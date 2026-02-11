아들이 홀로 남은 엄마와 집밥 먹기를 거부하는 진짜 이유

㈜바이포엠스튜디오

영화 <넘버원> 스틸컷영화는 우와노 소라 소설 <어머니의 집밥을 먹을 수 있는 횟수는 328번 남았습니다>를 원작으로 한다. 단편의 이야기를 늘려 아들과 엄마가 운명을 헤쳐 나가는 과정을 담담하게 담았다. <거인>으로 제36회 청룡영화상에서 신인감독상을 받은 김태용 감독의 첫 상업영화다.감독은 데뷔작 <거인>의 영재와 <넘버원>의 려은을 자신의 페르소나라고 밝히며 연출 톤 변화의 성장과 변화를 전했다. 가족의 형태와 의미가 변화된 현대 사회에서 소통의 부재를 상기하도록 했다. 따라서 려은은 소원해진 모자 사이를 잇는 가교 역할이자 든든한 버팀목이다. '결핍은 결점이 아닌 가능성'이란 따스한 목소리로 힘든 세상을 살아가는 모두에게 위로를 건넨다.아들 하민 역에 최우식은 아이같이 화사한 얼굴에서 점차 그늘이 드리워진 얼굴 변화를 섬세하게 표현했다. <거인> 이후 12년 만에 김태용 감독과 재회해 첫 사투리 연기에 도전하며 애틋한 마음을 전한다.엄마 은실을 맡은 장혜진은 아들을 걱정하며 동동거리다가도 씩씩하게 삶을 꾸리는 인물이다. 남편과 장남을 잃고 실의에 빠져 있을 법도 하지만 하민을 위해 다시 일어선다. 슬픔에 매몰되지 않고, 무조건적인 희생도 하지 않는, 진화된 한국 엄마이다. 은실이 슬픔을 이겨내는 방법은 아들이 먹을 음식을 정성스레 준비하는 과정 자체다. 말 한마디 살갑게 하는 것보다 맛있는 한 끼를 차리는 게 은실에게는 사랑을 전하는 도구다.부산 출신답게 다양한 노포가 등장한다. 영화를 보고 나면 부산으로 여행을 떠나고 싶은 마음이 커진다. 영화 속 로케이션은 대부분 김태용 감독과 장혜진 배우의 추억이 담긴 장소로 채워졌다. 경상도 출신이면 반가울 소고기뭇국과 콩잎 절임이 향수를 부른다.