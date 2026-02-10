문학 선생님 둘러싼 소문,여고 도서부의 해결법

한별

큰사진보기 ▲뮤지컬 로비링크아트센터드림 드림2관 로비에 마련된 뮤지컬 관련 소품들이다. 관객들은 해당 로비의 책을 자유롭게 읽을 수 있다. 한별

1993년의 도서부가 2026년의 관객에게



이 뮤지컬의 주인공은 명경과 지수지만 객석의 관심은 이들에게만 쏠리지 않는다. 환희와 수영 역할도 솔로곡이 있고, 단체곡에서는 눈길이 가는 파트를 조연에게 배분해 모든 인물을 관객이 바라볼 수 있도록 한다. 또 금서 유입 사건, 문학 선생님 소문 사건 등 극에 등장하는 사건들이 유기적으로 연관돼 있어 짜임새 있다.



대학로의 중소 극장의 창작극들을 주로 봐왔는데 < A여고 사서의 영광과 비극 >과 같은 초연 작품들이 등장할 때마다 반갑다. 이 작품은 등장인물 각각의 뚜렷한 서사가 있고, 평범하면서도 흥미진진한 이야기로 관객의 흥미를 끌어들인다. 또 금서 지정이나 촌지 문화 등 과거를 표현하는 극이지만, 지금의 관객이 해당 상황을 이해하기 어렵진 않다. 1993년의 여고 도서관이 배경이지만 당시의 우정은 현재의 우리들의 것과 다르지 않아서다.



< A여고 사서의 영광과 비극 >은 2024년 '공연예술창작산실' 대본공모 당선작이자 지난해 '공연예술창작산실 올해의 신작' 선정작이다. '공연예술창작산실'은 기초 공연예술분야의 특성을 살린 우수 창작 레퍼토리를 발굴하는 한국문화예술위원회의 지원사업이다. 올해로 18회를 맞은 창작산실을 통해 창작자와 관객은 새로운 이야기를 마주할 기회를 얻는다.



명경이 아니기에 이 작품의 미래는 모르겠다. 다만 기대를 걸어보고 싶다. 개인적으로 여고 출신에 도서부원 출신이라 더 마음이 간다. 친구들이 좋은 작품을 추천해달라면 망설임 없이 < A여고 사서의 영광과 비극 >을 꼽을 것이다. 그만큼 많은 사람들이 공감하고 즐겁게 관람할 수 있다.

지난 7일 오후 3시 공연 커튼콜에서 백예은(왼쪽부터), 정우연, 전혜주, 최민경 배우가 인사하고 있다.제목에 '비극'이 들어있는 것도 잊어선 안 된다. 지수가 부모님의 이혼으로 미국으로 떠난다. 명경은 한국에 남아 환희와 수영에게 마음을 열고 그들과 진짜 친구가 된다. 언젠가 미국으로 지수를 만나러 가겠다는 약속을 지키기 위해 의지도 불태운다. 사실 이 비극도 새삼스러운 이야기는 아니다. 생각해 보자. 우리들 대부분은 학교를 졸업하면서 친하던 친구와 헤어진 경험이 있지 않나.어떻게 보면 뻔한 구성의 인물과 이야기다. 친구들이 한 데 뜻을 모아 사건을 해결하는 뮤지컬은 이전에도 많았다. 동성 친구끼리 거리낄 것 없이 학교 다닌 경험이 있는 사람이라면, 네 인물의 별것 아닌 우정에도 내심 반가움을 느낄 것이다. 그러니까 이 이야기는 객석에 앉아 있는 누구라도 공감할 수 있을법한 '있었던 이야기'다.명경이 '예지몽'을 꾼다는 점은 독특하다. 명경은 이미 중학생 시절 지수를 구한 적이 있다. 그렇게 명경과 지수는 '예지몽'의 존재를 털어놓고 믿는 사이로서 가까워진다. 지수는 명경에게 스스럼없이 다가가고, 불안한 꿈 때문에 소풍이나 수학여행조차 가본 적 없다는 명경을 강릉 여행에 합류시키는 데 성공한다. 시작은 불안했지만 여행의 목적이 이룬 뒤 비로소 명경이 웃을 때 관객들은 이 이야기가 해피엔딩이라는 것을 직감한다.우여곡절이 끊이지 않았어도, 모두가 웃는다면 그건 해피엔딩이다. 명경이 다시 지수를 만났다는 꽉 막힌 결말은 아니지만 그럴 가능성이 더 큰 열린 결말이다. 시작 전 '도서관을 없앨 예정'이라는 대사는 공연 종료 후 '도서관을 지상으로 옮기기로 했다'는 대사로 이어진다. 공연 초반 인물들이 말한 것처럼, 도서들이 보통 지하의 습기에 취약한 점을 생각하면 이 결말은 도서부장인 명경을 넘어 도서관에서 해피엔딩이 되는 셈이다.