허전한 한화 왼쪽 불펜... '입단 동기' 황준서·조동욱 활약 절실

한화이글스

지난 시즌 한화 불펜에서 힘을 보탠 조동욱초등학교 때 미국으로 1년간 유학을 다녀와 입단 동기들보다 한 살 많은 조동욱은 나이가 같은 김서현, 문현빈과도 친구로 지내고 장충고 동기이자 함께 입단한 황준서와도 친구로 지내는 소위 '족보 브레이커'다. 2024년 신인 드래프트에서 2라운드 1순위(전체 11순위)로 한화에 입단한 조동욱은 2024년 5월 12일 키움과의 프로 데뷔전에서 6이닝 비자책1실점으로 선발승을 따내며 화려하게 등장했다.하지만 인상적인 데뷔전을 치른 많은 신인 투수들이 그렇듯 조동욱 역시 이후 3번의 선발 등판에서 11.1이닝 14실점(평균자책점 11.12)으로 무너지고 말았다. 7월부터 불펜으로 내려 갔다가 1, 2군을 오간 조동욱은 루키 시즌 21경기(8선발)에 등판해 1승 2패 6.37의 아쉬운 성적을 기록했다. 하지만 조동욱은 기량이 정체됐던 황준서와 달리 2025년 시즌을 통해 비약적인 성장을 보여주며 한화팬들을 기쁘게 했다.2025년 불펜으로 시즌을 시작한 조동욱은 5월까지 24경기에 등판해 1세이브 3홀드 1.74를 기록하며 좌완 불펜이 부족했던 한화에서 알토란 같은 활약을 선보였다. 6월11일 두산전에서는 시즌 처음으로 선발 등판해 5이닝 4피안타 1실점으로 호투하면서 시즌 첫 승을 따내기도 했다. 물론 후반기 체력적인 부담이 쌓이며 성적이 하락했지만 68경기에서 3승 3패 2세이브 5홀드 4.05로 기대 이상의 활약을 선보였다.입단 동기 황준서와 비교했을 때 불펜투수로서 조동욱이 가진 최대 강점은 바로 '경험'이다. 황준서가 2025년 불펜으로 11경기 등판에 그친 것과 달리 조동욱은 작년 68경기 중 무려 66경기에서 불펜으로 마운드에 올랐다. 한화 입장에서도 조동욱이 올 시즌 전문 불펜으로 활약해 준다면 황준서와 엄상백이 5선발을 두고 경쟁하고 아시아쿼터 왕옌청을 불펜으로 활용하는 등 다양한 마운드 운용이 가능해진다.물론 조동욱 역시 2025년 60이닝을 던지며 삼진이 43개에 불과(?)했을 정도로 엄청난 구위를 가진 파워피처는 아니고 피안타율도 .313로 꽤 높은 편이다. 하지만 조동욱은 190cm의 좋은 신장과 높은 땅볼 유도능력을 가지고 있고 2025년 시즌을 통해 연투 능력까지 증명했다. 여기에 이번 스프링캠프를 통해 제구와 체력만 개선된다면 조동욱은 올 시즌 충분히 한화불펜의 '왼손 스페셜리스트'로 활약할 수 있다.