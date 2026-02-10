AI 만난 대량살상무기, 인간이 언제까지 통제 가능할까?

'무기'는 인류의 역사와 함께해온 도구이자, '공포의 발명품'으로 꼽힌다. 2024년 기준 글로벌 100대 방산업체 매출은 약 1000조원, 인건비 포함 전 세계 국방비 총액은 3883조원에 이른다. 고대의 냉병기에서 총, 탱크,핵무기까지 최첨단 기술이 더해진 살상무기는 오늘날까지 세계사에 영향을 미친다.
9일 방송된 tvN <벌거벗은 세계사>에서는 '무기혁명, 세계사를 바꾼 살상무기의 진화'편이 그려졌다. 무기는 인류 생존의 역사에서 필수적인 도구이자 현대 과학의 발전에도 영향을 미쳤다. 고대에는 칼이나 창, 활 등이 무기의 주류였다면, 중국에서 '화약'이 개발되며 전쟁 무기의 성능이 비약적으로 성장한다.
중국 당나라 말기인 9세기부터 도교의 연단술사들이 불로장생약을 만들려다 숯, 유황, 초석의 혼합으로 우연히 화약을 발명했다. 11세기 송나라 시대에 접어들며 화약 제조법이 본격적으로 등장하며 화기 발전의 기초가 됐다. 13세기에는 몽골의 정복전쟁으로 인하여 화총과 화포 등의 무기가 비약적으로 발전하면서, 냉병기와 공성전의 시대는 막을 내리게 된다.
위협적으로 진화한 무기