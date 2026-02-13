절치부심하는 '80억' 포수 유강남... 철강왕으로 돌아올까?

롯데자이언츠

대만 타이난 스프링캠프에서 훈련 중인 롯데 유강남(출처: 롯데 구단 SNS)지금으로 4년 전인 2022년말, 롯데 자이언츠가 야심차게 영입했던 '170억 FA 트리오'의 성적표는 악몽 그 자체다. 노진혁(총액 50억)과 한현희(총액 40억)가 1군 주전 경쟁에서 밀려난 현재, 유일하게 주전 포수 자리를 지켜온 유강남(34)마저 지난 3년간은 영입 당시 기대치에 미치지 못했다.LG 시절 '금강불괴'라는 명성이 무색하게 2023시즌 이후 유강남은 크고 작은 부상에 시달렸고, 4년 총액 80억 원이라는 몸값의 무게를 견디지 못하는 듯했다. 원래대로라면 2026년은 유강남의 4년 FA 계약이 끝나는 해다. 하지만 예기치 못한 변수가 생겼다.2024년 부상으로 52경기 출장에 그쳤고 정규시즌 등록 일수(145일 기준)에 미치지 못해 FA 재취득 자격을 채우지 못한 것이다. 결국 유강남은 올해가 끝나도 다시 FA 시장에 나갈 수 없다. 시즌 후에는 일반 계약 대상자로 분류되어 연봉 협상을 해야 하는 처지다. 선수로서는 동기 부여를 잃을 수도 있는 상황이지만 스프링캠프에서 들려오는 소식은 사뭇 다르다.