허전한 한화 왼쪽 불펜... '입단 동기' 황준서·조동욱 활약 절실

한화 이글스는 2025년 팀 평균자책점 1위(3.55)에 빛나는 강력한 마운드의 힘을 앞세워 19년 만에 한국시리즈 무대를 밟았지만 팀 타율(.266)과 팀 득점(689점) 4위, 팀 홈런 6위(116개)에 그쳤을 정도로 타격은 상대적으로 평범했다. 2022년부터 FA시장에서 채은성, 안치홍(키움 히어로즈), 심우준을 영입했던 한화가 2025년 FA시장에서도 4년 100억 원의 거액을 투자해 좌타거포 강백호를 영입한 이유다.
한화는 2025년 시즌이 끝나고 '원투펀치' 코디 폰세(토론토 블루제이스)와 라이언 와이스(휴스턴 애스트로스)가 팀을 떠났지만 새로 구성한 외국인 원투펀치 윌켈 에르난데스와 오웬 화이트에게 많은 기대를 걸고 있다. 하지만 2025년 73경기에 등판해 2승 1패 2세이브 6홀드 평균자책점 2.25로 최고의 시즌을 보낸 후 지난 1월 21일 3년 총액 20억 원에 KIA 타이거즈로 이적한 좌완 김범수의 공백은 상당히 커 보인다.
한화는 2025년 11월 일본 프로야구 라쿠텐 골든이글스의 2군에서 활약했던 대만 출신의 좌완 왕옌청을 영입했지만 일본에서 주로 선발로 활약했던 왕옌청은 한화에서도 선발 로테이션 진입을 노리고 있다. 만약 왕옌청이 선발로 활약한다면 한화는 김범수의 자리를 대체할 좌완 셋업맨 자리에 구멍이 뚫린다. 올 시즌 한화 마운드에서 2024년 입단 동기 황준서와 조동욱의 성장이 매우 중요한 이유다.
[황준서] 2024년 1순위 루키, 잠재력 폭발할까