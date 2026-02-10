다 이뤘다고 생각한 순간 벌어진 일, '어쩔수가없다' 의 속내

"최고의 면접이 될 거야. 다 죽여 버려."
|영화, 방송, 책등 작품 속 한 장면을 통해, 오늘의 사회적 장면과 감정의 흐름을 살펴봅니다.[기자말]
재취업 면접을 위해, 아내 이미리(손예진)는 유만수(이병헌)의 넥타이를 매주며 농담처럼 말한다.
"오케이, 다 죽었어."
만수는 속내를 들킨 것처럼 잠시 머뭇거리다, 어색하게 말을 받는다.
이 짧은 대화에는 웃음도, 격려도 있다. 그러나 동시에 말로는 드러나지 않은 망설임과 불안이 스쳐 지나간다. 박찬욱 감독의 영화 〈어쩔수가없다〉는 바로 이 머뭇거림에서 출발한다. 결단의 순간이 아니라, 결단을 미룬 채 결국 '어쩔수가없다'라는 말에 몸을 기대는 얼굴에서부터다.
이 영화는 구조조정으로 일터에서 밀려난 한 중년 남자가 생존 경쟁 속으로 내던져지는 이야기다. 그러나 이 작품이 주목하는 것은 구조조정의 비극 그 자체가 아니다. 누군가를 밀어내고, 삶을 정리하고, 책임을 접어두는 순간마다, '어쩔수가없다'라는 단 한 문장으로 상황을 덮어버리는 관성이다.
영화는 '어쩔수가없다'라는 말이 언제, 어떻게 한 인간의 판단을 대신하게 되는지, 그리고 그 순간 윤리가 얼마나 손쉽게 밀려나는지를 끝까지 놓지 않는다.
"다 이뤘다"에서 시작된 균열