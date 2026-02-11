사이트 전체보기
정성직 vs. 장동민, 기술과 압박의 충돌… 슈퍼미들급 벨트의 향방은?

각기 다른 파이팅 스타일, 거리 싸움과 압박 전개의 맞대결

김종수(oetet)
26.02.11 18:06최종업데이트26.02.11 18:06
‘MAX FC 31 IN 익산’ 대회 메인이벤트인 슈퍼미들급(-85kg) 타이틀전
‘MAX FC 31 IN 익산’ 대회 메인이벤트인 슈퍼미들급(-85kg) 타이틀전MAX FC 제공

오는 3월 14일 전북 익산 익산실내체육관에서 있을 'MAX FC 31 IN 익산' 대회 메인이벤트인 슈퍼미들급(-85kg) 챔피언 정성직(35·서울PT365)의 2차 타이틀 방어전에 대한 입식 격투기 팬들의 관심이 뜨겁다.

정성직에 맞설 도전자가 만만치 않은 강적이기 때문이다. 도전자는 현 슈퍼미들급 랭킹 1위이자 헤비급 랭킹 1위까지 동시에 보유 중인 신흥 강자 장동민(25·팀매드 본관)이다.

이번 경기는 단순한 타이틀 매치를 넘어, 세대교체 여부와 체급 내 최강자를 가리는 분수령이 될 것이라는 전망이 많다. 특히 두 선수는 이미 지난해 열린 'MAX FC 30'에서 논타이틀 매치를 치른 바 있어, 자연스럽게 리매치이자 설욕전이라는 스토리까지 품고 있다.

장동민과 정성직
장동민과 정성직MAX FC 제공

노련한 챔피언 정성직, 기술과 운영의 정수

정성직은 오랜 기간 MAX FC를 대표해 온 베테랑 챔피언이다. 정확한 아웃복싱과 안정적인 경기 운영 능력을 바탕으로 슈퍼미들급 최정상 자리를 지켜왔으며, 다수의 타이틀 방어전을 통해 챔피언으로서의 입지를 공고히 해왔다.

그의 가장 큰 강점은 거리 조절 능력과 카운터 타이밍이다. 무리한 난타전을 피하고, 상대의 공격을 유도한 뒤 정확한 스트라이킹으로 점수를 쌓는 스타일은 그의 트레이드마크로 꼽힌다. 여기에 다양한 킥 공격과 페인트 동작을 섞어 상대의 리듬을 끊는 경기 운영은 경험 많은 베테랑다운 노련함을 보여준다.

정성직은 체급 내 경쟁자뿐만 아니라, 상위 체급 강자들과의 대결에도 주저하지 않는 모습을 보여왔다. 이러한 도전적인 행보는 그를 단순한 챔피언이 아닌, MAX FC 전 체급을 대표하는 간판 파이터로 자리매김하게 했다. 이번 방어전 역시 자신의 입지를 다시 한번 증명할 중요한 무대가 될 전망이다.

무엇보다 이번 경기는 개인적인 의미가 남다르다. 지난해 논타이틀 매치에서 장동민에게 판정패를 당한 이후, 처음으로 성사된 공식 타이틀전 리매치이기 때문이다. 챔피언으로서의 자존심과 설욕의 의미를 동시에 안고 링에 오르게 된다.

장동민(사진 왼쪽)과 정성직의 파이팅 스타일은 완전히 다르다.
장동민(사진 왼쪽)과 정성직의 파이팅 스타일은 완전히 다르다.MAX FC 제공

무패의 도전자 장동민, 압박과 파괴력의 상징

도전자 장동민은 현재 MAX FC에서 가장 뜨거운 상승세를 타고 있는 선수 중 한 명이다. 슈퍼미들급과 헤비급 두 체급 랭킹 1위를 동시에 유지하고 있으며, MAX FC에서 9전 9승 5KO라는 압도적인 전적을 기록 중이다.

특히 주목받는 부분은 지난해 열린 'MAX FC 30'에서 보여준 경기력이다. 당시 헤비급에서 체급을 낮춰 -85kg으로 출전한 장동민은 챔피언 정성직과 논타이틀 매치를 치러 3라운드 3-0 판정승을 거두며 강렬한 인상을 남겼다. 이 승리는 단숨에 그를 타이틀전 최우선 도전자로 끌어올렸다.

장동민의 파이팅 스타일은 정성직과는 정반대에 가깝다. 강력한 펀치와 킥을 앞세운 전진 압박형 파이터로, 경기 초반부터 높은 템포로 상대를 몰아붙이며 주도권을 잡는 데 능하다. 연타와 콤비네이션을 통해 상대의 공간을 지우고, 체력과 피지컬을 앞세운 압박으로 경기를 지배하는 것이 특징이다.

정성직과의 첫 맞대결에서도 장동민은 이러한 장점을 극대화했다. 1, 2라운드에서 지속적인 압박과 유효타를 앞세워 근소하지만 확실한 우위를 점했고, 3라운드 들어 반격에 나선 정성직의 공격도 끝까지 버텨내며 승리를 지켜냈다.

지난 1차전에서도 양 선수의 대결은 명승부였다.
지난 1차전에서도 양 선수의 대결은 명승부였다.MAX FC 제공

스타일의 극명한 대비, 승부의 핵심은 '거리와 템포'

이번 타이틀전의 가장 큰 관전 포인트는 두 선수의 극명하게 대비되는 파이팅 스타일이다. 정성직이 거리 싸움과 정교한 운영을 중시하는 아웃복서라면, 장동민은 압박과 파괴력을 앞세운 인파이터형 스트라이커다.

경기 양상 역시 명확한 구도로 예상된다. 장동민이 초반부터 적극적으로 전진하며 빠른 템포로 경기를 풀어갈 경우, 정성직이 이를 어떻게 제어하며 자신의 페이스로 끌고 갈 수 있을지가 승부의 핵심이 될 전망이다. 반대로 정성직이 거리 조절에 실패할 경우, 장동민의 연속 공격에 고전할 가능성도 배제할 수 없다.

또 하나의 변수는 라운드별 체력 분배다. 장동민은 초반 강한 압박으로 점수를 쌓는 데 능하지만, 정성직은 후반으로 갈수록 안정적인 운영과 정확도로 흐름을 바꾸는 데 강점을 지닌다. 지난 맞대결에서도 이와 유사한 흐름이 연출된 바 있어, 이번 타이틀전에서는 그 양상이 어떻게 달라질지 관심이 쏠린다.

MAX FC 이용복 대표는 이번 메인이벤트에 대해 "정성직은 오랜 기간 MAX FC를 대표해 온 챔피언이며, 이번 경기는 그의 2차 타이틀 방어전이라는 점에서 의미가 크다. 장동민은 이미 논타이틀 경기에서 챔피언을 꺾은 강력한 도전자다. 두 선수의 스타일이 극명하게 갈리는 만큼 팬들이 충분히 만족할 수 있는 명승부가 될 것이라 확신한다"고 밝혔다.

'MAX FC 31 IN 익산' 메인이벤트는 단순한 챔피언십을 넘어, 세대교체의 신호탄이 될지 혹은 베테랑 챔피언의 건재함을 증명하는 무대가 될지를 가늠할 중요한 승부다. 젊고 강력한 무패의 도전자 장동민이 새로운 시대를 열 것인지, 아니면 경험과 기술을 앞세운 정성직이 다시 한번 챔피언의 가치를 증명할 것인지, 3월 14일 익산에서 그 답이 밝혀진다.

정성직 장동민 슈퍼미들급 타이틀전

