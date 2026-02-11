정성직 vs. 장동민, 기술과 압박의 충돌… 슈퍼미들급 벨트의 향방은?

MAX FC 제공

지난 1차전에서도 양 선수의 대결은 명승부였다.이번 타이틀전의 가장 큰 관전 포인트는 두 선수의 극명하게 대비되는 파이팅 스타일이다. 정성직이 거리 싸움과 정교한 운영을 중시하는 아웃복서라면, 장동민은 압박과 파괴력을 앞세운 인파이터형 스트라이커다.경기 양상 역시 명확한 구도로 예상된다. 장동민이 초반부터 적극적으로 전진하며 빠른 템포로 경기를 풀어갈 경우, 정성직이 이를 어떻게 제어하며 자신의 페이스로 끌고 갈 수 있을지가 승부의 핵심이 될 전망이다. 반대로 정성직이 거리 조절에 실패할 경우, 장동민의 연속 공격에 고전할 가능성도 배제할 수 없다.또 하나의 변수는 라운드별 체력 분배다. 장동민은 초반 강한 압박으로 점수를 쌓는 데 능하지만, 정성직은 후반으로 갈수록 안정적인 운영과 정확도로 흐름을 바꾸는 데 강점을 지닌다. 지난 맞대결에서도 이와 유사한 흐름이 연출된 바 있어, 이번 타이틀전에서는 그 양상이 어떻게 달라질지 관심이 쏠린다.MAX FC 이용복 대표는 이번 메인이벤트에 대해 "정성직은 오랜 기간 MAX FC를 대표해 온 챔피언이며, 이번 경기는 그의 2차 타이틀 방어전이라는 점에서 의미가 크다. 장동민은 이미 논타이틀 경기에서 챔피언을 꺾은 강력한 도전자다. 두 선수의 스타일이 극명하게 갈리는 만큼 팬들이 충분히 만족할 수 있는 명승부가 될 것이라 확신한다"고 밝혔다.'MAX FC 31 IN 익산' 메인이벤트는 단순한 챔피언십을 넘어, 세대교체의 신호탄이 될지 혹은 베테랑 챔피언의 건재함을 증명하는 무대가 될지를 가늠할 중요한 승부다. 젊고 강력한 무패의 도전자 장동민이 새로운 시대를 열 것인지, 아니면 경험과 기술을 앞세운 정성직이 다시 한번 챔피언의 가치를 증명할 것인지, 3월 14일 익산에서 그 답이 밝혀진다.