문학 선생님 둘러싼 소문,여고 도서부의 해결법

글로벌 시대에 K뮤지컬도 K컬처의 일부로서 사랑받는 요즘, 주목할 만한 창작 뮤지컬이 등장했다. 지난달 27일 개막해 링크아트센터드림 드림2관에서 공연되는 뮤지컬 < A여고 사서의 영광과 비극 >이다.
지난 7일 한파를 뚫고 만난 이야기에는 평범한 일상이 담겨 있었다. 소심하고 걱정이 많은 명경에게 활발하고 사교적인 지수는 좋은 친구다. 지수를 따라 도서부에 가입해 명경을 만나게 된 환희는 명경을 챙기는 지수의 모습에 괜한 서운함을 느낀다. 아무 생각 없어 보이는 수영은 알고 보니 미래 고민에 가득 차 있다. 기존의 작품에도 많이 나온 구도다.
이들 네 명으로 구성된 도서부는 담당인 문학 선생님을 둘러싼 소문의 진실을 알아내기 위해 고군분투한다. 선생님이 도서관에 기증했다는 금서를 찾고 읽은 후 감상을 나눈다. 도저히 이해되지 않는 소문이 돌자 강릉인 선생님의 집까지 찾아간다. 오합지졸에 제대로 된 계획도 없는 허술한 작전이지만, 명경의 '예지몽' 덕분에 위험을 피하고 힘을 합쳐 무사히 진실에 도달한다. 불길한 꿈에 망설이던 명경은 점차 친구들에게 마음을 열고 A여고 도서부장으로서의 영광을 누린다.