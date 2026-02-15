'영끌 아파트' 때문에 이렇게까지... 부동산 광기가 불러온 비극

지난해 11월 홍콩서 있었던 웡 푹 코트 아파트 화재 참사를 기억한다. 노후로 보수공사가 진행 중이던 고층 아파트에 불이 나 8개 동 중 7개 동이 화재피해를 입은 사건이다. 입주민 무려 168명이 사망했을 만큼 대규모 참사였다. 홍콩 특유의 밀집형 건축물로, 50제곱미터 내외의 소형 세대가 다닥다닥 붙은 구조라 인명피해가 더욱 컸다. 당시 기준 5000명 가까운 입주민이 살고 있었던 것으로 파악됐다.
관련된 여러 보도 가운데 유독 기억에 남는 장면이 하나 있다. 한 여성 입주민이 다 타버린 아파트 앞에서 오열하며 '저 집을 사기 위해 평생이 걸렸다'고 인터뷰하던 모습이다. 수많은 이웃들의 죽음 가운데서도 불타버린 제 집부터 떠올리는 비정함이, 또 충분히 그와 같은 반응이 나오는 걸 이해할 수 있는 현실이 그 장면 가운데 읽혔다.
왜 아닐까. 홍콩 부동산 가격은 부동산 공화국이라 말하는 한국조차 몇 수는 접어줘야 할 만큼 악명 높다. 땅은 작고 사람들은 많은데, 각종 투기자본까지 부동산에 몰린 탓으로 50제곱 미터 가량의 작은 아파트도 십 수 억을 헤아리는 경우가 많다. 웡 푹 코트는 국가 자본이 투입된 정부 보급형 주택이지만, 그럼에도 매매가가 300만~450만 홍콩달러(한화 5억 5000만~8억 3000만 원) 대에 달했던 것으로 알려졌다.