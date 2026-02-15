"똑똑한 여자를 얻다 써?"... 막말 듣던 여자들이 서로를 지키는 법

▲미쓰 홍과 기숙사 룸메이트들은 비리의 온상 한민증권에 균열을 낸다. tvN

이들과 금보는 각자의 비밀을 간직한 채 한 집에서 생활한다. 그리고 그 비밀 때문에 경계하고 의심하기도 한다. 하지만, 서로를 대하는 마음엔 '연민'이 있다. 금보가 회사에서 중일에게 대들다 부당한 업무 지시를 받았을 때, 금보에게 늘 퉁명스럽던 복희는 금보를 돕는다(3회). 미숙의 딸 봄의 존재가 알려졌을 때도, 이들은 불편을 감수하고라도 봄을 받아들인다. '원칙주의자' 금보는 봄이 기숙사에서 지내는 걸 반대하기도 하지만, 봄이 아팠을 때 봄을 도우며 결국 봄과 우정을 쌓아간다.



연민을 가지고 서로를 대하는 이들은 누군가가 '폭력'에 노출되었을 때는 연대해 힘을 모은다. 6회 가정 폭력범인 복희의 오빠가 출소해 복희가 두려워할 때 이들은 함께 대응하면서 서로를 돕는다. 때론 티격태격하기도 하지만, 힘든 순간에 함께 해주는 이들의 자매애는 자기 자신과 서로를 지켜가는 힘이 되어 준다.



물론, 모든 여성이 이들과 같은 건 아니다. '명예 남성'으로 여성들을 더욱 도구로 대하는 송주란 실장(박미현), 그리고 오직 남성의 눈에 들어 딸을 이용해 부를 누리고자 하는 노라 엄마 인자도 있다. 이들은 어쩌면 가부장 사회에서 살아남기 위해 자신을 도구화하기로 마음먹은 이들일 테다. 하지만 6회 인자는 주란에게 "자기야 내가 남자한테 기대서 한심하게 사는 여자로 보여? 그럼 넌 나와 뭐가 다른데?"라고 말하듯, 이들 역시 남성 의존적인 자신들의 한계를 알고 있는 듯했다. 앞으로 극이 진행되면서 이들이 자신을 세워가는 과정도 그려지면 좋겠다.



드라마가 중반을 넘어섰지만, 여전히 금보의 첩보전은 별다른 성과를 내지 못하고 있다. 하지만, 자기 자신에게 확신을 갖고 당당히 대응하는 금보는 여성들을 '수동적'으로만 봤던 한민증권의 직원들에게 경종을 울리고 있다. 또한 서로 다른 처지를 연민의 눈으로 바라보고 필요에 따라 힘을 모으는 여성 4인방의 연대는 한민증권 비리의 온상들에게 조금씩 타격을 주고 있다.



현실에서도 이런 여성들의 당당함과 연대가 있었기에 1990년대보다는 조금 더 평등한 오늘을 살게 된 것 아닐까. 이들처럼, 스스로에게 확신을 갖고, 타인을 연민의 마음으로 대하면서 연대할 수 있다면 우리 역시 조금 더 나은 미래를 만들어 갈 수 있으리라 믿는다.

