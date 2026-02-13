'부상 투혼' 최가온, 눈물의 금메달... 클로이 김도 넘어섰다

연합뉴스

12일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 하프파이프 결승에서 최가온이 1차시기 크게 넘어져 일어나지 못하고 있다.하프파이프는 기울어진 반원통형 슬로프를 내려오며 총 5번의 공중 연기를 펼치는 종목이다. 난이도(회전과 기술 조합), 높이(공중에서 비행), 수행 능력(기술의 성공 및 정확도), 다양성(회전 방향 등), 창의성(새로운 기술과 연기 등) 등 5가지의 심사기준으로 점수를 매기며, 총 100점 만점이다. 예선 1, 2차 시기 중 높은 점수로 최종 순위가 가려진다.결선에서는 눈이 펑펑 내렸다. 이에 연기를 마무리하지 못하고 넘어지는 선수들이 속출했다. 최가온도 1차 시기부터 어려움을 겪었다. 7번째로 연기를 펼친 최가온은 스위치백나인을 깔끔하게 성공시켰으나 스위치 스탠스로 공중 3바퀴를 도는 '캡텐'을 시도하던 중 하프파이프의 가장 자리인 림에 걸려 머리부터 떨어졌다.최가온은 충격이 오래 지속된 듯 한동안 일어나지 못한 채 눈밭에 누워있었다. 현장 의료진이 투입된 이후 다행히 일어나긴 했지만 2, 3차 시기 출전 가능성은 희박했다. 2차 시기를 앞두고 잠시 전광판에 '출전하지 않는다(DNS)'는 표시가 뜨면서 우려가 커졌다.그러나 최가온은 2차 시기 출전을 강행했다. 1차 시기에서 10.00점으로 9위에 머문 최가온은 아쉽게 2차 시기에서도 착지 실수를 범했다. 앞선 1차 시기 추락의 여파인 듯 보였다.그런데 기적이 발생했다. 최가온은 3차 시기에서 스위치 자세로 진입해 백사이드 방향으로 두 바퀴 반을 도는 스위치 백사이드 900을 뮤트 그랩과 함께 완벽하게 소화했다. 첫 기술을 성공시킨 최가온은 이후 안정적인 연기를 선보였다.이후 캡 720, 프론트사이드 900 멜론 그랩, 백사이드 900 스테일피시를 시도한 최가온은 마지막 기술로 프론트사이드 720 인디 그랩을 성공시키며 실수 없이 착지했다. 최고 높이 3.1m, 평균 2.6m에 달하는 압도적인 연기였다. 최가온의 최종 점수는 90.25점. 중간 순위 1위로 등극하자 최가온과 코칭 스태프는 감격의 눈물을 흘렸다.이후 3차 시기에서 가장 마지막 순서로 나선 클로이 김은 연기 중도에 넘어지면서 자신의 최고 점수인 1차 시기의 88.00점을 넘지 못했다. 결국 금메달의 주인공은 최가온에게 돌아갔다. 최가온은 시상대로 걸어갈때 다리를 절뚝 거릴만큼 부상 여파가 남아있었다. 투혼과 기적의 금메달이었다.