'비밀의 숲' 영검-동재, 넷플릭스에서 뭉친다

대한민국 '최연소 1억 배우' 하정우는 아직 배우로서 신예에 가까웠던 2005년 드라마 <프라하의 연인>에서 대통령의 딸이자 주인공 윤재희(전도연 분)의 경호원 안동남을 연기하며 대중적 인지도를 높였다. 하정우는 <프라하의 연인> 이후 드라마 <히트>와 영화 <추격자>를 통해 스타 배우로 도약했고 2008년 9월에 개봉한 영화 <멋진 하루>에서 '칸의 여왕'에 등극한 전도연과 3년 만에 공동 주연으로 재회했다.
2013년에 방송된 SBS 드라마 <상속자들>에서 박신혜는 두 남자 주인공의 사랑을 동시에 받는 히로인 차은상 역을 맡았고 보이그룹 제국의 아이들 출신 박형식은 제국고의 분위기 메이커 조명수를 연기했다. 당시만 해도 배우로서 박신혜와 박형식의 위상 차이는 상당히 컸지만 꾸준한 활동을 통해 배우로 입지를 굳힌 박형식은 2024년 드라마 <닥터 슬럼프>에서 박신혜의 상대역을 맡으며 자신의 성장을 증명했다.
하정우나 박형식처럼 세월이 흐른 후 배우 생활 초창기에 조연을 맡았던 작품의 주연 배우와 상대역 또는 공동 주연으로 재회하는 경우가 있다. 13일 공개되는 넷플릭스 드라마 <레이디 두아> 역시 2017년 스릴러 드라마의 명작으로 꼽히는 작품에서 나란히 준·주연으로 출연했던 두 배우가 재회하는 작품이다. <비밀의 숲>에서 영은수 검사를 연기했던 신혜선과 서동재 검사 역을 맡았던 이준혁이 그 주인공이다.
'믿고 보는' 신혜선의 데뷔 첫 OTT 드라마