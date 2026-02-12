유명 감독 아버지 작품 고사한 배우 딸, 차마 말 못 한 속사정

연극배우 '노라'는 공연을 앞두고 극도의 불안에 휩싸여 구석에 숨는다. 애가 탄 스태프들이 배우를 찾으러 곳곳을 수색해 간신히 데려왔지만, 숨 쉬는 것도 답답해하는 주연배우 탓에 다들 전전긍긍이다. 하지만 우여곡절 끝에 무대에 서자 언제 그랬냐는 듯 명연기를 펼치고 커튼콜에서 박수갈채를 받는다. 성공적인 공연을 마치고 얼마 후, 그녀는 돌아가신 어머니 장례식 참석차 오랜만에 어릴 적 살던 집을 찾는다. 결혼해 가정을 이룬 여동생 '아그네스'가 언니를 맞는다.
이혼 후 떠났던 아버지 '구스타브'가 오랜만에 돌아왔다. 명성 높은 영화감독이지만, 자녀들과는 관계가 원만치 않다. 그래도 인사를 나누는 동생과 달리 노라는 애써 회피한다. 하지만 구스타브는 큰딸에게 용무가 있다. 그는 딸에게 시나리오를 건네며 오랜만에 준비하는 장편영화 주인공 역을 제안한다. 그러나 노라는 아버지와 일하길 원치 않는다. 구스타브는 우연히 만난 할리우드 스타 배우 '레이첼'의 적극성에 호감을 느껴 주연을 맡긴다. 노라는 생각이 복잡해진다.
반갑지 않은 부녀 상봉의 결과는?