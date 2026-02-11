FC서울 패배 속 빛났던 '2007년생 MF' 손정범 활약

한국프로축구연맹

지난달 28일 중국 하이난 미션힐즈풋볼트레이닝센터에서 진행된 2026 K리그 동계 전지훈련 당시의 FC서울 손정범 선수의 모습.FC서울 입장에선 2026년 첫 공식전 패배였지만, 2007년생 '루키' 손정범 활약은 인상적이었다.김기동 감독이 이끄는 FC서울은 10일 오후 7시(한국시간) 일본 효고현 고베에 자리한 미사키 공원 경기장에서 열린 '2025-26시즌 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE)' 리그 스테이지 동아시아 그룹 7차전에서 비셀 고베에 2-0으로 패배했다. 이로써 서울은 2승 3무 2패 승점 9점으로 6위에, 고베는 5승 1무 1패 승점 16점으로 선두 자리를 지켰다.올해 첫 공식전을 치르는 서울은 반드시 승점 3점이 필요했다. 동아시아 그룹에서 총 6경기를 치른 가운데 16강 직행이 가능한 5위에 자리하면서 유리한 고지를 점했었지만, 마지노선인 9위 강원과 단 2점 차이로 다소 아슬아슬한 상황이었다. 고베 원정에서 승점 3점을 쟁취하게 되면, 히로시마와의 최종전을 부담 없이 준비할 수 있었다.김 감독도 9일 진행된 사전 기자회견에서 "팬들에게 좋은 내용과 결과를 보여줄 수 있도록 노력하겠다"라고 강력한 의지를 드러냈다. 서울은 꺼낼 수 있는 최고 전력을 뽑았다. 최후방에 구성윤 골키퍼를 필두로 김진수·로스·이한도·최준·송민규·바베츠·손정범·정승원·안데르손·후이즈가 선발로 경기장을 밟았다.고베가 분위기를 주도했고, 전반 13분에는 무토가 득점을 기록했으나 오프사이드로 취소되면서 서울은 안도의 한숨을 내쉬었다. 이후 별다른 장면은 나오지 않으면서 전반은 종료됐다. 후반에도 비슷한 흐름이 형성됐고, 결국 후반 23분 무토가 강력한 오른발 슈팅으로 선제골을 터뜨렸다. 기세를 이어 고베는 후반 26분 이데구치가 중거리 슈팅으로 추가 골을 완성했다.이후 결정적인 장면은 나오지 않았고, 경기는 고베의 승리로 귀결됐다.완벽한 패배였다. 지난 시즌 리그 6위에 머무르면서 아쉬움이 가득했던 한 해를 보냈던 이들은 반등하기 위해 겨울 이적시장에서 강력한 투자를 단행했다. 리그에서 수준급 활약을 선보인 송민규·후이즈·구성윤을 품었고, 외인 진용에는 바베츠·로스와 같은 걸출한 자원들을 손에 넣으면서 전력 강화에 성공했다.기대감이 상당했으나 경기력은 합격점을 받기에 다소 무리가 있었다. 전반에는 유효 슈팅 2개를 기록하면서 잠시 몰아치는 분위기가 형성됐지만, 그게 다였다. 후반에는 일방적으로 밀리는 흐름이 나왔고, 지난해 약점으로 지적받았던 수비에서 연속해서 불안한 모습을 노출하며 고베에 무릎을 꿇었다. 또 영입생들의 활약도 미진했다.이처럼 완벽한 패배를 당한 상황 속 상처에 연고가 될 수 있는 활약을 선보인 자원이 있었다. 바로 2007년생 미드필더 손정범이다. FC서울의 유스 시스템인 오산중·오산고등학교를 거치면서 주목을 받았던 그는 이번 시즌을 앞두고 고필관과 함께 프로 무대에 불려왔다. 프리시즌 경기부터 인상적인 활약상으로 팬들의 기대감을 받았던 그는 고베를 상대로 프로 데뷔전을 치렀다.4-4-2 전형에서 바베츠와 함께 3선을 형성했던 그는 데뷔전이라고는 믿기지 않을 정도의 적응력으로 경기장에 녹아들었다. 184cm의 훌륭한 신체 조건을 보유한 그는 수비 시에는 영리한 위치 선정과 왕성한 활동량을 통해 고베 공격을 적절하게 제어했고, 공격 상황에서는 순간적으로 2선 지역까지 침투하면서 킬러 패스를 넣는 모습을 보여줬다.전반 32분에는 경합을 통해 상대 볼을 가져왔고, 이어 전반 41분에도 영리한 탈압박을 통해 중원에서 존재감을 뽐냈다. 또 전반 막판에는 페널티 박스 앞에서 고베 수비 라인을 순식간에 허무는 전진 패스를 성공시키면서 팬들의 박수를 받기도 했다. 후반에도 활약은 이어졌다. 후반 19분에는 상대 드리블을 막아내는 장면을 연출했다.손정범은 송민규·후이즈·안데르손과 같은 걸출한 선배들이 교체로 나가는 상황 속에서도 김 감독의 신뢰를 굳게 받았고, 85분을 소화하면서 인상적인 모습을 보여줬다. 그는 패스 성공률 73%, 크로스 성공 1회, 상대 진영 패스 성공 12회, 드리블 성공 1회, 태클 성공 2회, 가로채기 1회, 경합 성공 5회를 기록, 데뷔전을 성공적으로 치렀다.패배라는 결과물은 상당히 아쉽지만, 서울로서는 손정범이라는 카드가 생겨 고무적이다. 이번 시즌부터 22세 이하 출전 규정이 폐지되는 가운데 팀은 연령과 상관 없는 즉시 전력감을 사용할 수 있으나 미래 전력을 생각한다면 루키들을 써야만 한다. 또 이를 잘 성장시킨다면 유럽 구단에 이적료를 받고 팔 수 있기에, 손정범 옵션은 반가운 상황으로 보인다.또 현재 스쿼드를 생각하면 3선과 2선을 채워줄 수 있는 손정범은 큰 힘이 될 수 있다. 당장 이번 겨울 이적시장에서는 류재문이 자유 계약을 통해 대구로 떠났다. 이승모·황도윤과 함께 수준급 미드필더 바베츠가 들어왔으나 리그·ACLE·코리아컵을 소화해야만 하는 서울로서는 깊이를 더해줄 수 있는 카드가 절실했다.이런 상황 속 '루키' 손정범이 첫 경기만에 모든 고민을 해결할 수 있는 활약을 선보이면서 김기동 감독의 눈도장을 확실하게 찍었다.한편, 서울은 국내로 귀국해 오는 17일(화) 홈에서 산프레체 히로시마와 아시아 챔피언스리그 엘리트 조별리그 최종전 일전을 치르게 된다.