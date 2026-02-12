'150이닝' 내려놓은 KIA 대투수, 기록 대신 역할 택한 양현종

▲
일본 아마미오시마 스프링캠프에서 투구 훈련 중인 양현종KIA 타이거즈
지난해 12월 4일, KIA 타이거즈는 베테랑 선발 투수인 양현종(38)과 2+1년 총액 45억 원(계약금 10억, 연봉·인센티브 포함)에 FA 계약을 체결했다. 2025시즌 7승(9패)에 그치고 평균자책점이 5.06으로 규정이닝을 채운 22명의 투수 중 최하위에 그친 점을 감안하면 파격적인 대우였다.
하지만 KIA 구단의 계산은 명확했다. 팀을 상징하는 스타이자 여전히 대체 불가능한 이닝이터인 양현종에 대한 예우와 실리를 동시에 잡겠다는 의지다. 이번 계약을 통해 양현종은 KBO 레전드인 송진우(한화 은퇴)의 통산 기록을 정조준할 수 있게 됐다.
2007년 KIA 입단 후 18시즌 동안(2021년 ML 진출) 통산 186승(127패)을 거두고 총 2656 2/3이닝을 소화한 양현종은 송진우의 통산 최다승(210승)에 24승, 최다이닝(3003이닝)에 약 346이닝만을 남겨두고 있다. 탈삼진의 경우 2185개로 송진우의 기록(2048)을 넘어 KBO 역대 1위를 기록 중이다.