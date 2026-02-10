아이브가 하면 EDM도 다르다, 더욱 견고해진 자신감

스타쉽엔터테인먼트

아이브 (IVE)약 3년 만에 내놓는 정규 음반의 도입부를 책임지는 곡답게 'BANG BANG'은 시작부터 예사롭지 않은 사운드를 들려준다. 서부 영화 속 총잡이들의 결투 장면을 떠올리게 만드는 인트로는 단번에 긴장감을 끌어올린다. 뒤이어 울려 퍼지는 EDM 특유의 직선적인 비트와 역동성은 약 3분에 가까운 러닝타임 동안 쾌감을 안겨준다.곡의 후렴구에서 반복적으로 사용되는 "Bang Bang"이라는 문구는 중독성을 넘어, 청자를 탈출구 없는 미로 안에 스스로를 가두는 역할을 한다. 과거 셰어(Cher)를 비롯해서 비교적 최근에는 아리아나 그란데·제시 제이·니키 미나즈가 발표한 'Bang Bang' 같은 '동명이곡'(같은 제목 다른 노래)들이 강한 인상을 남겼듯이 아이브의 'BANG BANG' 역시 단번에 또렷한 인상을 남긴다.'ELEVEN', 'After LIKE', 'LOVE DIVE' 등 데뷔 초반 팀의 색깔을 확실히 구축했던 곡들과는 사뭇 다른, 직선적이면서도 속도감 있는 비트의 이 곡은 기대 이상으로 아이브와 멋진 조화를 이룬다. 기존 히트곡들과의 차별화를 도모함과 동시에, '아이브 버전 3.0'이라 불러도 손색없는 진화의 과정을 확인할 수 있다.