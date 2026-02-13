앞으로 3년 뒤, 'AI판사'가 사형을 결정하면 생기는 일

(*영화의 전개와 결말을 알 수 있는 내용이 포함되었습니다.)
"판사는 식사 전보다 식사 후에 관대하다"는 말을 법조계의 농담으로 치부할 순 없어 보인다. 2011년 이스라엘 가석방 위원회의 가석방 허가율에 관한 연구는 '배고픈 판사'의 까칠함을 입증했다. 반대로 배가 부르면 관대해졌다.
물론 '배고픈 판사'의 까칠함이 순수하게 배고픔 때문인지, 아니면 다른 요인이 작용했기 때문인지에 관한 학계의 논쟁은 해소되지 않았다. 분명한 것은 인간 재판관이 생물학적 피로나 외부 환경에 영향을 받으며 그것들 외에도 사회적 편견이나 정치적 신념 같은 '소음(Noise)'에 취약한 불완전한 존재라는 사실이다.
티무르 베크맘베토브 감독의 신작 <노 머시: 90분>은 바로 이 인간적 한계를 극복하기 위해 등장한 'AI 판사'가 사형을 결정하는 가장 극단적인 권력을 쥐었을 때 벌어지는 일을 그린다. 영화는 AI가 사법 시스템을 장악한 2029년을 배경으로, 자신과 한 팀인 AI 시스템에 의해 "무고하게" 아내 살해범으로 지목된 형사 레이븐(크리스 프랫 분)의 90분 사투를 다룬다.
'스크린라이프' 기술의 확대