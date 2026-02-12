'150이닝' 내려놓은 KIA 대투수, 기록 대신 역할 택한 양현종

KIA 타이거즈

투타의 리더 역할을 해야하는 양현종과 나성범주목할 대목은 양현종의 달라진 마음가짐이다. 올해 스프링캠프를 앞두고 양현종은 그동안 자신의 상징처럼 여겨온 '시즌 150이닝 투구' 목표를 내려놓겠다고 공개적으로 선언했다. 이닝 기록에 얽매이다 보니 스스로를 옥죄게 됐고, 오히려 어린 선수들의 기회를 뺏는 민폐가 될까 걱정된다는 솔직한 속내도 털어놨다.기록에 대한 욕심을 내려놓은 양현종은 그 대신 자신의 역할에 최선을 다하겠다는 각오를 밝혔다.이범호 감독이 정해준 보직 안에서 최선을 다하고, 김도현(팔꿈치 미세 피로골절)과 윤영철(팔꿈치 인대접합 수술)등으로 공백이 커진 선발진에서 후배들을 이끄는 조력자가 되겠다는 것이다.