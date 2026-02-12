단종의 밥상을 올리는, 우리를 위로할 그 남자

* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.
우리는 자라면서 수많은 선택을 하고, 그 선택 속에서 나 자신이 되어간다. 어떤 직업을 선택하고, 누구와 사랑을 나눌지 고민하고, 어떤 삶을 살지 스스로 결정하며 어른이 된다. 하지만 역사 속에는 그런 선택조차 허락 받지 못한 존재들이 있다.
대표적인 인물이 바로 조선의 단종일 것이다. 어린 나이에 왕위에 올랐지만, 권력의 중심에서 휘둘린 그는 자신의 삶을 선택할 수 없었다. 결국 정적 한명회의 정치적 술수에 희생되어 유배길에 오르고, 선택할 수 없는 삶 속에서 절망과 마주해야만 했다. 실제 역사 속에서 단종은 계유정난 이후 왕위에서 쫓겨나 영월로 유배되었고, 그곳에서 생을 마감했다.
우리는 흔히 청소년기를 성장을 준비하는 시간이라 부른다. 선택할 수 있는 것들이 늘어나고, 그것을 시행착오로 경험하며 성인이 되는 과정이다. 그런데 만약 선택 자체가 허락되지 않는 시절이 주어진다면 어떨까. 삶의 방향을 스스로 정할 수 없다는 건, 아마도 가장 깊은 절망으로 이어질 것이다. 단종의 삶은 바로 그런 길 위에 있지 않았을까. 그의 지난한 시간 속에선 비단 역사적 사실이 아닌, 선택을 빼앗긴 인간의 슬픔이 온전히 드러난다.
그리고 그런 그 곁으로 한 어른이 다가온다. 바로 엄흥도라는 인물. 영화 속에서 엄흥도는 단지 유배인을 받아준 마을 어른이 아니다. 그는 말을 걸고, 밥을 함께 나누고, 살아있는 일상을 보여주는 온기의 존재다. 자신이 선택할 수 없었던 삶을 대신 꺼내 말해줄 수 있는 존재. 그런 존재가 단종에게 찾아온다는 것, 이 영화가 가장 조심스럽고 섬세하게 그려낸 지점이다.
[첫 번째 감정] 단종의 절망