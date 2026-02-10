미국 슈퍼볼 결승전에 등장한 사탕수수밭, 트럼프 경악케 한 무대

▲배드 버니(Bad Bunny)의 슈퍼볼 하프타임쇼 NFL

공연 말미, 배드 버니는 'God Bless America(신이시여 아메리카를 축복하소서)'라고 외쳤다. 그리고 아르헨티나, 우루과이, 엘살바도르, 멕시코, 칠레 등 중남미 모든 국가의 이름을 연이어 호명하더니 "푸에르토리코, 우리는 여기에 있다"라고 외쳤다. 'Make America Great Again(미국을 다시 위대하게)'로 대변되는 미국 우선주의에 정면으로 맞선 셈이다. 그는 소중한 것들의 가치를 노래한 히트곡 'DtMF'로 공연을 마무리했다.



한편, 도널드 트럼프 미국 대통령은 올해 슈퍼볼에 참석하지 않았다. 배드 버니의 공연 확정 후 트럼프 대통령은 "배드 버니와 (오프닝 공연자인) 그린데이는 증오만 심어줄 뿐이다. 끔찍한 선택이다"라며 날을 세웠다. 배드 버니 역시 꾸준히 트럼프 대통령과 날을 세워왔던 바 있다. 최근 그래미 수상 소감에서도 ICE를 비판하며 "우리(이민자)는 외계인도, 짐승도, 야만인도 아니다. 그저 사람이고 미국인일 뿐이다"라는 메시지를 남겼다.



배드 버니의 슈퍼볼 하프 타임쇼가 펼쳐지는 동안 미국 보수 진영에서는 '진정한 미국인을 위한 공연'을 표방하며 키드 락 등 MAGA 진영의 뮤지션을 중심으로 한 온라인 하프타임 쇼를 별도로 중계하기도 했다. 트럼프 대통령은 전용 소셜 서비스인 '트루스 소셜'에 장문의 글을 쓰면서 "위대한 미국에 대한 모욕이다. 무슨 말을 하는지 아무도 알아들을 수 없고,춤은 역겹다"라며 배드 버니의 공연을 비난했다.



이런 잡음조차도 이 공연을 더욱 전설적으로 만들었다. 2016년 배드 버니는 푸에르토리코의 슈퍼마켓에서 계산원으로 일하고, 일을 마치면 사운드클라우드에 자신이 만든 음악을 업로드했다. 그리고 10년이 지났다. 때로 현실은 꿈을 아득히 초월한다. 배드 버니는 팝 음악의 정점에 섰다. 자신이 나고 자란 땅의 어제와 오늘을 전 세계에 소개한다. 푸에르토리코와 히스패닉의 듬직한 등대가 되어 '모두의 아메리카'를 외친다. 모든 아메리카 국가의 이름을 거명하고 카메라를 향해 전진하는 배드 버니의 뒤에는 이런 문구가 띄워지고 있었다.



"The only thing more powerful than hate is love"

(증오보다 강력한 것은 사랑 뿐이다)





