28년 차 배우 '신세경'이 정의한 30대 인생의 맛

"유명세라는 게 거대하고 날카로운 칼 같다고 생각했다. 내가 잘 휘두르지 않으면 위험하니까. 유명해진 이상 평생 말조심, 행동 조심하며 살아야겠다고 결심했다. (연예인으로서의 삶은) 에너지 소모가 큰 일이고, 매사에 신경을 쓰며 지내야 한다. 그런 부분에서 지름길은 없다고 생각한다. 그래서 항상 부단히 스스로를 점검해야만 했다."
11일 방송된 tvN <유 퀴즈 온 더 블럭>에 출연한 배우 신세경이 한 말이다. 세경이라는 본명은 '세상의 빛'이 되라는 의미를 담고 있다. 아름다운 이름처럼 신세경은 섬세함이 빛나는 배우로 어느덧 28년 차를 맞이했다.
신세경은 류승완 감독의 신작 <휴민트>에서는 북한 식당의 미스터리한 종업원 역할을 맡았다. 북한 말투를 소화하며 열연을 펼쳤다. 라트비아에서 로케이션 촬영을 하는 동안 신세경은 함께 출연한 동료배우인 조인성, 박정민 등과 함께 스태프들을 위해 50인분의 요리를 직접 준비한 미담이 화제가 됐다.
배우인 동시에 9년 차 '1세대 연예인 유튜버'로도 유명한 신세경은, 최근 새 콘텐츠에서는 '파리에서 혼자 한달 살기'를 했다. 빵집 오픈런에서, 집에서 요리 만들어 먹기, 관광, 저녁 운동 이후 혼자 맥주 즐기기 등으로 바쁜 일상을 보내면서 유튜브 편집도 직접 한다.
