프로농구 사상 첫 '감독 지각' 소동, 김효범 감독 징계받나

프로농구 경기에서 감독이 경기장에 '지각'하는 초유의 사건이 발생했다. 지난 9일 오후 7시 경기도 수원 kt 소닉붐 아레나에서 열린 '2025-2026 LG전자 프로농구' 수원 kt와 서울 삼성의 경기에서는 삼성 사령탑인 김효범 감독이 자리를 비운 사태에서 경기가 시작됐다.삼성 구단측은 경기 직전 김효범 감독이 '개인 사유'로 경기에 늦게 온다는 사실만 밝혔다. 이로써 김 감독은 경기 전 진행되는 '사전 인터뷰'에 불참했고, 경기가 시작되고 전반이 끝날 때까지도 벤치에 앉지 못해 코치들이 대신 경기를 지휘해야 했다.구단이 밝힌 바에 따르면 김효범 감독은 2쿼터 진행중에 경기장에 겨우 도착했다. 다행히 후반에는 벤치에서 경기를 정상적으로 지휘했다. 삼성은 전반전을 사령탑 없이 치르고도 선전하며 48-41로 오히려 KT에 리드를 잡았다. 김효범 감독이 복귀한 3쿼터에는 77-64, 13점 차로 더 점수차를 벌렸다.하지만 삼성은 김효범 감독이 지휘했던 마지막 쿼터를 버티지 못하고 16-29로 크게 밀리며 결국 동점을 허용했다. 연장전에서 KT 강성욱의 3점포와 데릭 윌리엄스의 쐐기 자유투를 내주며 접전 끝에 결국 101대 104로 KT에 역전패를 당했다.삼성은 앤드류 니콜슨이 34득점 11리바운드, 이관희가 18득점, 이규태가 17득점을 각각 기록하며 분전했으나 후반에 수비가 무너진 게 뼈아팠다. KT는 데릭 윌리엄스가 29득점, 루키 강성욱이 23득점 10어시스트로 더블더블을 달성하며 승리의 수훈갑이 됐다. KT는 20승 20패로 5할 승률을 회복하며 단독 5위에 올랐고, 4연패에 빠진 삼성은 12승 27패로 9위에 머물렀다.지각 사태에 대역전패까지 당하며 고개를 숙인 김효범 감독은, 경기후에도 지각 사유에 대해서는 끝까지 명확한 해명을 내놓지 않았다. 김 감독은 취재진에게 "피치 못할 일이 있었다. 갑작스러운 일이라서 사전에 알릴 수도 없었다. 사유는 개인적인 일을 공유드리긴 어렵다"고 답하며 설명을 피했다.그럼에도 김 감독은 취재진의 거듭된 질문에 "농구는 농구고 감정팔이를 하고 싶지 않다"면서도 "가족이 상을 당해서 힘들어 하고 있는 것은 맞다"고 답했다. 김효범 감독은 지난달 29일 안양 정관장과 경기를 앞두고 장모상을 당한 사실이 알려진 바 있다. 자세한 설명은 없었지만, 이번 지각 소동도 가족사와 관계된 문제임을 우회적으로 드러낸 대목이다.30년 역사의 프로농구에서, 감독이 개인사유로 지각을 하여 경기 중반까지 벤치를 지키지 못했다는 것은 사상 초유의 사건이었다. 물론 감독도 사람이니 때로는 돌발상황에 직면할 수 있고, 실수도 할 수 있다. 하지만 삼성 구단 측에서도 김효범 감독이 늦는다는 사실을 경기 1시간 정도 전에야 알았던 것으로 알려졌다.김 감독은 지난달 29일에는 갑작스럽게 비보를 듣고 장례식장을 오가면서도 당일 정관장 전에서 정상적으로 경기를 지휘하며 승리까지 이끈 바 있다. 이때는 힘든 상황에서도 '공과 사'를 철저히 구분하는 프로의식을 보여준 김 감독에게 위로와 격려가 쏟아졌다.반면 11일 만의 KT전에서는 정반대의 장면이 벌어졌다. 차라리 미리 양해를 구하고 아예 경기에 결장했더라면 사안이 심각해지지는 않았을 것이다. 또한 약속된 시간 내에 도저히 감독직을 정상적으로 수행하기 힘든 상황이었다면, 최소한 구단과는 상황을 빨리 공유하고 전후사정을 알렸어야했다.이에 대하여 삼성 구단과 KBL에서는 김효범 감독에게 각각 '징계'를 내릴 것을 검토하겠다고 예고했다. KBL 대회운영요강에는 '경기에 출전하는 팀은 원칙적으로 경기 시작 60분 전에 경기장에 도착해야 한다'고 분명히 명시돼 있다. 이는 선수뿐만 아니라 코치와 감독까지 포괄하는 리그 구성원 공통의 약속이다. 김 감독이 이 사건으로 징계를 받게 된다면, 가뜩이나 최근 연패에 빠지며 팀성적과 분위기가 모두 좋지 않은 삼성에게는 또다른 악재가 될 수 있다.리그와 구단 차원에서는, 김효범 감독이 '경기 운영 규율을 위반한 행동'에 대하여 재발 방지를 위해서라도 분명한 제재 조치가 확립되어야 할 필요가 있다. 다만 김 감독이 최근 인간적으로 힘든 일을 겪고 있다는 점을 감안하면, 어느 정도 정상 참작의 여지는 있을 것으로 보인다. 과연 삼성과 KBL은 전례없는 해프닝에 어떤 판단을 내릴까.