"똑똑한 여자를 얻다 써?"... 막말 듣던 여자들이 서로를 지키는 법

금보와 복희는 서로 티격대면서도 필요할 때 힘을 합치고 돕는다.tvN
바로 이 조직에 '미쓰 홍' 금보가 고졸 여직원으로 위장해 들어간다. '여의도 마녀'라 불릴 만큼 철저하게 비리를 찾아내는 증권감독원의 에이스 금보, 그는 한민증권의 비리를 캐내려 잠입수사를 시작한다.
스무 살 여상 졸업생으로 위장한 금보는 다른 여직원들처럼 유니폼을 입고 일한다. 근무 시간 내내 수시로 이런 말을 듣는다.
"커피 좀 타와."
"거기가 어디라고 앉아?"
"똑똑하고 노안인 여자애를 어디다 써?"
드라마 속 대부분의 여직원들은 자괴감을 느끼면서도 이런 모욕을 참아내며 지낸다. 금보는 다르다. 작전상 필요할 때는 전략적으로 이 말을 못 들은 척 무시하다가도 선을 넘으면 돌직구를 날린다. 3회의 "여자들은 참 살기 편해. 미인계, 육탄전 이런 거 부릴 시대가 아닌데 그치?"라고 비아냥거리는 중일에게 "차중일 부장님. 그 입 좀 다무세요. 이제 그런 시대 아니니까"라고 응수하는 모습은 2026년을 살아가는 내게도 속 시원한 장면이었다.
금보는 어떻게 다른 여사원과 다르게 이렇게 당당할 수 있었을까? 금보가 나는 '증권감독관'이라는 정체성을 잃지 않았기에 가능한 태도 아니었을까. 독립되고 뚜렷한 정체성을 가지고 있는 금보는 자신의 가치를 가부장 조직의 평가에 의존하지 않는다. 때문에 '막말'에도 주눅이 들지 않고 대응할 수 있었을 거다.
게다가 금보 곁에는 기숙사 룸메이트 3인방 복희(하윤경), 미숙(강채영), 노라(최지수)가 있었다. 고졸 출신으로 유일하게 사장 비서 자리까지 올라간 복희는 가정폭력 생존자다. 복희는 친오빠의 폭력에서 벗어나기 위해 회사를 자주 바꿔가며 악착같이 돈을 모은다. 미숙은 미혼모지만, 생계를 위해 딸 봄(김세아)을 보육원에 맡기고 기숙사 생활을 한다. 봄의 아빠는 임신 소식을 듣고 연락이 끊겼다. 둘은 모두 남성의 폭력으로 인해 고생하는 처지다.
노라는 스스로는 원하지 않지만, 필범과 이혼한 엄마 인자(변정수)가 원해서 회사에 입사하고 후계자 구도 속으로 떠밀린다. 하지만 또 다른 후계자 후보인 필범의 손자 알벗(조한결)과는 처지가 다르다. 알벗 역시 스스로가 기업을 이어받길 원하진 않지만, 그럼에도 그는 '본부장'이다. 하지만, 노라는 고졸 신입사원과 똑같은 대우를 받는다. 노라는 복희와 미숙과는 달리 기득권 세력에 속하기도 하지만, 자신의 의사와 상관없이 '도구'로 쓰인다는 면에서 역시 가부장 사회의 폭력에 노출된 존재다.
4인방의 연대