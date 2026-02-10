김준화 vs. 권기섭, 웰터급 왕좌를 건 정면 승부

▲
챔피언 김준화와 도전자 권기섭의 웰터급 타이틀 매치는 메인이벤트로 열린다.MAXFC제공
오는 3월 14일 전북 익산 익산실내체육관에서 펼쳐지는 'MAXFC 31 IN 익산'대회의 메인 이벤트가 웰터급(70kg) 타이틀 매치로 최종 확정됐다.
70kg·75kg 더블 챔피언 '비스트' 김준화(35·병점 코비짐)가 나서며, 랭킹 1위 도전자 '야생마' 권기섭(25·안양 IB짐)을 상대로 웰터급 첫 번째 타이틀 방어전에 나선다.
김준화는 현재 MAXFC를 대표하는 간판 파이터로, 두 체급을 동시에 제패한 유일무이한 존재다. 철저한 경기 운영 능력과 노련한 전술 운용, 그리고 한 방으로 흐름을 바꿀 수 있는 강력한 타격까지 겸비한 완성형 파이터로 평가받는다.
특히 상대의 스타일을 빠르게 읽어내며 경기 템포를 장악하는 능력이 뛰어나 '계산된 공격'과 '안정적인 수비'의 균형이 돋보인다. 체급 내 다른 선수들에게 장벽같은 존재다. MAXFC의 진행형 레전드라고 해도 과언이 아니다.
이번 경기는 김준화가 지난해 미들급(75kg) 2차 방어전에 성공한 이후 치르는 웰터급 첫 방어전으로, 더블 챔피언 체제를 본격적으로 공고히 할 수 있는 중요한 분수령이 될 전망이다. 체급을 넘나드는 강행군 속에서도 정상의 자리를 지켜온 김준화가 다시 한 번 챔피언의 저력을 증명할 수 있을지 관심이 집중된다.
이에 맞서는 도전자 권기섭은 탄탄한 기본기와 끈질긴 경기 운영으로 정평이 난 강자다. 2021년 군 입대 전 MAXFC 70kg 토너먼트 우승을 차지하며 일찌감치 잠재력을 인정받았고, 복귀 이후에도 꾸준한 성장세를 보이며 상위 랭커로 자리매김했다.
특히 압박 중심의 전진 파이팅과 높은 활동량, 그리고 끝까지 무너지지 않는 정신력이 그의 가장 큰 강점으로 꼽힌다.