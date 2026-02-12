'비밀의 숲' 영검-동재, 넷플릭스에서 뭉친다

tvN 화면 캡처

이준혁에게 <비밀의 숲> 서동재는 '또 하나의 자아'라고 해도 좋을 만큼 배우 인생을 대표하는 캐릭터였다.2007년 타이푼의 뮤직비디오를 통해 데뷔한 이준혁은 2007년 SBS 주말드라마 <조강지처클럽>에서 한씨 삼남매의 막내 한선수를 연기하며 얼굴을 알렸고 그 후 <수상한 삼형제>와 <시티홀>, <시티헌터> 등 여러 작품에 출연했다. 이준혁은 2012년 KBS 드라마 <적도의 남자>에서 소시오패스 이장일을 연기했는데 데뷔 첫 악역임에도 뛰어난 몰입감으로 좋은 연기를 보여주면서 호평을 받았다.<적도의 남자>를 끝낸 후 현역으로 입대해 병역 의무를 마친 이준혁은 <내 생애 봄날>과 <파랑새의 집>, <맨몸의 소방관> 등에 출연했고 2017년 <비밀의 숲>에서 자격지심으로 뭉친 비리검사 서동재를 연기했다. <비밀의 숲1>에서 준·주연급이었던 서동재는 2020년 <비밀의 숲2>에서 확실한 주연으로 비중이 커졌고 2024년에는 서동재를 주인공으로 한 스핀오프 <좋거나 나쁜 동재>가 제작 및 방송되기도 했다.2017년과 2018년 '쌍천만'을 기록한 영화 <신과 함께-죄와 벌>, <신과 함께-인과 연>에서 엘리트 군인이자 악역 박무신 중위 역을 맡은 이준혁은 2019년 <60일,지정생존자>에서 테러를 모의한 악역 오영석을 연기했다. 그렇게 악역 이미지를 쌓아가던 이준혁은 2020년 MBC 드라마 <365: 운명을 거스르는 1년>에서 뺀질 거리지만 유능한 강력계 형사 지형주 역을 잘 소화하며 다양한 캐릭터가 가능한 배우로 인정 받았다.이준혁은 2023년 <범죄도시3>에서 메인 빌런이자 신종마약범죄사건의 배후 주성철을 연기했다. 이준혁은 주성철 역을 소화하기 위해 20kg 넘게 증량하고 강도 높은 운동으로 체격을 키우며 마석도 형사(마동석 분)에도 밀리지 않는 큰 체구를 선보였다(물론 싸움에선 한참 밀렸지만). 작년엔 SBS 드라마 <나의 완벽한 비서>에서 다정한 싱글대디로 변신해 한지민과 달달한 로맨스 연기를 선보였다.지난 4일 개봉한 영화 <왕과 사는 남자>에 금성대군 역으로 특별 출연한 이준혁은 <레이디 두아>에서 <비밀의 숲> 이후 신혜선과 8년7개월 만에 재회한다. 이준혁은 <레이디 두아>에서 허를 찌르는 통찰력으로 높은 검거율을 자랑하는 서을경찰청 강력범죄 수사대 1팀장 박무경 경감을 연기한다. 이준혁은 <레이디 두아> 이후에도 티빙의 <로또 1등도 출근합니다>와 SBS의 <각성>에 출연할 예정이다.