼 자연처럼 거침없고 변덕스러우면서도 아름답고, 야생마처럼 자유로운 영혼을 지닌 캐시 역은 <빅 볼드 뷰티풀>(2025) <바비> <애스터로이드 시티>(2023)의 마고 로비가 맡아, 변화무쌍한 그녀의 삶에서 유일하게 변하지 않는 존재인 히스클리프를 향한 격렬한 사랑을 연기한다.캐시의 아버지 언쇼가 술김에 충동적으로 데려온 길 위의 소년, 캐시에 의해 히스클리프라 불리며, 신분을 뛰어넘은 영혼의 단짝으로 성장하는 히스클리프 역은 영화 <프랑켄슈타인>(2025) <오, 캐나다>(2024)의 제이콥 엘로디가 맡았다. 세상과 쉽게 어울리지 못하는 불안정하고 냉소적인 성격이지만 '캐시'에게만은 유일하게 마음을 열고 격정에 빠지는 역이다.