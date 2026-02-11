'FA 실패작' 평가받은 한화 유격수, '50억 몸값' 해낼까?

한화이글스

한화에서 재회한 강백호(좌)와 심우준(출처: 한화 구단 SNS)특히 전 소속팀인 KT 위즈 시절, 동료이자 절친한 사이였던 강백호의 합류는 서로에게 긍정적인 효과를 줄 것으로 예상된다. 심우준 역시 강백호가 중심 타선을 이끌어주면 자신은 부담없이 자신의 역할에 집중할 수 있다며 첫 시즌과 비교해 더 활발한 주루 플레이도 보일 수 있다는 자신감을 드러냈다.지난해 부진에도 불구하고 심우준에 대해 믿음을 유지했던 한화 김경문 감독 역시 올시즌엔 더 잘할 것 같다며 기대를 보이고 있다. 지난해 11월 미야자키 마무리 캠프부터 성실하게 땀 흘려온 과정을 지켜본 김 감독의 근거 있는 신뢰다.공격에서의 아쉬움과 별개로, 심우준의 유격수 수비는 한화 마운드에 안정감을 선사했다는 평가를 받고 있다. 수비에서만큼은 팀 전력에 기여했다고 첫 시즌을 자평한 심우준은 지난해 이후 2루수로 전향해 키스톤 콤비로 호흡을 맞추고 있는 하주석과 함께 수비상 석권을 목표로 하고 있다. 지난해 100경기에 출장하지 못한 이 둘이 풀타임 활약을 보인다면 한화 내야의 수비력은 한층 더 안정될 수 있다.