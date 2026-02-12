신세경 눈빛이 향하는 곳.... '휴민트'의 신선한 배신

▲
영화 <휴민트> 스틸컷NEW
<휴민트>는 블라디보스토크를 배경으로 북한, 러시아, 한국 세 나라가 얽힌 범죄 기록을 훑으며 사람과 얽힌 관계를 그렸다. 사랑과 의리 면에서는 오우삼 감독의 <첩혈쌍웅>, 납치된 인물을 되찾기 위한 고군분투는 <테이큰>, 휴머니즘으로 물들인 한국형 히어로 드라마 <무빙>, 절제와 암시로 스산함이 지배하는 이념은 <팅커 테일러 솔저 스파이>도 떠오른다. 여러 영화가 주마등처럼 스쳐 가지만 어디서 본 듯한 느낌이 극적 장치로 승화된다.
마약과 인신매매라는 무거운 소재를 영리하게 쌓아 올린 서사가 짙은 여운을 안긴다. 류승완의 액션 인장과 묵직한 서사에 멜로 라인이 신설돼 진한 감정을 더한다. 조인성, 박정민, 박해준, 신세경의 앙상블 호연도 멋지다. 언뜻 조인성과 신세경의 로맨스를 기대했다면 오히려 신선한 배신이 반가울지 모르겠다.
국가를 위한 하나의 장기말에 불과한 이들이 독립된 개체로 활약하는 격돌은 기대 이상이다. 그래서일까. 영화는 휴머니즘을 강조하는 데 정성을 쏟는다. 박건과 조 과장의 고독은 외로움이 아닌 타인을 지키려는 철저한 의도다. '나의 연인', '나의 휴민트'를 위해 앞으로만 달려간다. 사상의 자유가 허락되지 않는 제약에서도 사랑은 여전히 피어난다.
사랑 하나로 국가를 등지고, 신뢰 관계를 망치며, 커리어를 포기한다. 도대체 사랑이 뭐길래 이토록 애절하고 맹목적으로 이끌까 싶을 정도다. 말 한 마디 섞지 못했어도, 눈빛으로 주고받았어도, 불같이 타오르는 속내가 차가운 블라디보스토크의 한기마저 데운다.
뚜렷한 존재감의 캐릭터