유명 감독 아버지 작품 고사한 배우 딸, 차마 말 못 한 속사정

<센티멘탈 밸류>스틸가족의 내밀한 기억과 누적된 후유증을 파헤치는 가운데, 구스타브가 연출하는 신작 제작과정이 또 다른 축으로 기능한다. 국제영화제에서 본인 회고전이 열릴 정도로 예술적 성취를 인정받는 그이지만, 10여 년째 새 영화를 선보이지 않은 상태다. 이대로 과거의 거장으로 잊힐 것인가, 변화한 시대에 적응하며 창작에 복귀할 것인가, 감독 경력을 걸고 도전해야 하는 중대한 전환점이다. 여기에서 중단하면 이제 은퇴생활자로 머물러야 할 뿐이다. 중압감이 감독을 짓누른다.각본은 제법 잘 나왔다. 오랜 동료 제작자와 의기투합했고, 할리우드 톱스타 출연 덕분에 화제성도 얻었다. 이만하면 제법 순항하는 셈이다. 그러나 넷플릭스에서 주요한 투자를 받은 이유로 극장 개봉 여부도 아직 정리되지 않은 상태. 구스타브는 극장 상영이 당연하다 생각해도 자기 마음대로 결정할 수 없는 문제다. 창작자가 재량을 갖고 자유롭게 전권을 행사하던 시대는 한참 전에 종말을 고했다. 휴대전화를 끼고 작업 과정을 매의 눈으로 주시하는 관계자가 사방에 잔뜩 깔려 있기에 감독은 답답함과 혼란에 휩싸인다.아그네스 가족을 방문하며 손자에게 할아버지 노릇을 하던 감독은 자신이 예술가로서 긍지를 가진 영상 촬영을 가르치며 즐거워한다. 그는 두 딸을 사랑하지만, 예술가의 자유는 평범한 이들의 도덕률을 벗어나야 한다는 신조를 굽히지 않는다. 요즘엔 다들 소시민의 윤리에 얽매이다 보니 참 예술을 볼 수 없다는 지론. 그러나 가족에 상처를 입혔던 과거와 하나도 변하지 않은 아버지의 면모에 아그네스마저 질색한다. 과거 자신에 이어 소중한 자식도 동원하려는 의도에 거부감을 느낀다.그렇게 기껏 재회한 자녀들과 관계 회복에 애를 먹으면서도 구스타브는 진정한 배우가 되려는 열망을 품고 기꺼이 자신의 신작에 참여한 레이첼과 스승과 제자, 혹은 유사 부녀 관계를 형성하며 열과 성을 다한다. 자신의 가족사가 기원인 각본을 온전히 이해하기 위해 배우는 감독에게 집요하게 질문을 던지고 의견을 제시한다. 그런 의욕에 감독은 흐뭇하지만, 레이첼은 배역에 천착할수록 심리 분석에 어려움을 겪는다. 대체 왜 주인공의 심리를 이해할 수 없는 걸까? 그게 자신의 노력이 부족한 건 아닌 듯한데 말이다.