허전한 한화 왼쪽 불펜... '입단 동기' 황준서·조동욱 활약 절실

[KBO리그] 올 시즌 성장이 필요한 장충고 출신 입단동기 황준서-조동욱

26.02.12 09:41최종업데이트26.02.12 09:41
한화 이글스는 2025년 팀 평균자책점 1위(3.55)에 빛나는 강력한 마운드의 힘을 앞세워 19년 만에 한국시리즈 무대를 밟았지만 팀 타율(.266)과 팀 득점(689점) 4위, 팀 홈런 6위(116개)에 그쳤을 정도로 타격은 상대적으로 평범했다. 2022년부터 FA시장에서 채은성, 안치홍(키움 히어로즈), 심우준을 영입했던 한화가 2025년 FA시장에서도 4년 100억 원의 거액을 투자해 좌타거포 강백호를 영입한 이유다.

한화는 2025년 시즌이 끝나고 '원투펀치' 코디 폰세(토론토 블루제이스)와 라이언 와이스(휴스턴 애스트로스)가 팀을 떠났지만 새로 구성한 외국인 원투펀치 윌켈 에르난데스와 오웬 화이트에게 많은 기대를 걸고 있다. 하지만 2025년 73경기에 등판해 2승 1패 2세이브 6홀드 평균자책점 2.25로 최고의 시즌을 보낸 후 지난 1월 21일 3년 총액 20억 원에 KIA 타이거즈로 이적한 좌완 김범수의 공백은 상당히 커 보인다.

한화는 2025년 11월 일본 프로야구 라쿠텐 골든이글스의 2군에서 활약했던 대만 출신의 좌완 왕옌청을 영입했지만 일본에서 주로 선발로 활약했던 왕옌청은 한화에서도 선발 로테이션 진입을 노리고 있다. 만약 왕옌청이 선발로 활약한다면 한화는 김범수의 자리를 대체할 좌완 셋업맨 자리에 구멍이 뚫린다. 올 시즌 한화 마운드에서 2024년 입단 동기 황준서와 조동욱의 성장이 매우 중요한 이유다.

[황준서] 2024년 1순위 루키, 잠재력 폭발할까

프로 3년차가 된 한화 왼손 유망주 황준서한화 이글스

장충 고등학교는 2023년 전국대회 우승은커녕 결승 무대도 밟지 못했고 이마트배와 청룡기에서 4강에 오른 것이 최고 성적이었다. 하지만 그해 장충고의 3학년 투수 5명은 '독수리 5형제'로 불리며 고교야구 최강으로 군림했다. 실제로 장충고가 자랑하는 '독수리 5형제'는 2024년 신인 드래프트에서 1라운드 지명 선수 3명을 배출한 것을 비롯해 5명 전원이 프로 구단의 지명을 받는 쾌거를 달성했다.

2024년 신인 드래프트에서는 장충고의 '독수리 5형제' 외에도 인천고의 김택연(두산 베어스)과 경북고의 전미르(롯데 자이언츠) 등 좋은 우완 유망주들이 많았다. 하지만 2022년과 2023년 각각 문동주와 김서현이라는 강속구 우완 유망주를 지명했던 한화는 좌완 황준서를 전체 1순위로 지명했고 황준서에게 3억 5000만 원의 계약금을 안겼다(이는 김택연과 함께 2024년 입단 신인들 중 최고 계약금이었다).

황준서는 루키 시즌 선발 11경기를 포함해 36경기에 등판해 2승 8패 1홀드 5.38의 성적을 올렸다. 프로 경험이 전무한 신인임을 고려하면 충분히 가능성을 보였다고 할 수 있지만 3승 2패 19세이브 4홀드 2.08로 신인왕을 차지한 김택연에 밀려 큰 주목을 받진 못했다. 황준서는 한화가 준우승을 차지한 2025년에도 선발 12경기를 포함해 23경기에 등판해 2승 8패 5.30으로 루키 시즌과 대동소이한 성적을 올렸다.

