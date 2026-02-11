임윤택 13주기, 울랄라세션의 이 무대가 떠올랐습니다

"살아봤자 100살도 못 사는 인생, 멋지게 살고 가자."

"마지막에 '참 멋있게 살다 간 사람'이라는 말을 듣고 싶다."

"내가 먼저 가더라도, 슬퍼만 하지 말고 옛날을 회상하며 웃을 수 있었으면 좋겠다."

2026년 2월 11일은 그룹 '울랄라세션'(김명훈, 박승일, 박광선, 임윤택) 의 리더 "임윤택"이 세상을 떠난 지 13년이 되는 날이다. 그는 지난 2011년 Mnet 오디션 프로그램 <슈퍼스타K> 시즌 3에 울랄라세션 리더로 출연했다. 당시 뛰어난 가창력과 화려한 무대 매너 등으로 화제를 모았고 시즌3 최종 우승을 거머쥐었다. 그의 이름 앞에는 여전히 많은 수식어가 붙는데, 임윤택은 생전에 인터뷰 등에서 이런 말을 많이 했다.임윤택은 자신의 시간을 비극의 주인공으로 남기고 싶어 하지 않았다. 오히려 어떻게 기억될 것인지 끝까지 고민했던 사람이었다. 그래서 그의 13주기를 돌아보는 방식도 달라야 한다고 생각한다. 오히려 자신을 알던 사람들이 모였을 때 슬퍼하기보다, 옛날을 떠올리며 웃을 수 있기를 바랐기 때문.임윤택은 또 언론과의 인터뷰에서 "달팽이처럼 느리게 가고, 거북이처럼 느리게 가더라도 자신이 가는 길이 어디인지, 목표가 분명하다면 속도에 연연하거나 불안해하지 않았으면 좋겠다"는 말도 남겼다. 그의 말은 누군가에게 건네는 조언이라기보다는 자신의 삶을 표현하는 한 줄의 문장이었다. 울랄라세션의 무대는 그 말을 그대로 옮겨 놓은 결과였다. 그를 추억하며 울랄라세션이 남긴 몇 장면을 되새겨봤다.