벌써 두 번째 호흡... 고아성에 칭찬 아끼지 않은 '파반느' 감독

이종필 감독이 12일 서울 강남구 메가박스 코엑스에서 열린 넷플릭스 영화 '파반느' 제작보고회에서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스
원작의 팬이었던 이종필 감독은 <파반느>가 운명이었다고 전했다. 그는 "영화 연출 기회가 생긴다면 멜로를 해보고 싶었다. 십 대부터 영화를 좋아했고, 멜로 영화를 연달아 보며 사랑은 결국 인류를 구하는 일이라고 생각했다"라며 "이십 대 때 원작을 읽고서는 십 대 때 받았던 감상을 더하고 싶었다. 지나간 사랑의 추억, 삶과 미래에 대한 막연함 등. 세계와 영역의 확장을 꿈꿔볼 기회였다"라고 말했다.
원작의 제목 수정 비하인드도 밝혔다. "'파반느'는 왈츠와 비슷하면서도 좀 더 느린 클래식 춤곡을 뜻한다. 원작 소설은 모리스 라벨의 '죽은 왕녀를 위한 파반느'에서 파생되었다. 영화 제목을 '파반느'로 한 것은 수식어를 빼고 고유어 같은 상징성을 주고 싶었기 때문"이라고 말했다.
각색 주안점에 대해서는 "원작의 변주를 주었다. 가장 큰 차이는 '못생긴 여자'의 프레임을 달리했다. 영화는 정확한 표현이 등장하지 않는다. 원작이 80년대 한국 사회에 화두를 던졌다면 영화는 감성이 지배한다. 못난 것은 얼굴이 아닌 마음이라 느꼈다. 사랑을 해본 사람, 언젠가 사랑을 해볼 사람 모두 이입하도록 했다"고 각색 방향을 전했다.
원작은 문체를 읽으면서 저절로 들려오는 음악 사용이 이색적이다. 이런 감수성을 그대로 옮겨온 영화 OST도 눈에 띈다. 이 감독은 "음악 감독님이 기절할 수준이었다. 데스메탈, 모던 롯, 옛날 가요, 클래식 등이 나온다"라며 "누군가 만나고 사랑하고 이별하고 그리워하는 일련의 경험에 맞는 음악을 장면에 적절히 배치했다. 미정이 클래식 실황을 듣는데 박수 소리까지도 미정의 사랑을 응원하는 것 같다"라고 귀띔했다.
영화가 자본주의의 상징으로 대표되는 백화점을 중심으로 벌어지는 만큼, 시간이 흘러도 존재하는 백화점을 비틀었다고 전했다.
이 감독은 "원작은 85년이 배경이다. 소비 중심 사회에서 추구하는 가치와 외면하는 가치를 동시에 품은 장소가 백화점이다. 영화는 현대로 배경을 옮기면서 달라진 백화점의 위상을 담았다"라며 "예전만큼의 성업은 아니지만 여전히 존재하는 백화점에서 직원과 손님의 동선이 다르다. 빛이 들지 않는 백화점 지하의 어둠을 뚫고 빛을 찾아가는 인물이 존재한다. 백화점 이름이 유토피아인 이유도 어둠 속의 공간이 '누군가에게는 유토피아다'라는 생각에서 출발한 것"이라고 말했다.
서로 아낌없는 우정과 사랑을 나누는 세 친구의 관계성에 관해서 "어릴 적 친구는 계산하고 만나지 않는다. 어쩌다가 만나서 시간을 보내게 되는 것처럼, 시간이 지나면 소중한 관계가 되는 게 친구다"라고 전했다.
