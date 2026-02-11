시작 5분 전 취소된 '라이프 오브 파이', 돋보인 배우 박정민의 대처

2월 10일 공연 <라이프 오브 파이>의 저녁 공연이 시작 5분 전 돌연 취소됐다. 해당 회차에는 인기 배우 박정민이 출연할 예정이었다. 박정민의 인기에 힘입어 기존에 공연을 즐기던 애호가들뿐 아니라 영화, 드라마를 주로 즐기던 관객들까지 극장을 찾았다. 공연 취소로 발걸음을 돌려야 했던 관객들은 당일 현장에서의 부정확한 안내, 향후 보상 방안에 대한 공지가 적절히 이루어지지 않았다고 아쉬움을 토로했다.
이후 제작사를 통해 공지된 바에 따르면, <라이프 오브 파이>는 10일 공연 전 최종 점검에서 조명 기기 오류가 발생했다. 제작사 에스앤코 측은 SNS 공지를 통해 "지속적인 복구 작업에도 원인불명의 오작동이 발생했다"며 "안전을 최우선으로 고려하여 공연 취소를 결정하게 되었다"고 설명했다.
이와 더불어 보상 방안도 제시했다. 취소 당일에는 티켓 가격의 110% 환불을 보상 방안으로 제시했고, 11일 동일한 출연진으로 특별 회차를 편성하고 해당 회차에 동일한 좌석을 제공하는 보상 방안도 제시됐다. 다가오는 16일 진행되는 추가 공연 관람을 희망하는 관객에게는 동일한 좌석의 티켓을 제공함과 동시에 10%의 부분 환불을 진행하고, 관람을 희망하지 않는 관객에게는 110% 환불을 진행한다는 방침이다.