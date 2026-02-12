신세경 눈빛이 향하는 곳.... '휴민트'의 신선한 배신

▲영화 <휴민트> 스틸컷 NEW

모든 것을 얼려 버릴 듯한 추위 속에서 인류애를 품고 있는 인물은 단연 조 과장이다. 그는 사람을 대하는 진심을 뛰어넘어 인류 전체의 연민과 희망을 상징한다. 영화가 끝나도 쉽게 일어나지 못하는 데는 조 과장이 품은 사람다움과 연민이 전해지기 때문이다.



각자도생 시대에 한 사람을 위해 어디까지 자신을 내던질 수 있는지, 순애보를 상징하는 박건의 치명적인 박력은 수많은 여성 관객의 마음을 훔칠 것으로 예상한다. 박정민은 가수 화사와 선보인 시상식 퍼포먼스로 얻는 이미지를 스크린에서도 재현한다. 절도 있는 액션, 카 체이싱의 폭발력, 어둠 속에서 등장하는 다트 액션은 박정민의 재발견이라 할 만하다.



다만, 빌런과 여성 캐릭터의 활용은 다소 전형적이다. 시리즈 <폭싹 속았수다>의 사랑꾼과 다수의 작품에서 악인을 연기한 박해준의 존재감이 뚜렷하다. 12년 만에 스크린으로 복귀한 신세경의 청초한 면모는 보호본능을 자극하기 충분하다.



총알이 몇 개인지까지 세심하게 고증된 장면은 지도한 군사 자문의 협업으로 만들어졌다. 밀리터리 마니아에게도 환영받을 만하다. 한국, 북한 파지법(손으로 쥐는 방식)의 차이, 침투 동선, 창의적인 액션 등 액션을 포인트로 즐길 거리도 있다. 티켓 하나로 다양한 재미와 감정을 느끼고 싶어 하는 관객의 구미를 충족해 줄 것으로 예상한다. 과연 본격적인 설 명절을 앞둔 극장가에 관객의 마음까지 훔칠 수 있을지 귀추가 주목된다.

