미국 슈퍼볼 결승전에 등장한 사탕수수밭, 트럼프 경악케 한 무대

배드 버니(Bad Bunny)의 슈퍼볼 하프타임쇼
올해 슈퍼볼의 주인공은 푸에르토리코 소도시 출신의 팝스타 배드 버니(본명 베니토 안토니오 마르티네스 오카시오)였다. 바로 지난주에 열린 제68회 그래미 어워드에서 비영어 앨범으론 최초로 '올해의 앨범상'을 수상하고 4년(2020. 2021, 2022, 2025)에 걸쳐 스포티파이 글로벌 스트리밍 1위를 차지하는 등, 이 시대 최고의 라틴팝 스타로 우뚝 선 인물이다.
배드 버니는 자기 뿌리를 가장 중요한 가치로 삼는다. 그는 자신의 모국어인 스페인어로만 가사를 쓰고 노래를 부른다. 그리고 어디까지나 푸에르토리코인의 시선에서 가족과 사랑, 문화적 정체성, 역사에 한 이야기를 풀어 나간다. 레게톤과 트랩 위에 플레나, 살사 등 푸에르토리코의 전통 장르를 결합하는 작업에도 적극적이다.
슈퍼볼 공연의 구성 역시 그 연장선에 있었다. 스페인의 식민지 지배 이후 수백 년간 푸에르토리코 경제의 중심이었던 사탕수수 농장에서 'Tití me preguntó'를 부르면서 공연이 시작되었다. 그리고 빙수를 파는 노점상 등 어린 시절 배드 버니가 보아 온 푸에르토리코의 마을 풍경이 펼쳐졌다. 배드 버니는 치밀하게 짜여진 무대에서 자신의 커리어를 관통하는 여러 히트곡을 불렀다. 현장에서 결혼한 라틴 커플을 축하하며 사랑 노래 'BAILE INoLVIDABLE'를 부르는 것은 물론, 민영화 후 잦은 정전과 젠트리피케이션 등 푸에르토리코의 현실을 풍자한 'El Apagon'을 부를 땐 전봇대 조형물 위에 올라가서 노래를 불렀다.
얼마 전 그래미 어워드에서 경쟁했던 백인 여성 팝스타 레이디 가가는 게스트로 등장해 자신의 노래 'Die With A Smile'을 푸에르토리코의 살사 스타일로 편곡해 불렀다. 배드 버니는 푸에르토리코 뮤지션 대디 얀키의 노래를 차용하고, 리키 마틴을 무대 위로 초대하면서 선구자들에 대한 존경심을 표하는 것 또한 잊지 않았다. 현세대의 상징인 배드 버니는 다시 자신의 그래미 트로피를 푸에르토리코 어린이에게 건넸다. 스페인어를 전혀 모르는 사람도, 배드 버니가 무대를 통해 무엇을 전달하고 싶었는지 충분히 이해할 수 있다.
'모두의 아메리카' 외친 배드 버니