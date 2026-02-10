다 이뤘다고 생각한 순간 벌어진 일, '어쩔수가없다' 의 속내

▲어쩔수가없다메인예고편 넷플릭스

만수는 구조조정으로 밀려난 사람이지만, 곧 다른 누군가를 밀어내는 계획을 세운다. 같은 업종의 비슷한 남자들을 살인하게 되는 만수의 이후 선택은 무엇을 얻기 위한 것이 아니다. 밀려나지 않기 위한 강박의 몸부림에 가깝다.



"나 이거 진짜 하고 싶지 않은데."



최선출(박희순)을 살인하기 전, 만수는 그렇게 말한다. 그러나 곧 이어지는 말은 그가 이미 돌아갈 수 없는 지점에 와 있음을 드러낸다. 지금 멈추면 앞의 두 사람은 헛되이 죽은 게 되기에 그는 계속해야 한다는 것이다.



살인을 멈추지 못하게 만드는 이유가 분노나 쾌감이 아니라, 이미 저질러진 죽음을 무의미하게 만들 수 없다는 논리라는 점에서 이 장면은 냉정하게 설계되어 있다. 이미 벌어진 희생을 이유로 다음 선택을 밀어붙이는 방식, 바로 '어쩔수가없다'라는 말이 작동하는 순간이다.



이때 영화가 보여주는 것은 개인의 타락으로만 설명할 수 없는 장면이다. 어제 회사가 했던 일을, 오늘 개인이 반복하는 모습이다. 만수는 구조조정의 피해자이면서, 그 논리를 가장 철저하게 내면화한 수행자가 된다. 이 반복은 낯설지 않다. 조직이 하던 말을 개인이 대신 말하게 될 때, 가장 먼저 사라지는 것은 질문이다. 답처럼 들리는 말이 먼저 나오기 때문이다.



이 영화에서 가장 치명적인 것은 총이나 칼이 아니다. 선택을 지우고 책임을 말 속에 숨겨버리는 한 문장, '어쩔수가없다' 이다. 그래서 제목에는 띄어쓰기가 없다. 박찬욱 감독이 말했듯, 이 표현은 상황을 곱씹은 끝에 나오는 설명이 아니라 생각하기도 전에 먼저 튀어나오는 말이다.



'어쩔 수가 없다'와 '어쩔수가없다'의 차이는 단순한 띄어쓰기 문제가 아니다. '어쩔 수가 없다'는 정말로 선택지가 사라졌을 때 쓰이는 말이다. 상황이 판단을 압도하고, 책임을 개인에게 묻기 어려울 때 등장하는 말이다. 하지만 영화 속에서 반복되는 '어쩔수가없다'는 다르다. 선택지가 있음에도 그것을 지워버리는 말, 고민하기 전에 먼저 튀어나오는 자기합리화의 말이다.



실직한 구범모(이성민)가 "내가 실직하고 싶어서 한 게 아니잖아"라고 말하자, 아내 이아라(염혜란)는 이렇게 쏘아붙인다.



"실직 자체가 문제가 아니라 네가 실직에 어떻게 대처하는지가 문제야. 총 두 방 맞았다고 죽냐?"



코미디처럼 던져지는 이 대사는, '어쩔 수가 없다'는 말이 언제 변명이 되는지를 정확히 짚는다. 상황이 힘들다는 사실과, 그 상황을 이유로 모든 선택을 접어버리는 태도는 다르다는 것이다. '어쩔수가없다'는 말로 판단을 멈추는 순간, 선택은 사라진 것이 아니라 지워진다.



영화는 이 말이 판단을 앞지르는 순간을 끝까지 놓지 않는다. 선택이 사라졌기 때문이 아니라, 선택을 묻지 않게 만드는 문장이 반복될 때 한 인간이 어디까지 밀려날 수 있는지 보여준다. 지키기 위해 시작한 선택이 끝내 무엇을 남기는지, 영화는 그 지점에 멈춰 서 있다.



그리고 그 말은 영화 속에만 머물지 않는다. 구조조정도, 외주화도, 안전을 명분으로 한 책임 전가도 '어쩔수가없다' 는 문장 뒤에 숨는다. 누군가는 잘려 나가고, 누군가는 밀려난다. 하지만 결정은 늘 이렇게 마무리된다. 선택의 여지가 없었다고.



글로벌 경쟁을 이유로 제조 현장에 자동화를 앞당기는 결정도, 수십 년간 이어진 군 헬기 훈련으로 주민들이 난청과 가축 유산을 겪어야 했던 현실도 같은 말로 설명된다. 생산성과 안보를 위해서였고, 다른 선택지는 없었다는 것이다.



그러나 그 결정이 실행된 자리에는 언제나 사람이 먼저 사라진다. 일자리를 잃은 노동자, 온전한 삶을 잃은 주민, 그리고 그 선택에 대해 묻지 못한 사회. 지키기 위해 내린 결정이 가장 먼저 삶을 파괴하는 이 장면은 이제 낯설지 않다.



영화 속 만수도, 자동화의 현장도, 헬기 소음 아래의 주민들도 모두 이 문장 안에 놓여 있다. 우리는 너무 쉽게, 너무 자주 '어쩔수가없다'라는 말로 자신의 판단을 대신해왔다.



물론 모든 '어쩔 수가 없다'가 변명은 아니다. 아무리 고민해도 다른 길이 보이지 않는 순간도 있다.

문제는 그 말이 언제부터 상황을 설명하는 표현이 아니라, 판단을 대신하는 말이 되었느냐는 것이다. 선택이 사라진 순간과 선택을 묻지 않기로 한순간이 같은 말로 뭉뚱그려지기 시작할 때, 책임은 자연스럽게 말 뒤로 밀려난다.



속내를 들킨 것처럼 잠시 머뭇거리다 어색하게 말을 받는 만수처럼 '어쩔 수가 없다'와 '어쩔수가없다' 사이 어디쯤에서, 우리는 지금 어떤 말을 하고 있을까. 선택이 없어서가 아니라, 선택을 묻지 않게 만드는 말에 우리는 너무 오래 기대어온 것은 아닐까.﻿