187cm 71kg의 호리호리한 체형을 가진 황준서는 2년 연속으로 전반기에 비해 후반기 성적이 좋지 않았고 통산 23번의 선발 등판 중 퀄리티스타트가 3회에 불과할 정도로 체력 이슈가 따라 다닌다. 그렇다고 시속 150km를 상회하는 강속구를 던지거나 확실한 결정구를 장착하지도 못했고 불펜투수로서 연투능력을 검증 받지도 못했다. 이 때문에 일부 야구팬들은 황준서의 성장에 한계가 있을 거라고 전망하기도 한다.

하지만 황준서는 지난 2년의 아쉬움을 극복하기 위해 비 시즌 동안 5kg을 증량했고 호주 멜버른에서 열리는 스프링캠프에서 많은 땀을 흘리며 착실히 시즌을 준비하고 있디. 특히 지난 10일 자체 청백전에서는 선발로 등판해 2이닝 동안 단 하나의 출루도 허용하지 않는 완벽한 투구를 선보이기도 했다. '2023년 고교야구 최고의 재능'으로 불리던 좌완 유망주가 3년 차 시즌 높은 곳으로 도약을 노리고 있다.

[조동욱] 김범수 빈자리 메울 1순위 후보

지난 시즌 한화 불펜에서 힘을 보탠 조동욱한화이글스

초등학교 때 미국으로 1년간 유학을 다녀와 입단 동기들보다 한 살 많은 조동욱은 나이가 같은 김서현, 문현빈과도 친구로 지내고 장충고 동기이자 함께 입단한 황준서와도 친구로 지내는 소위 '족보 브레이커'다. 2024년 신인 드래프트에서 2라운드 1순위(전체 11순위)로 한화에 입단한 조동욱은 2024년 5월 12일 키움과의 프로 데뷔전에서 6이닝 비자책1실점으로 선발승을 따내며 화려하게 등장했다.

하지만 인상적인 데뷔전을 치른 많은 신인 투수들이 그렇듯 조동욱 역시 이후 3번의 선발 등판에서 11.1이닝 14실점(평균자책점 11.12)으로 무너지고 말았다. 7월부터 불펜으로 내려 갔다가 1, 2군을 오간 조동욱은 루키 시즌 21경기(8선발)에 등판해 1승 2패 6.37의 아쉬운 성적을 기록했다. 하지만 조동욱은 기량이 정체됐던 황준서와 달리 2025년 시즌을 통해 비약적인 성장을 보여주며 한화팬들을 기쁘게 했다.

2025년 불펜으로 시즌을 시작한 조동욱은 5월까지 24경기에 등판해 1세이브 3홀드 1.74를 기록하며 좌완 불펜이 부족했던 한화에서 알토란 같은 활약을 선보였다. 6월11일 두산전에서는 시즌 처음으로 선발 등판해 5이닝 4피안타 1실점으로 호투하면서 시즌 첫 승을 따내기도 했다. 물론 후반기 체력적인 부담이 쌓이며 성적이 하락했지만 68경기에서 3승 3패 2세이브 5홀드 4.05로 기대 이상의 활약을 선보였다.

입단 동기 황준서와 비교했을 때 불펜투수로서 조동욱이 가진 최대 강점은 바로 '경험'이다. 황준서가 2025년 불펜으로 11경기 등판에 그친 것과 달리 조동욱은 작년 68경기 중 무려 66경기에서 불펜으로 마운드에 올랐다. 한화 입장에서도 조동욱이 올 시즌 전문 불펜으로 활약해 준다면 황준서와 엄상백이 5선발을 두고 경쟁하고 아시아쿼터 왕옌청을 불펜으로 활용하는 등 다양한 마운드 운용이 가능해진다.

물론 조동욱 역시 2025년 60이닝을 던지며 삼진이 43개에 불과(?)했을 정도로 엄청난 구위를 가진 파워피처는 아니고 피안타율도 .313로 꽤 높은 편이다. 하지만 조동욱은 190cm의 좋은 신장과 높은 땅볼 유도능력을 가지고 있고 2025년 시즌을 통해 연투 능력까지 증명했다. 여기에 이번 스프링캠프를 통해 제구와 체력만 개선된다면 조동욱은 올 시즌 충분히 한화불펜의 '왼손 스페셜리스트'로 활약할 수 있다.

