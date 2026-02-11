시작 5분 전 취소된 '라이프 오브 파이', 돋보인 배우 박정민의 대처

샘컴퍼니 SNS 갈무리

소속사를 통해 공지된 배우 박정민의 사과문그런 점에서 동일한 배우들이 출연하는 회차를 추가로 편성하고, 취소 회차와 동일한 좌석을 관객에게 제공한다는 <라이프 오브 파이>의 보상 방안은 인상적이다. 11일에는 제작사뿐만 아니라 귀책 사유가 없는 배우 박정민도 책임을 통감하며 직접 사과문을 발표했다.박정민의 소속사 샘컴퍼니의 SNS를 통해 발표된 사과문에 따르면 재공연은 배우 박정민의 제안이었다고 한다. 박정민은 "대안 없는 사과는 되레 무책임한 행동이 될 것이라는 생각"에 스스로도 대안을 고민했고, "제작사 측에 특별 회차 편성에 대한 의견을 드렸고, 제작사도 기꺼이 받아들여주셨다"고 전했다.배우가 직접 사과문을 통해 유감을 표명한 것도 이례적일 뿐 아니라, 직접 재공연을 제안하는 등 적절한 대안을 고민했다는 점도 인상적이다. 사과문을 접한 관객들은 박정민의 책임감 있는 대처를 칭찬하는 한편, 제작사의 미흡한 대처를 문제삼기도 했다. 사과문이 포함된 게시물에는 "배우도 관객과 마찬가지로 통보당하고 무대를 빼앗겼는데, 왜 배우가 총알받이가 되어야 하는가", "오히려 제작사 측에서 배우의 사과문 같은 결의 진심 어린 사과를 했다면 좋았을 것" 등의 댓글이 달렸다.한편 <라이프 오브 파이> 재공연이 설 연휴인 16일에 진행된다는 점도 비판의 대상이 됐다. 귀향 또는 가족 행사를 이유로 시간을 내기 어려운 설 연휴를 피해 재공연 일정을 잡는 것이 바람직하다는 지적이다.불가피한 상황에 따른 공연 취소는 출연진과 관객의 안전을 위해서도 필요하다. 문제는 이후의 대처이다. 재공연을 결정하고, 관객에게 재공연 관람 또는 추가 환불 여부를 선택할 수 있도록 한 대안은 좋은 선례가 될 것으로 보인다. 이를 계기로 당일 공연 취소에 대한 보상 방안이 공연계에서 활발히 논의되길 바란다. 뿐만 아니라 꾸준히 제기되어온 비수도권 관객을 고려한 보상 문제도 함께 논의되어야 할 것이다.